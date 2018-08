Kas darāms pirtī, lai āda un mati mirdzētu

Foto - Pexels

Kāda aktīva pirtī gājēja reiz savā blogā bija ierakstījusi: “Ja sievietes varētu izbrīvēt laiku, lai regulāri apmeklētu pirti, kosmetologi kļūtu par bezdarbniekiem.” Par to, kā pēršanās pirtī un tajā veiktās procedūras ietekmē ādas un matu stāvokli, stāsta ģimenes ārste, homeopāte un pirtsmīle AGRITA KALSNAVA.

Sāk elpot

Vispirms Agrita Kalsnava bilst, ka atbrīvoties no atmirušajām ādas šūnām nekur nav iespējams tik labi kā pirtī. Ne mērcēšanās vannā, ne mazgāšanās dušā, ne dažādu dušas želeju, ziepju un skrubju izmantošana nesniedz tādu efektu. “Ja pirtī nav būts divas trīs nedēļas, kad aizej uz to, atmirusī āda lobās nost tādā apjomā, it kā katru dienu nebūtu mazgājusies dušā un ievērojusi visas higiēnas prasības. Dažkārt pat pēc pāris stundām, kas pagājušas, vairākkārt karsējoties uz lāvas un kārtīgi noperoties, var novirpināt pa kādai atmirušas ādas plēksnītei,” balstoties uz savu pieredzi, zina teikt Agrita Kalsnava. “Kad iznāk no pirts, ir fantastiska sajūta. Ādas poras ir atvērušās, toksīni un šlakvielas izvadīti, āda elpo.”

Speciāliste stāsta, ka āda ne vien piedalās elpošanas procesā, bet tai ir arī izvadīšanas, termoregulācijas un aizsargājoša funkcija. “Atbrīvojoties no atmirušās ādas, visas šīs funkcijas uzlabojas. Labāk elpo, labāk pašattīrās, labāk notiek sviedru, urīnvielu, dažādu toksīnu un šlakvielu izvadīšana. Āda ir vislielākais izvadorgāns cilvēka ķermenī un arī pirmā signalizētāja, kad ar organismu kaut kas nav kārtībā. Un šie signāli izpaužas kā pūtītes, ekzēmas, iekaisumi. Caur ādu kā caur izvad-orgānu tiek mests ārā sliktais, kas ir organismā. Ja poras ir aizsprostojušās, toksīni un šlakvielas paliek organismā – krājas iekšējos orgānos.”

Peroties karstajā un mitrajā pirtī un pamīšus ejot aukstā dušā vai iegremdējoties dīķī vai baseinā, organismā notiek vēl daudzi procesi. Augstās un zemās temperatūras mijas iespaidā paplašinās asinsvadi, uzlabojas asinsrite, vienlaikus tiek gan tonizēta, gan atslābināta muskulatūra. “Pirtī parasti izmanto dažādus skrubjus. Ar tiem norīvējot ķermeni, tiek izmasēti un stimulēti arī bioloģiski aktīvie punkti pēdās, kas ir cilvēka iekšējo orgānu un locekļu re-flektorās zonas,” vienu no manipulācijām, ko noteikti vajadzētu veikt pirtī, apraksta Agrita Kalsnava. “Ja ar iekšējo orgānu kaut kas nav kārtībā, uzspiežot uz attiecīgā punkta, sajūt sāpes. Izmasējot to, notiek konkrētā iekšējā orgāna regulācija. Organisms ir gudrs – zina, vai attiecīgo punktu vajag stimulēt vai nomierināt.”

Sāk atjaunoties

Pirmajā karsēšanās reizē neko nevajadzētu pasākt, tikai iesilt, sagaidīt, kamēr sāk tecēt pirmie sviedri, un tad noskaloties. Otrajā karsēšanās reizē uz auguma uzklāj speciālu pirtssāli vai arī pašgatavotu sāls un sodas maisījumu, kam pievieno kādu ēterisko eļļu pēc patikas, piemēram, sezama vai mandeļu ēterisko eļļu. “Ieteicams izmantot jūrassāli, ko sajauc ar sodu attiecībā 1:1. Šis maisījums mehāniski notīra ādu, mīkstina to, veicina sviedru izdalīšanos. Taču jāņem vērā, ka sāli nevajag lietot, ja uz ādas ir nobrāzumi vai brūces, jo sūrstēs,” zina teikt pirtsmīle un piebilst, ka āda jāskrubē tik ilgi, kamēr tas šķiet patīkami. Nevajag pārspīlēt!

Kad pēc pirmā pēriena ķeras pie atmirušās ādas noskrubināšanas jeb pīlinga, var noberzties arī ar maisījumu, kas pagatavots no samaltām auzu pārslām, kam pievienota, piemēram, greipfrūtu, lavandas, citronu vai bazilika ēteriskā eļļa, kas nu kuram labāk patīk. Agrita saka – pēc šā maigā skrubja āda ir kā ar plānu vaska kārtiņu pārklāta, kļūst mīksta un samtaina.

Var izmantot kukurūzas putraimus. “Tie ir pietiekami asi, lai derētu skrubēšanai, un arī baro ādu. Ļoti maigs un barojošs skrubis ir samaltas mandeles, ja to var atļauties. Mandeles var jaukt kopā ar auzu pārslām un piepilināt kādu ēterisko eļļu. Nomierinoša iedarbība ir sandalkoka eļļai, arī lavandai.”

Daži ir iecienījuši kafijas biezumus, taču tie var aizdambēt kanalizācijas caurules. Lai no tā izvairītos, augumu ar kafijas biezumiem var apstrādāt pirts priekštelpā, nevis uz lāvas, iesaka Agrita Kalsnava. “Uz pirti noteikti vajadzētu paņemt līdzi mālus, vai tie būtu baltie vai zilie, vienalga. Tiem piemīt spēja no organisma izvilkt šlakvielas.”

Pirtsmīle uzteic minerālvielām un mikroelementiem bagāto mālu kā ļoti labvēlīgu dabīgu līdzekli cilvēka ādai un organismam kopumā. “Tam var pievienot olas dzeltenumu un kādu ēterisko eļļu – tad tā jau būs maska.”

Ar mālu noziež augumu, kad tas ir izsildīts un veikta ādas skrubēšana ar sāls un sodas maisījumu. Noziežas no galvas līdz kājām un pasēž pirts priekštelpā. Ja kāps uz lāvas, māls karstumā notecēs.”

Nobeigumā uz siltas ādas var uzklāt plānu medus kārtiņu un pasēdēt priekštelpā. Pēc tam ieiet pirtī un vēl izsildās. “Jau pēc viena pirts apmeklējuma ādas stāvoklis uzlabosies, bet vēl vairāk – pašsajūta,” ir pārliecinājusies Agrita Kalsnava. “Ja vēlas, lai šis efekts būtu noturīgs, pirtī jāiet reizi nedēļā visa gada garumā, ziemā var arī divas reizes.”

Viņa aicina ieklausīties organismā – vai tas grib karsēties uz lāvas divkārt vai trīskārt, vai prasās kārtīgi noskrubēties vai to darīt maigāk. “Organismam ir jāiedod tas, ko tam visvairāk vajag tajā brīdī. Nav ikreiz jādarbojas pēc nemainīgas shēmas.”

Sāk mirdzēt

Karsējoties uz lāvas, galvā noteikti jābūt cepurei, jo karstums nelabvēlīgi iedarbojas uz matiem, tie var kļūt trauslāki, pastiprināti lūzt, brīdina ģimenes ārste un pirtsmīle Agrita Kalsnava. “Vēl esmu novērojusi – ejot pirtī, matus vajadzētu turēt mitrus, nevis atstāt sausus, un slapināt nevis ar ūdeni, bet augu novārījumu. Tas gan attīrīs galvas ādu, gan baros matus, stimulēs to augšanu un atjaunos matu struktūru, gan palīdzēs novērst blaugznu veidošanos.”

Visuniversālākais augu novārījums sanākot no siena smalkumiem. Izvāra litru koncentrāta, ko pievienot ūdenim bļodā vai ķipītī. “Arī ūdens, kurā mērcē bērzu, liepu, ozola un cita veida pirtsslotas, uz matiem iedarbojas kā augu novārījums.”

Novārījumu var vārīt no nātru lapām, kalmju saknēm, dadžu saknēm un apiņiem, drogas ņemot vienādās daļās. Pēc tam aptuveni divas ēdamkarotes savārītā koncentrāta pievieno litram ūdens. “Kad beidz vārīt augu un sakņu novārījumu, tam jāļauj kādu brīdi ievilkties, nevajadzētu uzreiz izmantot,” padomu dod pirtsmīle. “Koncentrātu var arī vienu pašu iemasēt matos, ne tikai liet pie ūdens. Jādara tā, kā labāk patīk.”

Matus mitrina ar augu novārījumu pēc pirmās izkarsēšanās uz lāvas – otrā un turpmāko pērienu laikā. Bļodā ielietajam novārījumam var pievienot četrus pilienus rozmarīna ēteriskās eļļas, tas stimulēs galvasrotas augšanu. Ārste saka – to īpaši vajadzētu ņemt vērā vīriešiem, kam veidojas plikpaurība. Savukārt lavandas ēteriskā eļļa nomierina galvas ādu, bet burkānu ēteriskajā eļļā ir daudz A vitamīna, kas baro ādu un atjauno šūnas. Daudzpusīga iedarbība ir citrona ēteriskajai eļļai – tā ādu gan nomierina, gan stimulē un arī attīra. “Ja mati ir taukaini, izkrīt, parādījušās blaugznas, tos var atveseļot kompleksi. Vispirms pabaro ar kādu eļļiņu, ko izskalo ar vieglu etiķūdeni (vēlams izmantot ābolu etiķi!). Uz bļodu ūdens ņem 2–3 ēdamkarotes ābolu etiķa un katra pēriena laikā matus pamērcē. Pēc tam vairākas reizes patur augu novārījumā.”

Pirtsmīle arī iesaka, kā rīkoties, ja ir sausi mati. “Otrajā sildīšanās reizē galos var ieziest aprikožu kauliņu vai rozmarīna eļļu, uzlikt galvā cepuri un pasildīt galvu. Pēc tam izskalo ar pirtsslotu mērcējamo ūdeni.”

Visu tipu matu saknes stiprina alus. Glāzi šā dzēriena jeb 200 ml pielej ūdenim bļodā. “Alus satur B grupas vitamīnus un vēl citas vērtīgas vielas, kas uzlabo matu veselību.”

Matu apstrādi beidz ar skalošanu augu novārījumā. Agrita Kalsnava noskurinās, kad vaicāju, vai šampūns jāņem līdzi uz pirti. “Dušas želejas, šķidrās ziepes, šampūnus un kondicionierus var atstāt mājās. To sintētiskā smarža neiederas pirts dabiskajos aromātos. Matiem pietiek ar augu novārījumiem. Ja nu kādam gribas tos mazgāt, var izmantot rudzu maizes putriņu vai olu dzeltenumus.”

Der zināt

> Pirts procedūru laikā ķermenis tiek kārtīgi izkarsēts, tad apliets ar aukstu ūdeni vai iemērkts tajā. Temperatūras maiņu ietekmē sakustas nosprostotie asinsvadi, uzlabojas asinsrite un limfodrenāža, kas savukārt veicina celulīta samazināšanos.

> Regulāri apmeklējot pirti, āda tiek attīrīta no atmirušajām šūnām, kļūst samtaina un elastīgāka.

> Nevajag pārspīlēt ar ādas beršanu, izmantojot dažādus skrubjus, jo āda var apsarkt, kļūt raupja un niezēt.

> Pīlingu ieteicams veikt dilstoša mēness laikā, jo tad āda ir vairāk gatava šķirties no atmirušajām šūnām, organismam nav arī tieksmes uz iekaisumiem. Savukārt ādu pabarot, lietojot medu, dūņas, mālu, labāk augošā mēnesī.

> Kad peras pirtī, tiek masēta gan āda, gan tajā esošie nervu gali, tādējādi uzlabojot nervu sistēmas darbību.

> Pirts procedūru laikā uzlabojoties asinsritei, labāk tiek apasiņotas arī matu saknes.

> Pirtī nedrīkst iet, ja ir plašas, strutojošas ādas slimības, sulojoši augoņi, ekzēmas vai ļaundabīgi veidojumi.

> Ja ir psoriāze, āda uz pirts procedūrām (augstu temperatūru, karstu un aukstu ūdeni) var reaģēt ļoti individuāli. Var būt ādas stāvokļa uzlabojums, bet tā var arī tikt kairināta.

> Karstumā viss, kas ādai vai matiem tiek piedāvāts, uzsūcas daudz labāk. Bet jāievēro, ka vispirms organismam jāizsvīst tīram un tikai tad tam jādod dažādi labumi.