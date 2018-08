Par to, kā atrast savu ideālo partneri. Ir vērts izlasīt katram

Dabā ir tikai trīs veidu sievietes: sievietes-meitas, sievietes-māsas un sievietes-mātes. Ar vīriešiem ir tāda pati situācija: dēli, brāļi un tēvi. Noteiktos pāros viņu savienība ir harmoniska.

Papucīši meklē meitas – glamūrīgas skaistules, kuras pašas nespēj ne centu nopelnīt, ne olu kulteni pagatavot. Viņi vēlas justies kā aizbildņi, aizstāvji, dažkārt pat saimnieki. Viņiem patīk apzināties sieviešu atkarību no sevis un savu nozīmīgumu.

Brāļiem vajadzīgas māsas, ar kurām kalnos kāpt un sniegā teltīs gulēt, ar snovbordu braukt un izpletni nolekt. Celt vasarnīcu, nodarboties ar biznesu, mājas darbus dalīt uz pusēm un ar alu vai svaigi spiestu sulu rokās kopā skatīties futbolu vai mīļāko seriālu. Viņiem patīk izjust biedrisku plecu, vienlīdzīgu ieguldījumu ģimenē un vienprātību visā.

Dēliņiem nepieciešama māte, jo viņu pašu mātes nebūs mūžīgas, priekšnieki ir maitas, televīzijā un internetā ir tik daudz interesantu lietu, bet viņi nespēj neko izvēlēties, sākot no frizūras līdz no ledusskapja izņemtas zupas uzsildīšanai. Viņiem, protams, ir nepieciešama atbildīga personība, kas to uzņemsies. Mamma būs laimīga, ka ir vajadzīga, ka nekur viņš neaizbēgs, ka bez viņas ies bojā. Viņa ir fanātiski pārliecināta, ka lūgt vīrietim kaut ko pagatavot nozīmē izniekot produktus, nosūtīt to uz veikalu pēc cūkgaļas un kāpostiem nozīmē saņemt kūpināta speķa iepakojumu un saldētus brokoļus, grīda un trauki pēc viņa tāpat ir jāpārmazgā un vispār – vīriešu ir maz, viņi jāsaudzē.

Idille, vai ne? Visi ir laimīgi. Bet kā notiek patiesībā?

Gandrīz visi no trim vīriešu veidiem uzķeras uz sievietēm – meitām. Sievietes – meitas galvenā funkcija ir izskatīties pievilcīgi un piesaistīt un tā darbojas perfekti. Tad viņa no piedāvājumiem izvēlas sev vajadzīgāko un ir visgudrākā, nekad nenošaus greizi! Dēliņu viņa labākajā gadījumā nepamanīs, sliktākajā – ar nevērīgu sejas izteiksmi palūgs atkāpties un elpot citā virzienā. Viņš internetā vai tuvākajā apkārtnē izbļaustīsies par to, kādas sievietes ir patmīlīgas maitas, jo neprot novērtēt garīgās vērtības.

Brāļi ir diezgan spītīgi un reizēm var iekarot sievietes – meitas sirdi. Bet tad sākas problēmas. Mājas darbi viņam, nauda jāpelna, parunāt nav par ko. Viņi vēlas atpūsties dažādās vietās, izklaidēties ar dažādiem cilvēkiem, sieviete kaitina viņa draugus, viņas draudzenes nav sajūsmā par vīrieti – dēlu. Rezultāts ir diezgan paredzams: laulības šķiršana, cīņa par īpašumu un bērniem. Viņš sauc: “Sievietes ir maitas, es būšu vecpuisis.” Viņa skaita īpašumu, kas ticis un meklē jaunu kandidātu.

Sievietes-māsas izskats pilnīgi atšķiras no meitas. Viņa, visticamāk, ir tērpusies džinsos, viņai ir ērti apavi un soma. Mati saņemti astē vai bizē, grims viegls vai tā nav vispār. Viņas acīs ir aizrautība, viņa prot jokot, jūs stundām varat runāt par visu pasaulē, un bieži viņai ir lieliska figūra. Lai viņu iekarotu, jāatstāj tāds iespaids, ka viņa sāk cienīt vīrieti. Papucītim ir, ar ko radīt iespaidu, bet parasti līdz ģimenes veidošanai nenonāk. Pēc pirmā “tu nekur neiesi” un mēģinājuma dominēt viņa viegli aizcirtīs durvis un prom būs.

Dēliem dažreiz palaimējas iekļūt viņas interešu lokā, ja, piemēram, viņiem ir kādas kopīgas intereses vai varbūt viņai patīk klausīties sev veltītu dzeju. Sievieti – meitu pat var ievilināt ģimenē ar tādu mazuli. Viņa ir toleranta, optimistiska, uzskata, ka dēliņa māte dara visu nepareizu, bet atliek tikai viņu nošķirt no mātes un viņa varēs noteikt savu kārtību. Viss sabruks pēc kādiem diviem gadiem, kad neatlaidīgā māsa nogurs, lūdzot vīru piecelties no dīvāna un palīdzēt mājas darbos.

Kad viņai apniks skandināt par darba nomainīšanu uz labāk apmaksātu darbu vai vismaz atrast jebkādu darbu. Kad viņai vairs nebūs spēka mēģināt izvilkt viņu pie dabas vai atraut no monitora vai televizora. Viņa iesniegs laulības šķiršanu, bet dēls paliks nesaprašanā muļķīgi blisinot acis: “Kas noticis? Viss taču bija tik brīnišķīgi!”

Sievietes – mātes uzreiz neiepatīkas gandrīz nevienam. Ārēji viņas ir nepamanāmas, neuzkrītošas, viņu intereses ir izteikti sievišķīgas: gatavošana, šūšana, adīšana, puķu dobes, kaķi. Viņas ir no tām, kas apgalvo: sievietes skaistums nav galvenais. Garāmbraucēji uz viņām neatskatās, augstākajā sabiedrībā viņas neapgrozās. Pat tad, ja viņas un papucīša ceļi krustojas, tad viņam nav iespējams ieinteresēties par tādu sievieti: biznesa partneriem tādu ar lepnumu nedemonstrēsi, naudu sev iztērēt viņa neprot.

Viņa mēģinās tētukam atņemt rūpju karogu un spējīga ar savām īsziņām novest līdz baltkvēlei. Ja tētis tādu apprecējis, tad drīz vien viņam uzradīsies mīļākā, kura dīrās no viņa četras finanšu ādas. Viņš sajutīsies kā Hērakls un iesniegs šķiršanos. Atstās sievu kailu, basu un arī bērnus atņems, ja sagribēs.

Brālim ar mammu ir garlaicīgi. Automobiļu jaunumus neapspriest, futbolu kopā neskatīties, draugus mājās neuzaicināt. Kad viņš viens dodas uz kalniem, viņa gandrīz vai katlu ar boršču līdzi iesaiņo, uzvelk vilnas bikses, šallīti, dūraiņus – vārdu sakot – draugiem nenosmieties. Ar asarām un burkšķēšanu neļauj viņam riskēt ar veselību un tērēt naudu hobijiem. Pieprasa steidzami atgriezties mājās un zāģē, ja sestdienas plānos ir zveja, nevis brauciens uz laukiem.

Brālis ātri pamana, ka viņa vairs nerūpējas par sevi, ka figūra sāk izplūst, āda un mati ir nekopti, ka viņiem nav nekā kopīga: viņš sapņo par jaunu auto, bet viņa – par trešo bērnu, un šie divi jēdzieni nav saderīgi ar viņa algu. Viss beidzas ar to, ka viņš aiziet, maksā alimentus un izvairās no tikšanās, jo sirds dziļumos joprojām ir kauns. Viņa ienīst viņu, nepateicīgo, no visas sirds un dvēseles, jo viņš pameta bērnus un ģimeni, un viņas dzīve ir sagrauta.

Pazīstamas situācijas?

Un patiesībā daudzus no jums, draugi, nomocījis tieši tas – šis nav tavs pāris. Tieši tādēļ jūs rakstāt un vaimanājat, ka visas sievietes ir savtīgas vai briesmīgas, visi vīrieši ir vārguļi vai āži. Jā, mani draugi, jo meklēt nepieciešams pēc vajadzībām! Tikt skaidrībā, kas padara tevi laimīgu un atvadīties no šī jaukā, bet tev pāri nederīgā cilvēka.

Lai nebūtu jākliedz uz sievieti – meitu, ka viņa ir slikta sieviete – māte, bet uz vīrieti – dēlu, ka viņš tev neder par vīrieti – brāli. Veikalā taču tu nedusmojies uz katru apavu pāri, kura izmērs vai fasons tev neder.

Nekritizē nevajadzīgo desu: kāpēc tu neesi no kāpostiem un kā vispār drīksti sevi veikalā piedāvāt? Nemēģini izmantot cilvēkus mērķiem, kuriem tie nav piemēroti, jo kamēr tu mēģini pārtaisīt savu ne-pāri, kaut kur citur tavs un viņa pāris cieš no vientulības un neatbilstības ar kādu citu.

(Pēc ārzemju preses materiāliem)