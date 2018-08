Kāpēc karstā laikā saasinās zobu sāpes? Skaidro eksperte

Foto - Shutterstock

Bieži vien tieši karstajā laikā mūs piemeklē zobu sāpes. Kādēļ tā? Vasara un īpaši tās karstākais periods ir tipisks laiks, kad uzliesmo un ātri progresē hroniski iekaisumi. Varētu likties, ka tā ir nepatīkama sagadīšanās – tieši pirms došanās atvaļinājumā sasāpējies zobs. Tomēr tā ir likumsakarība.

Šogad īpaši karsto laika apstākļu ietekmē ir ievērojami pieaudzis to cilvēku skaits, kas vēršas pie zobārstiem ar zobu sāpēm un strutainiem iekaisumiem. Kā izvairīties no šādas nepatīkamas pieredzes, padomos dalās zobārste, implantoloģe Jūlija Katkeviča.

Ko darīt?

Visa pamatā ir mums visiem labi zināmā patiesība, ko diemžēl ikdienā tik veiksmīgi piemirstam, – par zobu veselību ir jārūpējas visu gadu un zobārsta apmeklējumu nedrīkst atlikt līdz brīdim, kad jau ir parādījušās zobu sāpes.

J. Katkeviča uzsver – jāsāk ar pareizu un regulāru zobu kopšanu. Reizi pusgadā ir jāapmeklē zobu higiēnists. Papildus obligāti jāveic zobu veselības pārbaude, ko veic zobārsts, nevis zobu higiēnists, kā bieži vien kļūdaini tiek uzskatīts.

Ja zobārsts atklāj kariesu, zobi ir nekavējoties jāsalabo, jo zobu “caurumos” ir labvēlīga mikrobu vairošanās vide. Šie infekcijas perēkļi mutē apdraud veselos zobus. Kā uzsver zobārste, parasti pacientiem nav sūdzību par maziem vai vidēji lieliem zobu bojājumiem. Bieži vien sūdzības parādās vien tad, kad infekcija sasniedz zoba nervu.

Visbiežāk pieļautās kļūdas

Daudzi no mums uzskata, ka par zobu kopšanu zina pietiekami. Tomēr, kā novērojusi zobārste, joprojām pieļaujam ļoti daudz kļūdu zobu ikdienas kopšanā. Izplatītākās no tām ir nepareiza zobu tīrīšanas tehnika, zobu neregulāra tīrīšana un zobu diega nelietošana. Pacienti izlaiž zobu tīrīšanas reizes, piemēram, netīra zobus vakaros, iztīrot tos vien no rīta – pirms došanās uz darbu.

Tāpat daļa cilvēku netīra zobus no rītiem un jo īpaši – pēc dienas ēdienreizēm. Zobārste uzsver – tieši zobu regulāra un pareiza tīrīšana ir pats būtiskākais posms mutes veselības veicināšanā, ko nevar aizstāt nekas cits. Rūpējoties par saviem zobiem ikdienā un veicot regulāras profilaktiskās pārbaudes, jūs aiztaupīsiet sev nepatīkamus brīžus ar jau ielaistām zobu problēmām.

Zobārstes padomi, kā pareizi kopt zobus

Ir vairāki vienkārši pamatprincipi, kas palīdzēs kopt zobus pareizāk un efektīvāk, tādējādi ļaujot tos saglabāt stiprus un veselus.

Zobi ir jātīra virzienā no smaganas ar slaukošām kustībām, zobu birsti turot 45 grādu leņķī pret zobiem. Kožamās virsmas tīra ar īsām kustībām uz priekšu un atpakaļ. Šīs kustības jāatkārto 10 reizes katrai zobu grupai.

Obligāti ir jātīra arī mēle, uz kuras atrodas daudz baktēriju. Mēli var tīrīt ar zobu birsti vai ar speciālu mēles tīrītāju, tīrot ar nepārtrauktu kustību virzienā no mēles saknes uz mēles galu. Zobu birste pēc mēles tīrīšanas ir kārtīgi jāizskalo.

Jāņem vērā, ka zobu birste netiek zobu starpās. Tā kā katram zobam ir 4 vai 5 virsmas, ap 45% no zobu virsmām paliek neiztīrītas. Tāpēc vakaros pēc zobu tīrīšanas zobi ir jādiego. Lielākas spraugas var tīrīt ar diegu vai interdentālām zobu birstītēm. Savukārt grūti aizsniedzamās vietās higiēnu var palīdzēt nodrošināt mazas vienkūlīšu zobu birstes.

Atcerieties – pēc zobu diegošanas mute ir jāizskalo ar ūdeni vai ar mutes skalojamo līdzekli, kas ir paredzēts ikdienas lietošanai.

Zobu veselībai visieteicamāk ir izvēlēties zobu birsti ar mīkstiem sariņiem, to mainot reizi 3 mēnešos.

Zobu birste jāglabā glāzītē ar sariņiem uz augšu.

Izvēloties zobu birsti, pievērsiet uzmanību – zobu birstes galviņai ir jābūt atbilstošai jūsu zobu izmēram, lai izdotos kvalitatīvi veikt visu virsmu tīrīšanu.

Zobu diegs ir jāizvēlas pēc izmēra – atbilstoši zobu starpu platumam, lai tīrīšana būtu efektīva.

Svarīgi ņemt vērā – zobu pastas ir jāmaina! Katrai no tām ir savas labas īpašības, kas veicinās jūsu zobu veselību.

Balinošas un baltinošas zobu pastas nevajadzētu lietot ilgāk par 2 nedēļām.

Zobus nedrīkst tīrīt uzreiz pēc skābu produktu lietošanas. Ieteicams izskalot muti ar ūdeni un nogaidīt.

Cukuru nesaturošas košļājamās gumijas var lietot pēc ēšanas ne ilgāk par 10 minūtēm, jo košļāšana veicina kuņģa skābes izstrādi. Tās palīdz daļēji attīrīt mutes dobumu no ēdiena atliekām, veicina siekalu izdalīšanos un palīdz atjaunot PH līmeni mutes dobumā.

Katram no mums būtu noderīgi izpētīt savu dienas kārtību un pievērst uzmanību ne vien saviem zobu tīrīšanas, bet arī ēšanas un dzeršanas paradumiem, jo tie būtiski ietekmē mūsu zobu veselību. Dienā nevajadzētu būt vairāk par 4-5 ēdienreizēm, kā arī našķošanās starp ēdienreizēm tikai veicina zobu bojāšanos.

Zobus ieteicams tīrīt pēc katras ēdienreizes, tomēr, ja tas nav iespējams, zobus vajadzētu izskalot vai vismaz iedzert ūdeni. Tādēļ jāpatur prātā – ūdens dzeršana ir ļoti svarīga zobu veselībai!