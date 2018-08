Pēc “Latvijas Avīzes” raksta un ministres iejaukšanās aptur mamogrāfijas izmeklējumus Aizkrauklē

Foto - LETA/Zane Bitere

Trešdien veselības ministre Anda Čakša ( ZS) likusi Nacionālajam veselības dienestam apturēt mamogrāfijas pakalpojumu apmaksu Aizkrauklē, informē NVD sabiedrisko attiecību speciāliste Tanita Tamme. NVD no 17. augusta uz laiku apturējis mamogrāfijas pakalpojumu apmaksu Aizkraukles slimnīcai.

Tas noticis pēc publikācijas “Latvijas Avīzē” un portālā “LA.lv” pirmdien, 13.augustā, kurā tika analizēta situācija, kad sievietei paviršu radiologu un nolietotas aparatūras dēļ tika ielaists ļaundabīgs audzējs un viņa zaudēja krūti.

Aizkraukles slimnīcā sievietes izmeklē ar 1991. gadā ražotu mamogrāfu, un par nolietotu aparatūru neviens tā īsti nesatraucas – NVD raugās, lai “papīri” būtu kārtībā, bet, kas notiek uz vietas, par to intereses tikpat kā nekādas.

“Ņemot vērā Nacionālā veselības dienesta (NVD) rīcībā esošo informāciju par gadījumu Aizkraukles slimnīcā, veicot valsts apmaksātu mamogrāfiju bez divu neatkarīgu radiologu izmeklējuma rezultāta izvērtējuma, NVD ir informējis Aizkraukles slimnīcu, ka no 2018. gada 17. augusta līdz minētā gadījuma apstākļu noskaidrošanai un to izvērtēšanai NVD uz laiku aptur mamogrāfijas pakalpojuma apmaksu ārstniecības iestādei.

NVD ir lūdzis Aizkraukles slimnīcu nekavējoties sniegt informāciju par darbībām, kas tiks veiktas ārstniecības iestādē, lai turpmāk nepieļautu šādu gadījumu atkārtošanos un nodrošinātu mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši stratēģiskajā iepirkumā izvirzītajām prasībām (tajā skaitā prasībai, ka mamogrāfijas izmeklējumu neatkarīgi izvērtē divi radiologi), iesniedzot procesa aprakstu un norādot darbības, kas tiks veiktas kontroles pasākumu īstenošanai un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai.

Vienlaikus NVD iesaistīsies pacientu plūsmas organizēšanā mamogrāfijas pakalpojuma saņemšanai, novirzot pacientus uz tuvākajām ārstniecības iestādēm,” informēja T. Tamme.

Uz jautājumu, vai tiks apsekota arī citu ārstniecības iestāžu mamogrāfu atbilstība prasībām, Tamme atbildēja, ka NVD par to lemšot pēc tam, kad tiks izvērtēts Aizkraukles gadījums.

Guntas stāsts, kuru viņa uzticēja redakcijai, jo īpaši traģisks ir arī tāpēc, ka Veselības inspekcija (VI) neveica vispusīgu izmeklēšanu, uz kā pamata NVD varētu pieņemt lēmumu, ļaujot Ārstniecības riska fondam izmaksāt šai sievietei samērīgu naudas summu par ārstu nolaidības dēļ sabojātu dzīvi. Tā vietā tika darīts viss, lai attaisnotu notikušās paviršības un par sakropļotu veselību izmaksātu iespējami mazāku kompensāciju. Gunta saņēma tikai 13% no maksimāli iespējamās naudas summas.

Kad Veselības inspekcijā raksta autore vēlējās saņemt atbildes uz būtiskiem jautājumiem, tās tika liegtas, neraugoties uz to, ka cietusī sieviete žurnālistei bija izsniegusi notāra apstiprinātu pilnvaru pārstāvēt viņas intereses un rīkoties viņas vārdā Veselības inspekcijā. Inspekcija taisnojās, ka procesa virzītājs Ārstniecības riska fonda lietās ir nevis inspekcija, bet gan Nacionālais veselības dienests, kas pieņem lēmumu par atlīdzības izmaksu un atteikumu izmaksāt atlīdzību. Inspekcijas sagatavotais atzinums, kas ir ierobežotas pieejamības informācija (Gunta žurnālistei to bija uzticējusi pilnībā), esot tikai viens no pierādījumiem lietā, savukārt NVD, pirms lēmuma pieņemšanas, izvērtējot visus lietā esošos materiālus.

Savukārt NVD sniegtā informācija bija pretrunā inspekcijas rakstītajām atbildēm, jo Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktore Olga Rezovska paskaidroja, ka NVD tāpat kā inspekcija ir valsts pārvaldes iestāde un ka tās uzdevums neesot vērtēt inspekcijas iesniegtos atzinumus. Dienests nevarot aizrādīt, bet varot tikai konsultēt. “Ja ir pārmetumi, ka tur kaut kas nav kārtībā, jāgriežas inspekcijā. Dienesta uzdevums nav izvērtēt Veselības inspekcijas atzinumu kvalitāti, mēs varam pateikt tikai par savām lietām. Veselības inspekcijai būtu jābūt pilnībā pārliecinātai, ka tur strādā kompetenti cilvēki, kuriem var uzticēties,” sacīja departamenta vadītāja.

Diemžēl NVD lēmumu pārtraukt apmaksu par mamogrāfijas izmeklējumiem pieņēma nevis tūlīt pēc inspekcijas atzinuma saņemšanas, kur bija norādīts, ka Aizkraukles slimnīcas veiktais mamogrāfijas izmeklējums nav bijis labas kvalitātes un pilnvērtīgs, ka attēli iegūti uz kasetēm, kurās ir putekļi, bet gan tikai pēc tam, kad bija saņemts rīkojums no veselības ministres.