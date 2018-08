Izaicina mainīt paradumus. Sākusies reģistrācija veselīgo ieradumu konkursam

Veselīgo ieradumu veicināšanas platforma “Efectio” sadarbībā ar “Stirnu Buku” un “CleanR” atklāj reģistrāciju 30 dienu izaicinājumam, informē rīkotāji.

Zinot, ka ieviest jaunus veselīgus paradumus nav viegli, organizatori ir sarūpējuši pamatīgi daudz vērtīgu balvu, lai motivētu iedzīvotājus iesaistīties aktivitātē. Dalība pārbaudījumos ir bezmaksas, toties balvu būs vairāk kā pašu izaicinājumu.

Idejas autori ir pārliecināti, ka šis izaicinājums mainīs Latvijas iedzīvotāju paradumus. Sākot ar 19. augustu, 30 dienu garumā ik dienu dalībniekiem būs pieejams jauns uzdevums, kas jāizpilda konkrētā laika periodā. Uzdevumi saistīti gan ar fizisku izkustēšanos, gan ar uzturu, gan sociāli atbildīgu rīcību un mentālo sagatavotību.

Izpildot pārbaudījumus un daloties ar foto savā lietotāja profilā, dalībnieki krāj punktus, iedzīvina veselīgus ieradumus un reizē sacenšās par balvām. Balvas piedāvā tādi sadarbības partneri un sponsori, kas atbalsta šo sociāli atbildīgo un veselīgo izdarību.

Dalībai izaicinājumā jau šobrīd var pieteikties elektroniski – reģistrējoties mājas lapā efectio.lv. Tā kā uzdevumi tiks paziņoti elektroniski, tad dalībnieki var atrasties jebkurā Latvijas malā, lai tos izpildītu.

Savukārt 18.augustā – vienu dienu pirms izaicinājuma – “Stirnu Buka” taku skrējiena posmā Šlokenbekā varēs klātienē satikt idejas autorus, izmēģināt pirmos kolektīvos pārbaudījumus, kā arī nopelnīt pirmās balvas.

Kā norisināsies Efectio 30 dienu izaicinājums?

Noteikumi ir pavisam vienkārši:

Reģistrējies dalībai Stirnu buks mājaslapā efectio.lv;

Katru dienu pildi uzdevumus un krāj punktus;

Publicē bildi, apstiprinot padarīto uzdevumu!

Pirmā izaicinājumu izpilde sāksies 19.augustā 12:00.

Aktīvākajiem un radošākajiem dalībniekiem būs iespēja laimēt balvas katru dienu – rezultāti tiks paziņoti katru nedēļu, kā arī noslēgumā būs cīņa par galveno balvu. Uzdevumus sagatavojuši savas jomas eksperti: ultromaratonists – Andris Ronimoiss, biohakeris – Artūrs Bernovskis un “OnPlate” uztura eksperte – Linda Valkovska.

Lai mainītu pasauli, vispirms jāsāk ar sevi pašu. Labos darbus visvieglāk sākt ar nelieliem solīšiem, piemēram, katru dienu ieviešot savā dzīvē veselīgus un noderīgus ieradumus. Biohakeris un labklājības uzņēmuma “Efectio” dibinātājs Artūrs Bernovskis mudina uzdrīkstēties un izmēģināt savus spēkus 30 dienu izaicinājumā, lai ieviestu pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē.

Fizisko izaicinājumu autors – ultramaratonists Andris Ronimoiss mudina sevi izaicināt ik dienu un neapstāties pie sasniegtā arī rūdītus skrējējus: “Skriešana ir nedaudz kā atkarība – jo vairāk dari, jo vairāk gribas. Patīkama ir padarītā darba izjūta, kas rodas pēc veiksmīga treniņa. Ar laiku paliec spēcīgāks un arī tas izraisa pozitīvas emocijas. Turklāt, kamēr tu atpūties, konkurenti trenējas, bet atpalikt negribas. Ja kādā retā reizē tomēr noslinko, nākamajā dienā motivācija ir atkal dubultā.”

Šobrīd arvien populārāka kļūst piedalīšanās maratonā vai pusmaratonā, kam dalībnieki sāk trenēties jau krietnu laiku iepriekš. “Gatavojoties garo distanču skriešanai, ieteicams jau nedēļu pirms starta uzturā lietot vairāk ogļhidrātu saturošus produktus, piemēram, rīsus, griķus, auzas, makaronus, maizi, augļus u.c. No kā atturēties? Sāļiem un trekniem, taukus saturošiem produktiem, piemēram, trekniem gaļas un piena produktiem, šokolādes, saldējuma u.c., kā arī noteikti no alkohola. Jāpievērš uzmanība pietiekamai ūdens uzņemšanai, kā arī uzturā jālieto kvalitatīvi olbaltumvielu produkti,” stāsta Zanda Mihailovska no “OnPlate”.