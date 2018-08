Kādēļ un kā izaicināt pašam sevi? Piedalies 30 dienu izaicinājumā, mainot paradumus

Publicitātes foto

Iespējams, tu jau zini, ka reizēm ir grūti atrast motivāciju rīta skrējienam vai 30 minūšu vingrošanai. Nodarbošanās ar sportu ir paša investīcija savā nākotnes veselībā. 19. augustā var sākt piedalīties 30 dienu izaicinājumā, gūstot motivāciju iesākto ieviest par ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Izaicinājums efectio.lv var piedalīties bezmaksas un būs daudz dažādu balvu.

“Mūsdienās, kad visi esam ļoti aizņemti, ir grūti atrast laiku sev. Tikai ārējie faktori spēj palīdzēt stimulēt dzīvot veselīgāk. Tāpēc radās ideja par Efectio izaicinājumu platformu, kas spēļošanās veidā ar draudzīgu sacensību un dažādām balvām ļauj mudināt katru uzsākt veselīgāku dzīvi,” stāsta Efectio vadītājs un izaicinājuma idejas autors Artūrs Bernovskis. “Man kā uzņēmējam ir ļoti svarīgi ikdienā justies pozitīvi uzlādētam. Fiziskās aktivitātes ir tās, kas palīdz to īstenot, tāpēc rītus es pavadu skrienot nelielas distances mežā un aicinu izkustēties arī jūs!”

Skriešana rada pozitīvu atkarību

Tauki tiek sadedzināti par 20% vairāk, ja kardio treniņus veic no rīta, informē britu žurnāls “Uztura pētījumi”.

Ultramaratonists Andris Ronimoiss motivē turpināt iesākto un neizlaist treniņus: “Skriešana ir nedaudz kā atkarība – jo vairāk dari, jo vairāk gribas. Patīkama ir padarītā darba izjūta, kas rodas pēc veiksmīga treniņa. Ar laiku paliec spēcīgāks un arī tas izraisa pozitīvas emocijas. Turklāt, kamēr Tu atpūties, konkurenti trenējas, bet atpalikt negribas. Ja kādā retā reizē tomēr noslinko, nākamajā dienā motivācija ir atkal dubultā.”

Kā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas pētījuma “Latvijas iedzīvotāju sportošanas un fizisko aktivitāšu veikšanas paradumi” dati, lielākoties Latvijas iedzīvotāju motivācija nodarboties ar sportu un fiziskajām aktivitātēm ir:

● pašsajūtas uzlabošana (54%);

● vēlme nostiprināt veselību un/vai palielināt darba spējas (35%);

● vēlme sasniegt augstākus rezultātus (5%);

● nepieciešams profesionālajai karjerai (4%).

Izaicinājumā ar uzmundrinājumiem dalīsies nevien izaicinājuma rīkotāji, bet arī uztura speciālisti, jo veselīgs uzturs iet roku rokā ar sportošanu.

Uzturs, kas piemērots aktīvam cilvēkam

Izaicinājuma mērķis ir motivēt ikvienu iesākt vai turpināt veselīgu dzīvesveidu. Regulārai sportošanai atbilstošs uzturs:

● palīdz uzlabot personiskos rezultātus treniņa laikā;

● samazina saslimšanas un ievainojumu risku;

● ļauj ātrāk atjaunot enerģijas rezerves pēc treniņa.

Lai sagatavotos pozitīvām pārmaiņām dzīvē, ieviešot uzlabojumus ne tikai ar sportošanu, bet arī uzturu, ar vērtīgiem padomiem dalās Onplate uztura speciāliste Zanda Mihailovska.

“Lai sportista uzturs būtu pilnvērtīgs un spētu uzlabot sasniegumus, tam jābūt dažādam un sabalansētam. Tomēr vērtīgi ir uzturā iekļaut tādus minerālvielām un vitamīniem bagātus produktus kā riekstus un sēklas, to sviestus un eļļas (bet ne tieši pirms treniņiem), dažādus dārzeņus un augļus, tostarp banānus. Viens vidējs banāns satur aptuveni 422mg kālija, bet arī augļu cukurus. Tā uzturvērtība sastāda aptuveni 100 kcal, tāpēc banāni sniedz enerģiju pirms treniņa, kā arī palīdz to atjaunot pēc tā.”

Regulāras fiziskās aktivitātes var veicināt minerālvielu, tai skaitā kālija, apjoma samazināšanos organismā, jo tās tiek pastiprināti izmantotas, kā arī izvadītas ar sviedriem. Magnija un kālija trūkums var izraisīt muskuļu krampjus.

Šobrīd arvien populārāka kļūst piedalīšanās maratonā vai pusmaratonā, kam dalībnieki sāk trenēties jau krietnu laiku iepriekš. Varbūt arī tev tas kļūs par mērķi? “Gatavojoties garo distanču skriešanai, ieteicams jau nedēļu pirms starta uzturā lietot vairāk ogļhidrātu saturošus produktus, piemēram, rīsus, griķus, auzas, makaronus, maizi, augļus u.c. No kā atturēties? Sāļiem un trekniem, taukus saturošiem produktiem, piemēram, trekniem gaļas un piena produktiem, šokolādes, saldējuma u.c., kā arī noteikti no alkohola. Jāpievērš uzmanība pietiekamai ūdens uzņemšanai, kā arī uzturā jālieto kvalitatīvi olbaltumvielu produkti,” stāsta Zanda Mihailovska no Onplate.

Dehidrācija jeb nepietiekama ūdens uzņemšana pazemina mentālo un fizisko veselību, radot:

● galvas sāpes;

● krampjus muskuļos;

● ātrāku ādas novecošanos;

● nogurumu;

● sliktu dūšu u.c.

Motivē sevi padzerties, izmantojot atgādinājumus telefona kalendārā vai speciālās aplikācijās! Vai zini, kādi produkti satur daudz ūdens?

● Lapu salāti 95%

● Tomāti 95%

● Arbūzs 91%

● Vājpiens 90%

● Brokoļi 89%

● Burkāni 87%

● Āboli 84%

Ko ēst pirms treniņa?

“Pirms sportošanas jāuzņem ogļhidrāti. Tie sniedz nepieciešamo enerģiju un spēku. Labi ogļhidrātu avoti pirms neilga treniņa ir augļi, piemēram, banāni, āboli vai vīnogas, arī jogurts ar zemu tauku saturu. Ja ir ieplānots ilgāks treniņš, tad jāizvēlas graudaugu produkti, piemēram, biezputras, pārslas, kartupeļi, makaroni un citi ne pilngraudu produkti, kuros ir mazāk šķiedrvielu. Tās treniņā aizkavēs enerģiju un sniegs smaguma sajūtu,” konsultē Zanda Mihailovska.

Atceries – salikto ogļhidrātu avoti (graudaugi) ir jāuzņem 2 – 4h pirms treniņa, savukārt vienkāršo ogļhidrātu avotus (augļus) var uzņemt pāris stundas pirms sportošanas vai šķidrā veidā arī stundu pirms tā. Ja treniņā ieplānota gara distance, tad arī nelielos apjomos tieši pirms un tā laikā. Ja treniņš ir ieplānots dienas otrajā pusē, pusdienās var iekļaut liesu gaļu vai zivi.

Ko ēst pēc treniņa?

Atbild Zanda Mihailovska: “Pāris stundu laikā pēc treniņa ir vērtīgi ieturēt maltīti, kas satur vairāk ogļhidrātu, lai atjaunotu glikogēna rezerves. Jāuzņem arī minerālvielas un vitamīni. Ieteicams maltītē iekļaut arī olbaltumvielas kombinācijā ar nedaudz vienkāršajiem ogļhidrātiem, lai veicinātu uzsūkšanos. Tas varētu būt, piemēram, muslis vai proteīna batoniņš bez šokolādes, biezpiens ar augļiem u.tml. Ogļhidrāti un olbaltumvielas ir nepieciešamas enerģijas rezervju atjaunošanai un muskuļu masas uzturēšanai vai pieaugumam.”

Esi atbildīgs un domā par savu organismu, uzņemot visas nepieciešamās uzturvielas! Iespējams, tieši neatbilstošs uzturs ir bijis iemesls, kādēļ bija grūti rast motivāciju sportošanai – nepietiekams enerģijas daudzums un līdz ar to arī vājums, lēnāk redzami rezultāti, traumas.

Cik dienas vajag, lai ieviestu jaunu ieradumu

Kā vēsta “European Journal of Social Psychology” vidējais ilgums, lai ikdienas paradums kļūtu par automātisku rīcību, ir 66 dienas. Šis 30 dienu izaicinājums būs pirmie metri tavā turpmākajā veselīga dzīvesveida maratonā.

Efectio un Stirnu Buks 30 dienu bezmaksas izaicinājuma mērķis ir motivēt cilvēkus uzlabot savu pašsajūtu, lai Latvija kļūtu veselīgāka. Turklāt aktīvs dzīvesveids palīdzēs justies labāk arī pēc ļoti nogurdinošas darbadienas. Investē savā veselībā un piedalies izaicinājumā!

Reģistrēties dalībai un uzzināt vairāk par izaicinājumu var Stirnu buks mājaslapā efectio.lv