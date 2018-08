Foto no Grundmaņu ģimenes albuma

Šis ir stāsts, kas dod cerību: mums katram ir savs īstais, un, neskatoties uz to, kādus šķēršļus izliek dzīve, mēs viņu satiksim. Gan Dacei Skuškai (26), gan Valtam Grundmanim (33) nācies iziet dažādus attiecību līkločus, taču, kad viņi satika viens otru, šaubas, kādas abus mākušas iepriekšējās attiecībās, pēkšņi bija zudušas. Dace un Valts uzskata – ja esi atradis īsto, nevajag vilcināties ar precībām.

“Visās iepriekšējās attiecībās kāpu uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem. Ātri ieskatījos cilvēkos, ātri uzsāku attiecības. Iepriekšējie draugi bija straujas dabas, runātāji, nevis darītāji, bet Valts ir citādāks. Viņš ir nobriedis,” stāstu par ceļu līdz savām īstajām attiecībām iesāk Dace. “Ar viņu es nesteidzos, prātīgi viss notika pats par sevi. Sākumā pat biju apstulbusi no tā, cik viņš ir pieaudzis, cik ļoti atšķiras no citiem.” Abiem jauniešiem pirms tam bijušas arī citas attiecības – dažas no tām ilgušas pat vairākus gadus, taču nekad īsti nav pametusi sajūta, ka tas tomēr nav īstais cilvēks, ar kuru veidot kopīgu nākotni un ģimeni. “Ir attiecības, kuras turpinās pieraduma dēļ. Piemēram, Valtam iepriekšējās attiecības ilga sešus gadus, tomēr viņš sev līdzās neredzēja savu bērnu māti, neredzēja kopīgu nākotni. Arī es nevienu citu nespēju iztēloties kā gādīgu tēvu, kurš darīs visu, lai ģimene būtu paēdusi un laimīga. Savukārt mēs ar Valtu viens otrā redzam tieši to, ko vēlamies. Mūsu galvenā prioritāte ir ģimene, Valtam es vienmēr esmu pirmajā vietā, un – kas ir galvenais – viņš nevis runā un sola zelta kalnus, bet gan dara reālus darbus.”

Valts atceras laiku, kad abi pirmo reizi ieraudzījuši viens otru: “Iepazināmies sporta klubā Mārupē. Kādu gadu apmainījāmies vien ar pieklājības frāzēm, jo Dace tolaik bija citās attiecībās. Kad abi bijām uz brīvām kājām, sākām arvien vairāk komunicēt, un nu jau esam kopā divarpus gadu. Un nē, mēs neticam mīlestībai no pirmā acu skatiena – mums tā nebija. Uzskatām, ka cilvēku iemīl pamazām, iepazīstot.” Dace aši piebilst: “Kaut kāda dzirkstelīte, pirmo reizi ieraugot, jau tomēr bija. Taču citu attiecību dēļ neļāvām tai attīstīties. Ik pa laikam liktenis lika mums sastapties pavisam nejauši, arī ārpus sporta kluba, neļāva vienam par otru aizmirst. Kas zina – iespējams, Valts to gadu gaidīja, jo zināja, ka gaida savu sievu!”

Ir cilvēki, kas uzskata, ka laulībām nav nozīmes – dzīvot kopā var arī tāpat. Dažiem varbūt šķistu, ka Dace un Valts attiecības nākamajā līmenī pārceļ pārāk strauji, taču viņi ir pārliecināti, ka tas ir pareizs solis: “Mums ir svarīgs nevis papīrs, bet gan apziņa, ka esam gatavi veidot ģimeni un uzņemties atbildību,” paskaidro Valts. Dace papildina līgavaini: “Kad saderinājāmies, man tika jautāts, vai esmu stāvoklī. Daudziem ir uzskats, ka jauni cilvēki precas tikai gadījumā, ja gaidāms ģimenes pieaugums. Reti kurš mūsdienās spēj pieņemt tādu nopietnu lēmumu vienkārši kā loģisku nākamo soli attiecībās.”

Sarunājoties ar Daci un Valtu, ir skaidrs – viņi viens otru papildina. Pirms tam krītot un atkal ceļoties, viņi beidzot ir atraduši viens otru. Abi ir pārliecināti – veiksmīgu attiecību pamatā ir kopīgi mērķi un intereses: “Mums kopā ir tik viegli, jūtamies ļoti brīvi. Savā ziņā esam līdzīgi – dzimuši gandrīz vienā datumā – 1. un 2. jūlijā. Tomēr katram ir arī savas iezīmes – es dzīvei piedodu nedaudz ašuma, bet Valts, kad nepieciešams, nedaudz mani piezemē. Man tuvas ir radošās lietas, patīk piešķirt vietām mājīgumu, savukārt Valts ir praktisks cilvēks. Kopā mēs radām labu tandēmu. Gribam kopīgu ģimeni, vēlamies ceļot, uzcelt vai iegādāties paši savu māju, attīstīt biznesu Jūrmalā (abi darbojas savā kafejnīcā pie jūras Bulduros). Mēs ļoti iesaistāmies viens otra lietās – palīdzam un atbalstām. Labu attiecību pamatā noteikti ir arī veselīgs humors.” Valts papildina: “Mēs ticam, ka pēc laulībām mūsu attiecības nemainīsies. Ja ir labi jau tagad, tad būs labi arī turpmāk, taču, ja nav labi, laulības neko neglābs.”

Šomēnes, 8. augustā, Dace un Valts viens otram teica “Jā!”. Apsveicam jauno Grundmaņu ģimeni!