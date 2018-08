Neprecies ar vīrieti, kurš nav tā cienīgs

Foto - Pexels

Apprecēties ir daudzu sieviešu sapnis. Bet ilgi gaidītā bildinājuma priekam nevajadzētu apslāpēt prāta argumentus. Vai tavs izredzētais der vīra lomai? Lai palīdzētu atbildēt uz šo jautājumu, psiholoģe-konsultante Lori Peters sastādījusi sarakstu ar 10 cienīga vīra obligātajām īpašībām.

Pagājušajā gadā es saņēmu rokas un sirds piedāvājumu, un man jau sen ir pāri četrdesmit. Es ilgi gaidīju, daudz esmu pārdzīvojusi – droši vien tāpat kā jūs. Ko tikai mēs, sievietes, neesam piedzīvojušas: uzmanības trūkumu, nebeidzamas partnera problēmas, solījumus, ka mēs būsim kopā, tiklīdz… [ievietojiet dzirdēto attaisnojumu]. Es varu turpināt bezgalīgi.

Vai ir vērts gaidīt, ka viņš mainīsies? Ja viņš sāks strādāt pie attiecībām, vai tās nonāks līdz kāzām? Pirms saki “jā”, pārbaudi, vai viņš atbilst nepieciešamajam prasību apkopojumam.

1. Viņš var ar tevi runāt par jebko, it īpaši par sarežģītām lietām

Ja viņš izvairās no grūtām sarunām, aizmirsti viņu. Ja jūs maz komunicējat vai slikti saprotat viens otru, vilšanās ir neizbēgama. Dzīve mums piespēlē dažādas grūtības, neviens negrib tās pārdzīvot vienatnē. Jūs esat kopā, lai atbalstītu viens otru un kopīgi risinātu problēmas. Apspried to ar viņu, nogaidi, lai redzētu, vai ir kādas pārmaiņas. Ja viņš nemainās, atrodi kādu citu – atvērtu, nobriedušu, līdzsvarotu. Izvēlies cilvēku, kurš zina: ar izvairīšanos problēmas nevar atrisināt.

2. Viņš vienmēr ir blakus grūtā brīdī

Kad pienāk grūti laiki, viņš pazūd no redzesloka vai saka, ka jums vajadzētu atpūsties vienam no otra? Viņš aiziet un atgriežas, kad viss ir atkal kārtībā? Tas ir skaidrs problēmas signāls. Ja viņš grūtos laikus nepārdzīvo līdzās tev, viņš nav gatavs laulībai. Ja jūsu ceļā ir šķērslis, vēro viņa reakciju. Ja tev nepatīk viņa uzvedība, runā par to. Kā viņš reaģēs? Vai viņš uzvedīsies savādāk, ja gadīsies jaunas problēmas? Cilvēku uzvedība grūtās situācijās var daudz pateikt par viņu raksturu.

3. Viņš labi izturas pret sievietēm

Pavēro, kā viņš izturas pret citām sievietēm, kā viņš izturas pret māti vai māsu. Paskaties, cik laipni un cieņpilni viņš izturas pret sievietēm kopumā. Ja tevi satrauc vai kaitina viņa uzvedība, tā ir satraucoša zīme. Viņš pret tevi izturēsies tieši tādā pašā veidā. Ja tā nav, viņš pagaidām izliekas.

4. Jums ir līdzīgi uzskati par galvenajiem dzīves jautājumiem: ģimene, bērni, karjera, nauda, sekss

Jā, daudz kas jāapspriež. Bet, ja vēlies apprecēties, no tādas sarunas nevar izvairīties. Vai jūsu vēlmes sakrīt? Ja nē, vai jūs varat panākt kompromisu, kas pieņemams abiem? Ja viņš nevēlas to apspriest, vai nevarat atrast kopīgu risinājumu, tad kas notiks tālāk?

Par tādām lietām ir grūti domāt, kad mīli vīrieti. Tu nevari iedomāties sevi kopā ar citu cilvēku, bet nākotnē tu gribēsi tādu dzīvi, kādu iztēlojies. Tāds brīdis neizbēgami pienāks. Ja tavs vīrietis nevēlas vai nevar būt tāds, kāds vajadzīgs tev, meklē kādu, kurš to var.

5. Viņš finansiāli gatavojas kopīgai nākotnei

Ja jums ir lieli īpašumi vai arī jūs abi vienojāties, ka viņš paliks mājās kopā ar bērnu, un tu visus nodrošināsi – nav problēmu. Pretējā gadījumā viņam būs jāstrādā. Problēmas ar naudu ir pirmajā vietā sarakstā ar iemesliem, kāpēc pāri šķīrušies. Protams, tagad tu esi bez prāta iemīlējusies. Bet vai jūs abi varēsiet atļauties dzīvesveidu, kāds jums patīk? Vai viņš tam gatavojas? Vai strādā pie tā? Ja nē, tas ir vēl viens trauksmes signāls.

6. Viņš tur solījumus

Viņš saka: “Es jau braucu” un pēc tam stundām neparādās? Dod citus tukšus solījumus? Viņam gan vārdos, gan darbos jāparāda, ka jūs un jūsu attiecības viņam ir pirmajā vietā. Sirds dziļumos tu zini patiesību, bet nevēlies to atzīt.

7. Viņš ir psihiski līdzsvarots

Acīmredzams punkts, taču dažreiz šādas lietas paslīd garām nepamanītas. Vai viņš strādā pie sevis un cenšas kļūt labāks? Vai viņš atzīst kļūdas tikai vārdos, bet patiesībā izturas pa vecam? Svārstīga personība nav piemērota laulībai. Viņam jāieņem stingra nostāja attiecībā uz paša dzīvi, sevi, jums un citiem cilvēkiem. Iedomājies savu vīrieti pēc pieciem vai desmit gadiem. Tu taču nevēlies uzkraut sev dubultu nastu?

8. Jūsu ētiskās un morālās vērtības sakrīt

Nav nepieciešams, lai visi jūsu uzskati sakristu par simt procentiem. Bet vismaz, vai jums ir līdzīgas dzīves vērtības? Vai jums saskan domas par morāles un ētikas jautājumiem? Ļoti ticams, ka viņš nemainīsies, ja pats to nevēlēsies. Jūs esat uzauguši ar noteiktu standartu kopumu, pēc kuriem dzīvojat. Parasti tos nevar mainīt. Ja jums ir dažādi uzskati un viņš nav gatavs mainīt savus, nekas nenāks.

9. Viņš palīdz risināt tavas problēmas

Vienmēr, ne tikai laiku pa laikam. Vai viņš atbalsta, kad tas ir nepieciešams? Pat ja jūs fiziski esat tālu, viņam jāpārliecinās, ka jums viss kārtībā. Ja viņš to nedara, jūsu attiecības ir briesmās. Tomēr uzreiz nemet plinti krūmos, ja viņš aizņemts ar citiem pienākumiem, piemēram, darbu vai bērniem. Tev jābūt vienai no divām viņa galvenajām prioritātēm. Ja tā, neprecies ar viņu.

10. Viņš saka, ka tevi mīl un to izrāda

Ja tas tā nav, nesamierinies ar to un nemeklē attaisnojumus. Ja viņš tagad nevar pateikt trīs svarīgos vārdus un pierādīt to ar savām darbībām, iedomājies, kas notiks tālāk. Cilvēkiem, kas neprot izteikt jūtas, nepieciešama palīdzība. Dod viņam laiku un vietu, lai to izdarītu, un tad redzēsi, vai esat piemēroti viens otram. Sievieti, kura nejūtas iekārota, var tikai pažēlot.

Laulība ir viens no svarīgākajiem lēmumiem dzīvē. Patiesībā tu jau zini, vai viņš ir piemērots vīra lomai. Tikai vēl jāizlemj. Izveido vēlamo dzīvi. Mīlestība uzvar visu tik ilgi, kamēr esat gatavi turpināt ceļojumu kopā.

(Pēc ārzemju preses materiāliem)