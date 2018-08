Es gribētu, bet… Pārvarēt kautrību seksā

Kautrība sasaista ķermeni, žestus, traucē sevi izpaust, runāt par to, ko patiešām vēlamies. Kautrība piespiež mūs apspiest savas vēlmes. Kādēļ tā rodas un vai ir iespējams to pārvarēt?

Seksuālo kautrību var izteikt ar formulu: “Es gribētu, bet es to nevaru, man nesanāk”. Nav iespējams runāt par to, kas patiešām sagādā baudu.

34 gadus vecā Vanda savas pēdējās attiecības atceras ar skumjām: “Iespējams, vienkārši vajadzēja pateikt viņam, ko es patiešām vēlos, bet es nebildu ne vārdu … Gultā man bija garlaicīgi, un viņš, visticamāk, tā arī neko nesaprata.”

Cilvēks, kurš seksā ir kautrīgs, nonāk apburtā lokā: katra intīmā tikšanās risinās pēc viena scenārija, katra mīlēšanās sagādā vilšanos.

Pārraut klusēšanas loku

Seksuāla kautrība – vēlmju, vārdu, žestu slāpēšanas forma – vienmēr ir saistīta ar bailēm no nosodījuma, lai gan tās cēloņi var būt atšķirīgi. Bērnībā iedvesta attieksme pret seksu kā pret kaut ko nosodāmu, savu vēlmju un iespēju robežu neapjaušana, zema pašapziņa.

“Lai cik gadu mums būtu, mēs neapzināti baidāmies, ka vecāki mūs nosodīs par pārāk vaļīgu uzvedību, pat ja viņu jau sen nav uz pasaules,” saka ģimenes psihoterapeite Inna Hamitova. “Mēs baidāmies atvērt sevi ķermeniski un emocionāli: ja nu pēkšņi partneris vilsies mūsu ķermenī vai glāstos, noraidīs iniciatīvu un attiecības sabojāsies.”

Daudzas sievietes, cenšoties izvairīties no pārpratumiem un nesapratnes, izlemj, ka drošāk ir klusēt, nekā izteikt savas vēlmes. Taču tā partneris nevar noskaidrot, ko tieši viņas jūt, vai viņa pieskārieni sagādā baudu. Varbūt viņš gribētu izpildīt sievietes vēlmes, bet mēs liedzam sev to prieku.

Kontakts ar ķermeni

Daudzi domā, ka ideāls izskats varētu padarīt viņus drosmīgākus. “Es domāju – ja man būtu kādi desmit kilogrami mazāk, es gultā justos brīvāk un būtu atraisītāka,” atzīst 28 gadus vecā Laila. “Es kļūtu pašpārliecinātāka un tāpēc seksīgāka, mana intīmā dzīve beidzot sakārtotos.”

“Seksuālas kautrēšanās iemesls patiešām var būt saistīts ar to, kā tu uztver savu ķermeņi,” komentē Inna Hamitova. “Izģērbjoties daudzi jūtas saspringti, nevar atslābināties. Savukārt partneris domā, ka spriedzes iemesls ir viņš un zaudē pārliecību par sevi.”

Tāda attieksme pret sevi bloķē ķermeņa sajūtu uztveri, atņem iespēju sadzirdēt un saprast tā signālus, bet vēlmes, kuras nav izteiktas skatienā, kustībās, žestos, paliek neapmierinātas.

Patiesībā ideāli figūras parametri negarantē harmoniju seksā. “Neapmierinātība ar savu ķermeni galvenokārt saistīta ar dziļu sevis nepieņemšanu,” skaidro eksistenciālā psihoterapeite Svetlana Krivcova. “Tieši tāpēc krūšu formas izmaiņas vai tauku atsūkšana neatrisina problēmu – seksuāli sieviete var palikt kautrīga un sasaistīta.”

Izeja ir viena: mēģini noslēgt miera izlīgumu ar savu ķermeni, izturies pret to labvēlīgi. “Pakāpeniski rodi ar to kontaktu, meklē un atrodi kustības, kas sagādā baudu. Kādam derēs masāžu, citam – joga,” turpina Svetlana Krivcova. Seksā apmierināti un laimīgi mīlnieki uztver savu ķermeni nevis kā kaut ko, kas viņiem pieder, bet gan kā to, kas viņi ir.

Man patīk?

Zems pašnovērtējums ir viens no galvenajiem seksuālas kautrības cēloņiem. “Ja cilvēks pats sev nešķiet interesants, viņam ir grūti pieļaut domu, ka kāds cits varētu ieinteresēties par viņu. Grūti noticēt, ka viņu pieņems ar visām nepilnībām,” stāsta Svetlana Krivcova. “Ar tādu pieeju šim jautājumam var šķist, ka labāk vispār nenodarboties ar seksu, nekā sākt kontrolēt situāciju.”

Tieši kautrīgums nereti liek dažām sievietēm pilnībā atteikties no dzimumdzīves. “Viņas aizvieto savu neizdevušos seksuālo dzīvi ar citām aktivitātēm – sportu, darbu, komunikāciju – kurās, kā varētu šķist, ir vieglāk gūt panākumus,” skaidro seksologs Sergejs Agarkovs.

Lai neļautu kautrībai gūt virsroku, svarīgi saprast, kurā brīdī parādās iekšējā barjera. Sajust, kad kaut kas ķermenī sažņaudzas un vārdi izzūd. Atrodi šai sajūtai nosaukumu, pasaki sev, kas tieši šajā situācijā biedē. Tādu soli jau var uzskatīt par atraisīšanās sākumu.

Mīlestība kā iespēja

Aiz seksuālās kautrības bieži vien slēpjas bailes no pārmaiņām attiecībās. Kas notiks, ja es uzdrošināšos darīt, ko nekad neesmu darījusi? Paradoksāli, bet bailes izprovocēt partnera nosodījumu ir spēcīgākas pāriem, kas ilgu laiku dzīvo kopā. Attiecības it kā sastingušas, ierasto lomu komforts kļūst svarīgāks par reālajām jūtām.

Krasi mainīt parasto komunikācijas stilu nav viegli: partneris var būt pārsteigts vai pat neapmierināts, nevis atsaukties otra vēlmēm. Lai intīmās attiecībās iegūtu to, ko neuzdrošināmies lūgt, seksologs iesaka izmēģināt spoguļa metodi: dari partnerim to, ko pats vēlētos just, un pajautā: “Vai tev tas patīk?”

Sāc ar nelielām pārmaiņām un uzmanīgi seko partnera reakcijai, jautā, kā viņš jūtas. Pašapziņa pakāpeniski pieaugs, būs vieglāk izpaust savas vēlmes – tad attiecības mainīsies, sasniegs jaunu pakāpi.

Kautrība mums atgādina, ka seksuālās attiecības neaprobežojas tikai ar ķermeņu kontaktu, bet ietver emocionālu kontaktu un garīgo saskarsmi. Nav nejaušība, ka biežāk kautrīgums izpaužas ar partneri, kuru mīlam, nevis cilvēku, kurš mums ir tikai fiziski pievilcīgs. “Bet tā ir mīlestība, kas dod iespēju pārvarēt seksuālu kautrību,” saka Sergejs Agarkovs. “Tā attaisno visu un atļauj visu.”

Avots: psychologies