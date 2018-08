Mēģini ar riteni apsteigt tvaika lokomotīvi. Sestdien Alūksnē notiks sacensības

Publicitātes foto

Sestdien, 25. augustā, jau otro reizi riteņbraucēji mērosies spēkiem ar Bānīti riteņbraukšanas sacensībās “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!”.

Atšķirībā no pērnā gada sacensību starts būs Alūksnē un finišs Gulbenē. Aizvadītajā gadā par tvaika lokomotīvi ātrāki izrādījās riteņbraucēji un uzvaras laurus plūca alūksnietis Oskars Muižnieks. Tiem, kas nav gatavi mērot visu ceļu, būs iespēja piedalīties arī Tautas braucienā no Stāmerienas līdz Gulbenei.

Sacensību starts būs pulksten 11.00 pie Alūksnes Bānīša stacijas. Sportisti dosies ceļā pa Viestura, Merķeļa, Brīvības, Valkas, Kanaviņu ielām, gar Alūksnes novada vidusskolu uz Dudu dzelzceļa pārbrauktuvi, tālāk ceļš vedīs pa šoseju līdz Teikām, caur Annas centru uz Jaunannu un tālāk uz Gulbenes novadu. Aptuveni pulksten 12.00 – 12.10 no Stāmerienas braucienu sāks sacensību Tautas brauciena dalībnieki.

Plānots, ka riteņbraukšanas sacensību norises nodrošināšanai Alūksnē 25. augustā būs slēgta satiksme no pulksten 8.00 līdz pulksten 11.30 Jāņkalna ielā posmā no Tālavas ielas līdz Viestura ielai, Viestura ielā un Brīvības ielā posmā no Jāņkalna ielas līdz Merķeļa ielai, un no pulksten 10.30 līdz pulksten 11.30 Brīvības ielā un Valkas ielā posmā no Uzvaras ielas līdz Kanaviņu ielai.

Sīkāka informācija par braucienu www.velorits.lv.