25. augustā var piedalīties baskāju skriešanas sacensībās

Publicitātes foto

Uzziņai: Pieteikties skrējienam ir iespējams līdz š. g. 24. augustam.

Šā gada 25. augustā Kurzemes jūrmalā jau sesto reizi tiks dots starts unikālām skriešanas sacensībām – Baltijas Baso pēdu ultramaratonam. Šajās sacensībās ikviens var izmēģināt savus spēkus 53 km, 34 km un 11 km distancēs, skrienot basām pa pludmales smiltīm. Šīs sacensības ir vienas no retajām Latvijā, kas piedāvā dalībniekiem mērot ultramaratona distanci, kā arī vienas no nedaudzajām Eiropā, kurās dalībnieki startē basām pēdām, tādējādi aicinot ikvienu izmēģināt dabiskas kustības prieku.

Baltijas Baso pēdu ultramaratons ir pirmās skriešanas sacensības Baltijā, kuras sāka dalībniekiem piedāvāt startēt atsevišķā vērtēšanas kategorijā – skrienot basām pēdām –, tādējādi cenšoties pievērst cilvēku uzmanību dabiskai, veselīgai sportošanai un fiziskām aktivitātēm dabā. Skriešanai basām pēdām ir īpaša nozīme veselīga dzīvesveida uzturēšanā – tā tiek uzskatīta par vismazāk traumatisko, turklāt arī par visdabiskāko, visekonomiskāko un videi draudzīgāko skriešanas veidu.

Skrējiena dalībniekiem tiek piedāvātas trīs distances: 53 km, 34 km un 11 km gar Baltijas jūras krastu posmā no Mazirbes līdz Rojai. Sacensībās ir aicināti piedalīties arī visi tie, kas vēl nav gatavi sacensību distanci veikt basām pēdām, piedaloties skrējienā sev ērtos apavos. Tomēr skrējēji, kas distanci veiks basām pēdām, tiks vērtēti atsevišķā kategorijā.

Baltijas Baso pēdu ultramaratonu organizē Latvijas Baskāju skriešanas biedrība. Tās dibinātājs Edgars Rencis, komentējot gaidāmas sacensības, uzsver: “Esam priecīgi arī šogad papildināt Latvijas sportisko aktivitāšu kalendāru, piedāvājot ikvienam interesentam tādas sacensības, kas ne vien veicina sportisku, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, bet arī aicina to dalībniekus apmeklēt skaistākās Latvijas dabas ainavas. Šogad, Latvijas jubilejas gadā, aicinām ikvienu kopā ar savu ģimeni un draugiem apmeklēt un iepazīt pēc iespējas vairāk skaisto Latvijas vietu. Varbūt mūsu skrējiens būs labs iemesls, lai ne vien izjustu sacensību garu trasē, bet arī baudītu Kurzemes jūrmalas dabu un vakarā pēc finiša apmeklētu Senās uguns nakts aktivitātes.”

Baltijas Baso pēdu ultramaratons ik gadu pulcē prāvu skrējēju un nūjotāju pulku, ko vienmēr papildina arī viesi no citām valstīm. Šogad skrējējiem no Latvijas pievienosies arī dalībnieki no Lietuvas, Somijas un Lielbritānijas.

Tradicionāli sacensības tiek rīkotas vienā datumā ar Senās uguns nakti, tādā veidā cenšoties uzsvērt un atgādināt Baltijas jūras nozīmi Baltijas valstu vēsturē un arī ikdienā, kā arī pievērst uzmanību vides saudzēšanai un aizsardzībai.

Godalgoto vietu ieguvēji saņems balvas no sacensību atbalstītājiem, savukārt ikviens finišētājs saņems piemiņas veltes.

Plašāka informācija par sacensībām, kā arī sacensību nolikums un pieteikuma forma ir atrodama pasākuma mājaslapā: http://bbultramarathon.com.