Bērniem līdz 130 metriem piemērotākas horizontālas somas, garākiem – vertikālas

Foto - Shutterstock.com

Jaunais mācību gads tuvojas straujiem soļiem, un mugursomas iegāde ir viens no darbiem, ko jāpaspēj izdarīt vēl augustā. Kamēr bērns izvēlas somu pēc izskata, vecāku uzdevums ir novērtēt, vai jaunais pirkums būs ērti nēsājams un neradīs lieku slodzi mugurai. Rimi bērniem eksperte un sertificēta fizioterapeite Jekaterina Bovtramoviča stāsta, kam ir jāpievērš uzmanība, iegādājoties skolēna mugursomu.

Somas izmērs un svars

Izvēloties jaunu mugursomu, uz veikalu pēc pirkuma noteikti būtu vēlams doties kopā ar skolēnu. Soma ir jāpiemēra, lai pārliecinātos, ka tā atbilst bērna augumam un svaram. Somai jābūt ērtai un jāpiekļaujas mugurai – jābūt piespiestai pie mugurkaula no lāpstiņām līdz jostas daļai. Pareizs somas izmērs nodrošinās to, ka bērns to nesīs ar taisnu muguru un atpakaļ atliektiem pleciem. Nepareiza izmēra soma bērna jostasvietā var noliekties uz priekšu vai atgāzties atpakaļ, tādējādi negatīvi ietekmējot stāju un gaitu.

Otrs svarīgs kritērijs ir somas svars. “Ņemot vērā to, ka pirmajās klasēs bērna skolas somas saturs ir patiešām iespaidīgs – sākot ar lielajām darba burtnīcām un beidzot ar guašu kasti –, vismaz pati soma ir jāizvēlas pēc iespējas vieglāka. Kopā ar skolas piederumiem somas svaram nevajadzētu pārsniegt 10 % no bērna svara,” stāsta Jekaterina Bovtramoviča.

Fizioterapeite norāda, ka bērniem, kas jaunāki par deviņiem gadiem, somas un tās satura svaram jābūt 2,5-3,5 kilogrami, deviņu līdz vienpadsmit gadu vecumā – 3,5-4 kilogrami, divpadsmit līdz trīspadsmit gadu vecumā – 4-4,5 kilogrami, savukārt četrpadsmit līdz piecpadsmit gadu vecumā – 4,5-5 kilogrami.

Būtiska nozīme ir arī sīkumiem

Lai somas svars būtu sadalīts vienmērīgi, vecākiem jāpievērš uzmanība plecu siksnām – tām jābūt pietiekami platām (4-5 cm) un vēlams, ka arī polsterētām. Plecu siksnām jāiet simetriski pāri abiem atslēgas kauliem un tālāk – pāri lāpstiņām. Turklāt savelkamas krūšu un vēdera siksnas nofiksēs somu pareizā stāvoklī. Labi, ja somai ir vairākas sadaļas un kabatas, – tas ļaus vienmērīgi izvietot skolas lietas un pareizi sadalīt svaru proporcionāli skolēnam svaram un augumam. Somai ir jābūt ar cieto muguriņu, kas var būt arī polsterēta.

Eksperte stāsta: “Ja bērns ir augumā līdz 120-130 centimetriem, jāizvēlas horizontālas formas mugursomas. Tiem, kas pārsniedz 130 centimetru garumu, piemērotākas būtu vertikālas formas mugursomas. Turklāt jāatceras arī par bērna drošību – lai bērna pārvietošanās pilsētā ar mugursomu notiktu bez starpgadījumiem, īpašu uzmanību pievērsiet atstarojošiem elementiem uz plecu lencēm, somas sānos un centrā.”

Pareiza somas nēsāšana

Kad ir izvēlēta pareiza soma, ne mazāk svarīgi ir to pareizi arī nēsāt. Ja mazākajās klasēs bērni vēl godprātīgi to nēsā uz abiem pleciem, tad jau vecāki skolēni somu nevērīgi uzmet uz viena pleca. Pārāk smaga soma, neatbilstoša mugursomas izvēle vai nepareiza tās nēsāšana bērnam var radīt muskuļu sāpes, saspringumus, sastiepumus.

Tomēr galvenais šādas nevērības risks ir asimetriskas stājas un gaitas veidošanās. “Bērniem jau divpadsmit līdz trīspadsmit gadu vecumā izveidojas tāda stāja, kuru var salīdzināt ar pieauguša cilvēka normālu stāju. Pusaudžu vecumā, kad notiek strauja augšana garumā, līdz šim nelielās izmaiņas bērna stājā kļūst labāk pamanāmas, un tām var būt tieksme progresēt,” apgalvo fizioterapeite. Tāpēc ir svarīgi jau savlaicīgi rūpēties par pareizu mugursomas izvēli un tās nēsāšanu, lai turpmākos bērna dzīves gados nerastos neatgriezeniskas veselības problēmas.