NOKLAUSIES vienu no 16 skaņdarbiem, kas palīdzēs grūtības nonākušajiem mūziķiem

Publicitātes foto

Aizvadītajā nedēļā notikušajā “Fonda Līdzskaņa” radošajā nometnē radīti 16 skaņdarbi, kas pildīs svarīgu misiju – atbalstīs mūziķus, kuri ir devuši nozīmīgu pienesumu Latvijas mūzikas nozarei, bet saskarušies ar nopietnām veselības vai sadzīviskām problēmām. Šī mērķa vārdā vienuviet pulcējās ap 50 Latvijas mūziķu, četrās dienās radot veselu albumu ar jaunām dziesmām.

“Nometnē jūtamā, neizsmeļamā cilvēkmīlestība ir spēks, kas virza uz priekšu un vairo ticību labajam! Paldies visiem nometnes dalībniekiem!” prieku par negaidīti ražīgo nometnes noslēgumu pauž “Fonda Līdzskaņa” valdes priekšsēdētāja Liena Grīna.

Lai arī aizkustinoša mērķa vārdā radītas, šīs dziesmas ir drīzāk iedvesmojošas un pacilājošas, nekā melanholiskas. Nometnē valdošais saliedētības un vienotības gars iemiesojies arī tur tapušajās dziesmās, kuras radīja 11 dažādi mūziķu sastāvi, piedaloties Katrīnai Dimantai, Kristīnei Pāžei, Didzim Bardo, Atim Zviedrim, Rihardam Zaļupem, Katrīnai Gupalo, Andrejam Osokinam, Vitai Baļčunaitei, Rolandam Balodim-Ūdrim, Ilonai Balodei-Ūdrei, Edgaram Rakovskim, Irai Kraujai-Dūdumai un citiem.

Vēl bez praktiska mūziķu atbalsta, nometne ir arī vieta, kurā integrēties tiem māksliniekiem, kas dažādu apsvērumu dēļ to šobrīd aktīvi darīt nevar. Tā, piemēram, dziesmu tapšanā piedalījās arī pirms diviem gadiem negadījumā cietušais The Hobos solists Rolands Balodis-Ūdris, kurš arī deva savu artavu, iedziedot frāzi vienā no dziesmām. “Nometne man ir iespēja atkal būt radošā vidē, sajusties pieņemtai un satikt līdzīgi domājošos. Tas man ir ļoti svarīgi! ”stāsta solista sieva, mūziķe un rakstniece Ilona Balode-Ūdre.

Viena no nometnē tapušajām dziesmām “Tu esi” plašākai auditorijai jau tika prezentēta LTV raidījumā “Rīta Panorāma”. “Lai arī kas dzīvē nenotiktu, mēs esam vienoti un attiecīgos brīžos varam viens otru atbalstīt,” dziesmas būtību skaidro tās vārdu autore Vita Baļčunaite.