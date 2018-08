Četri ķermeņa tipi hormonālo traucējumu ietekmē; kā novērst nepilnības

Foto - Shutterstock

Ir četri galvenie ķermeņa uzbūves tipi, kas var izveidoties hormonu ietekmē. Pārsteidzoši, taču izmaiņas dažu iekšējās sekrēcijas dziedzeru vai orgānu darbībā var sekmēt dažādas auguma nepilnības, kas lielākoties izpaužas kā tūska un liekais svars. Tātad auguma deformācijas var signalizēt par slēptām veselības problēmām, bet attiecīgo orgānu darbības uzlabošana var palīdzēt normalizēt ķermeņa aprises.

Turpmāk aplūkosim četrus visizplatītākos ķermeņa uzbūves tipus, kas var būt saistīti ar dažādu iekšējās sekrēcijas dziedzeru vai orgānu nepilnvērtīgu darbību, bet ņemiet vērā, ka bieži vien vienam cilvēkam var būt vairākas ķermeņa uzbūves īpatnības, kas katra atbilst citam tipam.

Ķermeņa tips, ko ietekmējusi virsnieru dziedzeru darbība

Pavājināta virsnieru dziedzeru darbība var novest pie attēlā redzamās ķermeņa uzbūves. Virsnieru dziedzeriem ir būtiska loma organismā – tie pasargā mūs no hroniska stresa radītās negatīvās ietekmes, ražojot hormonus, kas palīdz normalizēt asinsspiedienu un cukura līmeni asinīs. Ja virsnieru dziedzeri nedarbojas kā nākas, ķermenis netiek galā ar stresu, un to ražotie hormoni sekmē tauku slāņa veidošanos uz vidukļa.

Simptomi:

* Grūtības ar celšanos no rītiem un nepieciešamība dzert kafiju vai lietot citus stimulantus, “lai pamostos”

* Aizdusa, kāpjot augšup pa kāpnēm

* Pastāvīgs nogurums, pret kuru nelīdz izgulēšanās

* Alerģijas vai astma

* Gremošanas traucējumi

* Slāpju sajūta

* Pavājināta dzimumtieksme

Ieteicamais uzturs

Cilvēkiem ar ķermeņa uzbūvi, kas izveidojusies virsnieru dziedzeru nepareizas darbības rezultātā, piemīt tieksme pēc trekniem un sāļiem ēdieniem, kas visaktīvāk stimulē šos dziedzerus. Ja šāda veida pārtika tiek lietota pārāk lielā daudzumā, var rasties liekais svars. Lai ar to cīnītos, cilvēkiem ar šādu ķermeņa uzbūvi ieteicams lietot uzturā produktus ar zemu sāls un tauku saturu, piemēram, svaigus augļus, zema tauku satura piena produktus un pilngraudu produktus.

Fiziskās aktivitātes

Cilvēkiem ar šī tipa ķermeņa uzbūvi ir plati pleci un spēcīgas kājas, taču arī masīvs viduklis. Diemžēl vēders ir viena no tām ķermeņa daļām, no kurām taukus nodzīt ir visgrūtāk, tomēr augstas intensitātes kardio vingrinājumi un vingrinājumi vēdera muskulatūras stiprināšanai palīdzēs.

Ķermeņa tips, ko ietekmējusi vairogdziedzera darbība

Vairogdziedzeris ražo hormonus, kas kontrolē vielmaiņu visā ķermenī. Šī iemesla dēļ cilvēkiem ar ķermeņa uzbūvi, ko ietekmējusi vairogdziedzera darbība, ir tendence aptaukoties viscaur, nevis uzkrāt taukus tikai kādā vienā ķermeņa daļā.

Var veikt medicīniskus izmeklējumus, lai noskaidrotu, vai jums ir vairogdziedzera disfunkcija, taču asins analīzes ne vienmēr apstiprinās problēmu, kamēr tā vēl ir agrīnā stadijā.

Simptomi:

* Pakāpenisks, bet pastāvīgs svara pieaugums

* Bezmiegs vai traucēts miegs naktī

* Nogurums, miegainība un grūtības koncentrēties dienas laikā

* Aizcietējumi

* Pazemināta ķermeņa temperatūra

* Augsts holesterīna līmenis

* Hroniskas locītavu un muskuļu sāpes

Ieteicamais uzturs

Cilvēkiem ar šī tipa ķermeņa uzbūvi piemīt tieksme lietot uzturā daudz vienkāršo ogļhidrātu (piemēram, maizi), tādēļ viņiem būtu ieteicams ierobežot cukura un balto miltu izstrādājumu patēriņu, atsakoties no baltmaizes, balto miltu makaroniem un baltajiem rīsiem, un to vietā ēst pilngraudu produktus, olas, dārzeņus, vistas gaļu un zivis. Nelielos daudzumos drīkst lietot arī sarkano gaļu. Diētas sākumposmā vēlams atteikties no augļiem, jo tie satur pārāk daudz cukura, kas var pārlieku stimulēt vairogdziedzeri. Pilnībā jāatsakās no kofeīna.

Fiziskās aktivitātes

Cilvēki ar šī tipa ķermeņa uzbūvi var sekmīgi zaudēt svaru, izpildot galvenokārt aerobos vingrinājumus un papildinot tos ar atbilstošiem pretestības un svaru treniņiem, kas nostiprinās muskuļus un stimulēs vielmaiņu, veicinot svara zudumu.

Ķermeņa tips, ko ietekmējusi dzimumdziedzeru darbība

Ja pienācīgi nefunkcionē dzimumdziedzeri (olnīcas sievietēm un sēklinieki vīriešiem), šādos gadījumos raksturīgā ķermeņa uzbūve ir šauri pleci un plati gurni. Olnīcu disfunkcijas rezultātā tās izstrādā pārāk daudz estrogēna, kas veicina tauku nogulsnēšanos vēdera lejasdaļā zem nabas, uz gurniem un pēcpuses. Savukārt vīriešiem sēklinieku darbības traucējumu dēļ veidojas tā sauktais alus vēders.

Olnīcu disfunkcijas simptomi:

* Iepriekš novērotas premenstruālā sindroma (PMS) izpausmes

* Olnīcu cistas

* Ciklisks nogurums, garastāvokļa maiņas un dzimumtieksmes zudums

* Maksts sausums

* Neauglība

* Svīšana naktīs

* Ļoti spēcīga menstruālā asiņošana

Ieteicamais uzturs

Cilvēkiem ar šī tipa ķermeņa uzbūvi nav ieteicams ieturēt maltīti īsi pirms gulētiešanas, jo tad cietīs miega kvalitāte. Viņiem patīk sātīgi un pikanti ēdieni un dzīve ar vērienu. Svara normalizēšanai ieteicams izvairīties no čipsu, asu garšvielu, sviesta, desertu, kofeīna, tauku un eļļu, cūkgaļas, cukura, saldējuma un ceptu produktu lietošanas uzturā. Kā vieglas uzkodas rekomendējam svaigus augļus, un parastā piena vietā būtu vēlams dzert sojas pienu.

Fiziskās aktivitātes

Vispiemērotākās fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar šī tipa ķermeņa uzbūvi ir iešana ātrā vai parastā tempā un lēna skriešana. Lielākam efektam varat iešanas vai skriešanas laikā turēt rokās nelielas hanteles vai uzvilkt smaguma aproces. Iedarbīga būs arī dejošana vai vingrošana, nodarbinot visu ķermeni ar nodomu līdzsvarot ķermeņa augšdaļu ar apakšdaļu.

Ķermeņa tips, ko ietekmējusi aknu darbība

Aknām ir ļoti daudz dažādu funkciju. Cita starpā tās nodrošina gremošanu, imūnsistēmas reakcijas un svarīgus asins komponentus, kā arī regulē cukura līmeni. Taču ja aknas nefunkcionē pilnvērtīgi, var izveidoties tā sauktais “alus vēders”, kas patiesībā ir nevis tauki, bet plazmai līdzīgs šķidrums, ko izdala aknas un kas uzkrājas vēdera dobumā tieši zem krūškurvja. Cilvēkiem ar šī tipa ķermeņa uzbūvi parasti ir tievas kājas, bet izteikti uzblīdis vēders. Viņi nereti cieš no gremošanas traucējumiem, kas var izpausties kā gāzes vai dedzināšana kuņģī tūlīt pēc maltītes.

Simptomi:

* “Alus vēders”

* Atraugas pēc ēšanas

* Aizcietējumi un hemoroīdi

* Slikta elpa

* Aizkaitināmība un garastāvokļa maiņas, jo īpaši no rītiem

Ieteicamais uzturs

Cilvēkiem ar šī tipa ķermeņa uzbūvi bieži kārojas ēdieni, kas vēl vairāk apgrūtina aknu darbību, piemēram, trekni/cepti ēdieni, šokolāde vai alkohols. Tādēļ viņiem ir ieteicams izvairīties no ātrajām uzkodām, ceptiem ēdieniem, gāzētiem bezalkoholiskajiem dzērieniem, kā arī no alkoholiskajiem dzērieniem. Ir ļoti svarīgi ēst dārzeņus un augļus un papildus veikt aknu attīrīšanu.

Fiziskās aktivitātes

Plānojot savas fiziskās aktivitātes, cilvēkiem ar šī tipa ķermeņa uzbūvi jāliek uzsvars uz kardio vingrinājumiem – piemēram, lēnu skriešanu, ātru iešanu un nodarbībām uz eliptiskā trenažiera. Sirds stiprināšanai un tauku dedzināšanai ļoti piemērots ir anaerobais treniņš, un neaizmirstiet arī par spēka vingrinājumiem. Dziļo muskulatūru palīdzēs stiprināt tādas nodarbības kā pilates un joga.

Avots: thescienceofeating.com