Profesors Danilāns: “Rudzu maize baro zarnu traktu no abām pusēm!”

Lai atzīmētu Latvijas Maiznieku biedrības 25. jubileju, jau 7. septembrī izstādē “Riga Food 2018” Ķīpsalā notiks simpozijs “100 iemesli, kāpēc jāēd maize”, kurā maizes eksperti un dietologi kliedēs mītus par maizi, bet Latvijas labākie šefpavāri parādīs, kā maizi iekļaut katrā ēdienreizē. Ar videoprezentāciju simpozijā piedalīsies arī LU asociētā profesore Ida Jākobsone un profesors, gastroenterologs Anatolijs Danilāns.

“Tas ir tāpat kā ar to sievu, kas vīram teica: “Ja es būtu tikai uz tevi paļāvusies, tad mums arī bērnu nebūtu!” Kuņģa un zarnu trakts nevar paļauties tikai uz asinsapgādi, jo 60 % enerģijas tiek uzņemti no lūmena puses ar šķiedrvielu palīdzību. Tādēļ ir svarīgi ēst maizīti – rupjmaize ir īpaši bagātīgs šķiedrvielu avots. Gaļa, cukurs un piens jau nebaro no iekšpuses, bet maizīte gan!” pārliecinoši apgalvo profesors Danilāns. Tāpat gastroenterologs uzsver, ka maizē atrodamās šķiedrvielas ir nozīmīgas arī asinsritei un stiprina galvas, aknu, ādas u. c. asinsvadus, ļaujot mums labāk domāt un izskatīties skaistākiem.

Jāapēd arī garoziņa!

Lai gan ir daudzi, kam rupjmaizes garoziņa negaršo vai šķiet pārāk cieta, tomēr ir vērts ar to pacīnīties. “Spļaujiet savā kuņģī uz čūlas, un čūla sadzīs labāk!” saka profesors Danilāns, “Ļoti vērtīga ir rupjmaizes garoziņa, kuru ir labi košļāt, lai palīdzētu izdalīties siekalām, – arī tās stiprina kuņģa un zarnu traktu no iekšienes, dziedē kuņģa čūlas un iekaisumus.”

Uzziņai

Simpozijā “100 iemesli, kāpēc jāēd maize” izstādē “Riga Food 2018” diskutēs diētas ārsti Andis Brēmanis, Lolita Neimane un Atis Tupiņš, Latvijas Universitātes (LU) profesors Valdis Segliņš, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore Daiga Kunkulberga, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Jānis Liepiņš, “Rīgas dzirnavnieka” direktore Anita Skudra un maizes amata meistare, “Puratos Latvia” tehnoloģe Linda Bekmane.

Moderatora Valda Meldera vadībā eksperti spriedīs par maizes vēsturisko, emocionālo un kultūras mantojuma vērtību, maizes kā veselīga produkta nozīmi ikdienā un ar objektīviem un zinātniski pamatotiem faktiem kliedēs negatīvos pieņēmumus par maizi.