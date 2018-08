Kā iegūt slaidāku vēderu? Noderīgu paņēmienu un aktivitāšu plāns nedēļai

Foto - Shutterstock

Ja vēlies iegūt slaidāku vidukli, taču dramatiskas diētas vietā priekšroku dod veselīgam uzturam un fiziskajām aktivitātēm, paātrini kārotās formas sasniegšanu, ievērojot vienkārši realizējamu nedēļas plānu, kas sniegs rezultātus jau pirmajās dienās. Ieteikumus apkopojis portāls prevention.com.

Garšvielu izvēle

Ja esi sālītu ēdienu cienītāja, tavā organismā, visticamāk, ir uzkrājies liekais ūdens, kas savukārt rada piepūsta vēdera sajūtu un arī fizisku diskomfortu. Lai to ātrāk un efektīvāk izvadītu no organisma, atsakies no pusfabrikātu lietošanas (to sastāvā ir ievērojams sāls daudzums), kā arī variē ar citām garšvielām, gatavojot maltītes. Un, protams, atceries par pietiekama šķidruma daudzuma uzņemšanu un ēd daudzu dārzeņu un augļu, kuru sastāvā arī ir ūdens.

Samazini ogļhidrātu daudzumu

Ja uzturā samazināsi ogļhidrātu daudzumu, organisms enerģijas ģenerēšanai izmantos tās rezerves, kas jau ir uzkrātas organismā, turklāt nekas lieks netiks paglabāts arī priekšdienām, tā veicinot lieko tauku zudumu.

Atsakies no piena produktiem

Ja pēc kafijas dzeršanas, saldējuma apēšanas vai citu piena produktu baudīšanas jūti vēdera burbuļošanu, iespējams, nepanes laktozi. Laktozes nepanesamība rezultējas meteorismā, caurejā un vēdergraizēs, kas likumsakarīgi tavam viduklim liks izskatīties apjomīgākam.

Izvēlies augļus gudri

Ogas, citrusaugļi un vīnogas kuņģī pārstrādājas ātrāk un vieglāk, salīdzinot ar āboliem, bumbieriem un nektarīniem. Tāpat vēdera pūšanos var izraisīt žāvētu augļu ēšana, tāpēc izvēlies našķus gudri, lai novērstu nepatīkamās sajūtas un pārsteigumu, nespējot aiztaisīt svārku rāvējslēdzēju!

Atsakies no asām mērcēm

Ja vēlies īsā laikā iegūt slaidāku vidukli, uz konkrēto laika periodu no ēdienkartes izslēdz asas garšvielas, tai skaitā mērces. To vietā ēdienam pievieno baziliku, dilles, piparmētras, rozmarīnu un citus garšaugs, kas bagātinās maltīti, nekaitējot tavam mērķim uz gaidāmo pasākumu uzvilkt kārotās bikses.

Izvairies no maztauku produktiem un alkohola

Tie satur vielas, kas veicina meteorismu, kā arī alkohols rosina organisma atūdeņošanos. Tāpat grādīgie dzērieni palēnina vielmaiņu, satur daudz kaloriju un, gluži tāpat kā maztauku produkti, organismam nodarīs krietni lielāku ļaunumu nekā labumu.

Esi aktīva

Tā kā fiziskās aktivitātes veicina asinsriti, tās uzlabo arī gremošanas trakta darbību un, protams, stimulē vielmaiņu. Ja vēlies iegūt kaut nedaudz slaidāku vidukli nedēļas laikā vai vismaz tievāka vēdera sajūtu, ik dienas izkusties vismaz 15 minūšu garumā, paātrinot pulsu un tā tuvojoties savam mērķim.