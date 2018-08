Kā kontrolēt apetīti? Produkti, kas novērš izsalkuma sajūtas rašanos

Foto - Valdis Semjonovs

Tiecoties uzlabot savu fizisko formu, mēs nemitīgi sastopamies ar neskaitāmiem kārdinājumiem, kas ik mirkli pārbauda mūsu gribasspēku. Jāpiebilst, ka, ievērojot diētu, jo īpaši vakara stundās, nereti arī ciešam no izsalkuma. Lai uzzinātu, kā mazināt apetīti, nekaitējot figūrai un neuzņemot pārmērīgi daudz kaloriju, iepazīsties ar grāmatas “The Real Skinny: Appetite for Health’s 101 Fat Habits & Slim Solutions” autores, uztura speciālistes Džūlijas Aptones sagatavotajiem ieteikumiem par produktiem, kas mazina izsalkuma sajūtu un uzlabo arī vielmaiņas darbību!

Āboli

Pētījumi liecina, ka, apēdot dienā vismaz vienu ābolu, svaru zaudēt būs krietni vieglāk, turklāt gardais auglis arī efektīvi mazina apetīti, apgalvo eksperti. Tā iemesls ir ābolos esošās šķiedrvielas, kā arī ursolskābe, kas atrodama to sēkliņās un veicina taukaudu šķelšanu un izvadīšanu no organisma, uzlabojot arī vielmaiņu un veicinot muskuļu masas veidošanos.

Savukārt muskuļi, kā zināms, ievērojami uzlabo kaloriju degšanu, organismam esot arī miera stāvoklī.

Pētījumā, kas publicēts žurnālā Appetite, arī atklāts, ka sievietes, kuras tā gaitā dienā apēda trīs vidēji lielus ābolus, 10 nedēļu laikā zaudēja par diviem kilogramiem svara vairāk, salīdzinot ar sievietēm, kuras ievēroja tādu pat uztura un fizisko aktivitāšu plānu, bet ābolus neēda.

Vienā vidēji lielā ābolā ir 95 kalorijas un seši grami šķiedrvielu, savukārt mazā ābolā – 75 kalorijas un 3,5 grami šķiedrvielu. Jāpiebilst, ka augli, lai uzņemtu visas ābolos esošās vērtīgās vielas, ieteicams ēst ar visu mizu. Protams, ja zināma tā izcelsmes vieta, ābols nav apstrādāts ar ķimikālijām, kā arī ir nomazgāts.

Pupas un zirņi

Pākšaugi ne tikai satur lielu daudzumu šķiedrvielu, bet arī olbaltumvielas, ko organisms pārstrādā pakāpeniski, tā nodrošinot vienmērīgu enerģijas izdalīšanos, kā arī tiem ir zems glikēmiskais indekss, kas novērš cukura līmeņa svārstības organismā un mazina kāri pēc saldumiem un treknām uzkodām īslaicīgai enerģijas vairošanai.

Pākšaugu vērtīgo ietekmi uz organismu cilvēkiem, kuri vēlas zaudēt lieko svaru, apstiprina arī neskaitāmi pētījumi. Piemēram, žurnālā Obesity publicēts pētījums atklāj, ka cilvēki, kuri tā gaitā dienā apēda 200 gramu šķiedrvielām bagāto pākšaugu, jutās paēdušāki, nevēloties našķēties un vien trešdaļai dienas gaitā izvēloties neveselīgas uzkodas, salīdzinot ar cilvēkiem, kuri pākšaugus neēda.

Olas

Ja vēlies zaudēt lieko svaru, brokastīs ēd olbaltumvielām bagātus produktus. Viena no ieteicamākajām brokastu alternatīvām ir olas, kas satur vielas, kas stimulē sāta sajūtas rašanos un tās saglabāšanos vairāku stundu garumā. Pētījumos atklāts, ka cilvēki, kuri brokastīs ēd olas, apēd par 438 kalorijām mazāk atlikušās dienas gaitā, salīdzinot ar cilvēkiem, kuri brokastīs ēduši uzturvērtības ziņā līdzīgu maltīti.

Tiesa, lai neveicinātu holesterīna līmeņa celšanos organismā, ikdienā nevajadzētu apēst vairāk par vienu līdz diviem olu dzeltenumiem, pārējās maltītēs izmantojot tikai to baltumus, iesaka speciālisti.

Grieķu jogurts

Apjomīgā pētījumā, kas ildzis sešu gadu garumā un kā rezultāti publicēti žurnālā Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, atklāts, ka no 8500 cilvēkiem, kuri ik dienas apēda porciju grieķu jogurta, liekais svars teju visiem veidojās par 20 procentiem retāk nekā cilvēkiem, kuri ēda ar piedevām bagātinātos jogurtus, kā arī viņi par 38 procentiem retāk cieta no nopietnas aptaukošanās.

Speciālisti apgalvo, ka tā iemesls ir grieķu jogurtā esošās olbaltumvielas, probiotiskās baktērijas un kalcijs, kas nepieciešams normālai organisma darbībai un ietekmē arī mūsu apetīti un sāta sajūtas rašanos.

Mango

Aromātiskie augļi ir ne tikai ļoti gardi, bet tie arī figūrai draudzīgi. To sastāvā ir bioaktīvas vielas, kas mazina cukura līmeņa svārstības organismā, kā arī šķeļ tauku šūnas, veicinot to izvadīšanu no organisma. Aptuveni tase mango satur vien 100 kaloriju un trīs gramus šķiedrvielu. Baudi to kā našķi vai pievieno salātiem un desertiem!

Rieksti

Lai gan riekstos ir daudz kaloriju un taukvielu, pētījumos ir pierādīts, ka cilvēki, kuri tos bieži iekļauj savā ikdienas ēdienkartē, svaru zaudē krietni efektīvāk, salīdzinot ar cilvēkiem, kuri riekstus ēd reti vai neēd nemaz. Tā iemesls ir pagalam vienkāršs – kā izrādās, organismā uzsūcas vien daļa riekstos esošo taukvielu, turklāt tajos esošie mikroelementi ievērojami uzlabo mūsu vielmaiņas ātrumu un, kā zināms, arī organisma kopējo veselības stāvokli.