Kad nevajag doties pie psihoterapeita un jāmeklē šamanis vai brīnumdaris

Psihoterapijai gluži kā citām aktivitātēm ir divas ietekmes puses – labā un sliktā. Pastāv situācijas, kad psihoterapija nedarbosies vai pat būs kaitīga, uzsver psihoterapeite, geštalterapeite Jevgēņija Kogana, šī raksta autore.

Lai izvairītos no vilšanās, naudas un laika zudumiem un, iespējams, pat labklājības pasliktināšanās, pirms pierakstīšanās uz psihoterapijas seansu pievērs uzmanību šādiem punktiem:

1. Burvju tablete. Ja tu paļaujies uz īpašu burvju tableti vai maģisku tehniku, kas ātri un uzreiz liks tev justies labi, psihoterapija tev nepalīdzēs. Tu vienkārši izšķērdēsi naudu par pirmo seansu, kura laikā tev pateiks, ka, pirmkārt, tablešu nebūs, bet, otrkārt, ar vienu tikšanos nebūs līdzēts. Tu vilsies, sadusmosies, bet naudu vairs neatgūt. Kam tev tādas problēmas? Labāk uzreiz ej pie psihiatra vai šamaņa, jo viņiem kā reiz ir pa pilno ar dažādām “maģiskām tabletēm”’ un “maģiskām tehnikām”. Turklāt slimnīcās psihiatri pieņem bez maksas. Nebūt nav teikts, ka tev uzreiz iedos kādas tabletes, un tāpat nevar teikt, ka tās tev uzreiz palīdzēs, bet, ja arī palīdzēs, tad vienmēr būs kādi nepatīkami blakusefekti… bet tu vismaz iegūsi to, pēc kā nāci.

2. Atbildība. Gadījumā, ja tava vēlēšanās ir noņemt no sevis atbildību, tas ir, tu vēlies, lai tev atlaiž grēkus, attaisno, pieņem lēmumu tavā vietā, pasaka priekšā, ko tev darīt, tev tiešām labāk izvairīties no psihoterapijas! Psihoterapeits liks tev izdomāt izeju pastāvīgi, atteiksies atlaist tev grēkus, centīsies tev kaut ko ilgi izskaidrot un “aizrakties” līdz kaut kādai “tavai personīgai patiesībai” tā vietā, lai vienkārši tev tiešā tekstā pateiktu, ko tev darīt. Visa lieta slēpjas tajā, ka psihoterapeitiem nav mistisku spēju. Tie ir vienkārši cilvēki. Tāpēc labāk pataupi spēkus un labāk dodies pie burvjiem, raganām, guru un mācītājiem, jo galu galā tas ir viņu darbs – atvieglot dvēseli, sniegt vienkāršas instrukcijas laimīgai dzīvei, uzvirzīt uz pareizā ceļa. Burvji un raganas, protams, nebūs lēts prieks, bet pie laba guru parasti jādodas uz tālām zemēm. Turklāt jāatceras, ka tas viss var nenostrādāt.

3. Laiks. Ja tevi nomoka lielas šaubas, bet rezultātu gribas nekavējoties, ja tev gribas dzīvot labi un laimīgi jau tagad, vai vēl labāk – vakar, tad nekādā gadījumā neej pie psihoterapeita! Jo psihoterapeits sāks tikt ar tevi skaidrībā, vēl sliktāk, viņš tevi piespiedīs pašam tikt skaidrībā ar sevi, bet tas būs ilgi un mokoši, uz reizēm pat nepatīkami. Tev nāksies katru nedēļu, un mēnesi pēc mēneša nākt un viņam atskaitīties. Un, visticamāk bez jebkādām skaidrām perspektīvām un konkrēta datuma, kad varētu sākties laimes periods. Terapeiti neprot strādāt ātri. Tā ir ekstrasensu, burvju, raganu un zīlnieku specifika! Jo šie ļaudis tev skaidri, tieši un uzreiz pateiks, kad, cikos, kur un kam būs laime un kā šo laimi iegūt sev. Ļoti vienkārši un ērti. Visbiežāk pietiks ar dažām tikšanās reizēm. Bet reizēm gadās, ka rezultāti tā arī neparādās vai ātri zūd, bet – ko darīt – tev jābūt gatavam, ka enerģētiskā pasaule ir ļoti jūtīga un vienmēr var pameklēt daudz spēcīgāku raganu.

4. Noteikumi. Ja tu jūties par sevi pārliecināts cilvēks un ļauj sev darīt to, ko pats vēlies un kad vēlies, ja tu dod priekšroku tikai savam viedoklim, bet noteikumus jebkurā formā uzskati par imperiālisma paliekām, ej tieši garām psihoterapeitam un neuzkavējies. Jo psihoterapeits burtiski pirmajā vai otrajā tikšanās reizē tev izklāstīs noteikumus, liks tev tos ievērot un pat atteiksies ar tevi strādāt, ja tu šos noteikumus pārkāpsi. Psihoterapijā tu mūžīgi sastapsies ar šādiem izteicieniem: to nedari, to dari obligāti, to nedrīkst, to drīkst utt. Tāda ierobežojoša metode nav domāta tev! Labāk atrast kādu skandalozu treneri, kurš darbojas ar vērienu, ir pārliecināts par saviem neizsmeļamajiem spēkiem un metožu panākumiem. Tas būs tev vairāk piemērots, jo tu varēsi darīt to, kas tavai sirdij būt tīkamāk. No otras puses, ar tevi arī rīkoties kā un kad gribēs, bet ko tik cilvēki nav gatavi upurēt brīvās gribas idejas dēļ.

5. Darbs. Un visbeidzot, ja tev ir “zilās asinis”, esi pieradis, ka visi visu izdara tavā vietā, ja tu uzskati, ka tu pietiekoši strādā jau savā darba vietā un vēl strādāt ar sevi ir par daudz, ja tu uzskati, ka darbs ir tikai fizisks, nu, vai citā gadījumā darāms ar “prātu’’, labāk nedodies pie psihoterapeita. Jau pirmajā tikšanās reizē paziņos, ka ar dvēseli ne tikai būs jāstrādā, bet būs smagi jāstrādā, un tas būs jādara tev pašam. Par tavu paša naudu viņš vienkārši sēdēs un piedāvās tev strādāt pie tavām psihiskajām problēmām līdz spēku izsīkumam. Bet pat tas nav pats briesmīgākais, jo tā būs ne vienu, ne divas reizes, bet visu laiku. Patiesībā tajā slēpjas visa psihoterapijas būtība – klients pats strādā ar savu dvēseli. Un, jo cītīgāk viņš cenšas, jo labākus augļus iegūst. Tas patiešām ir ļoti sarežģīti un grūti. Labāk atrodi pieklājīgu hipnozes meistaru, un viņš vienkārši “salabos” tavas smadzenes tā, kā vajag. Un arī ārsts ar “’maģisko tableti” var palīdzēt šajā situācijā, jo arī tablete strādā pati par sevi. Tiesa, efekts var izrādīties negaidīts un nebūt ne vajadzīgs, bet toties viss būs izdarīts tavā vietā un nevajadzēs piepūlēties.

Tam retajam cilvēkam, kurš ir gatavs strādāt ar sevi, ieguldīt savu laiku, naudu un spēkus, kurš tiecas ievērot noteikumus un ciena partneri, kurš ir gatavs uzņemties atbildību par savu dzīvi – laipni lūgti pie psihoterapeita, tev ir viss, lai padarītu savu dzīvi patīkamu un laimīgu!

Avots: Evgeniakogan.com