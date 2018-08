VIDEO: Pirtniece iesaka vērmeli, lai attīrītu zemapziņu, kalmi – galvas skrubim

Foto - Matīss Markovskis

Vasara bijusi bagāta pirts festivāliem un vienā no šādiem, Latvijas Pirts un SPA asociācijas organizētajā festivālā Latgalē, Višķos, pirtniece Ivita Pičukāne bagātīgi dalījās zināšanās par augiem, ko un kā lietot pirtī.

Neviena kārtīga pirts nevarot sākties bez graķīša, bet ne jau par alkoholu tiek runāts, bet – par kartīgu vērmeļu tēju! To, kad nedaudz pagaršo, gribas vēl. Vērmele, ja to lieto mazās devās, būs nomierinoša. Bet ir tādi, kam patīk stingri daudz to lietot, tad rada uzbudinājumu. Tādēļ vērmeli pieskaita augiem, kuri nedaudz atver durvis, kur mūsu apziņa netiek klāt. Tas ir sakrālais augs, kas izsenis kvēpināšanai dažādos rituālos izmantots – gan kristietībā, gan šamaniskajos rituālos… Palīdz sagremot to, kas kuņģa zarnu traktā, noņems gāzes (ja baidās, ka nesāk “muzicēt” pirtī, vērmeļu tēja var palīdzēt), tā arī palīdz mazliet citā līmenī “sagremot” – zemapziņā, virsapziņā…

Arī skrubjos liek, lai attīrītu ādu. Bet jābūt uzmanīgiem, īpaši grūtniecēm un jaunajām māmiņām, kurām var būt kaut kādas reakcijas būt – viņām labāk nelietot.

Vēl vērmeli var izmantot posmā, kad ir zaļa vai sažāvēta, ja smuki apmērcēta, var rīvēt, mazgāties, berzēties. Vienreizējās lietošanas beržams saišķis – gan viens pats, gan ar citiem augiem kopā. Gan patīkami, gan izdara labumu.

Svaiga vērmela būs ar sulu un augs būs spēcīgāks, ne tikai ar rūgtvielām, bet arī ēteriskajām eļļām. Un tās ir tās, kas var pastiprinātu jūtību veidot. Var jaukt kopā ar medu vai tāpat blenderēt, vai sarīvēt.

Klausies arī tālāk, kā bišukrēsliņš palīdz pret tārpiem vēderā, pret “tārpiem” galvā, kalmes sakne – skrubjos galvā, kastanis – vēnu problēmām, to pat var ieziest kājās pirtnieks, pirtī ejot.