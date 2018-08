Notiks bezmaksas diskusija internetā “Kā tikt galā ar rudens stresu”

Foto - Shutterstock

Pēc vasaras tveices straujiem soļiem tuvojas rudens, kas sev līdzi nesīs ne tikai vēsāku laiku, bet daudziem arī ikdienas stresu, kas var atstāt būtisku ietekmi uz veselību gan pieaugušajiem, gan bērniem, kuri pēc vasaras brīvlaika atgriežas pie skolu un bērnudārzu gaitām. Par to, kā stress ietekmē mūsu veselību un kā tikt ar to galā, “BENU Aptiekas” rīkotajā diskusijā “Kā tikt galā ar rudens stresu” diskutēs un noderīgos padomos dalīsies veselības jomas speciālisti.

Intensīvā dzīves ritma dēļ bieži vien liekas, ka stress kļūst par neatņemamu ikdiena sastāvdaļu. Vasara un saule gan par to liek domāt krietni mazāk, taču, atgriežoties rudenim un atsākoties intensīvākam dzīves ritmam, krietni biežāk speciālisti saskaras ar sūdzībām par stresa izraisītām veselības problēmām, kas, laikus nepamanītas, var atstāt ļoti negatīvas sekas uz dzīves kvalitāti, darba spējām, pašsajūtu un veselību.

Turklāt stress nav tikai pieaugušo dzīves ikdiena – diemžēl tas skar arī bērnus. Atgriešanās skolas solā vai bērnu dārzā pēc brīvlaika un jo īpaši skolas gaitu uzsākšana, kā arī dažādas ar to saistītas ikdienas situācijas, var radīt bērnos lielu satraukumu un stresu. Līdzās tam bērni redz arī vecāku satraukumu un steigas pilno ikdienu un neizbēgami ietekmējas no tā. Tādēļ, neskatoties uz ikdienas steigu un aizņemtību, nedrīkstam aizmirst ne vien par savu, bet arī par bērnu emocionālo labsajūtu.

Par to, kādu ietekmi uz mūsu veselību atstāj stress un vai mūsdienīgi straujajā dzīves ritmā no tā vispār ir iespējams izvairīties, skaidros psihoterapeits Andris Veselovskis. Par to, kā izpaužas stresa ietekme uz bērnu veselību un vai vecāki to savlaicīgi pamana, stāstīs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pediatre Dace Samane, savukārt BENU Aptiekas farmaceits Kārlis Mačāns pastāstīs, pēc kādiem padomiem saistībā ar stresu apmeklētāji vēršas aptiekās. Diskusiju vadīs Valdis Melderis.

„BENU veselības un skaistuma akadēmijas” lekciju cikla diskusija “Kā tikt galā ar rudens stresu” norisināsies 4. septembrī plkst. 18.00 un būs pieejama ikvienam interesentam tiešsaistes tiešraidē “BENU Aptiekas” Facebook lapā.