Fitnesa aproces – vajadzība vai tikai jauks nieciņš? Izmēģinām

Mūsdienās sports var iet roku rokā ar jaunajām tehnoloģijām, tādēļ ļāvāmies piedāvājumam izmēģināt Fitbit fitnesa aproces – pirms to iegādes vēlējāmies saprast, kāds labums no to izmantošanas un vai vērts tērēt naudu šādām mērierīcēm. Trīs aproču izmēģinātāji – Kristīna un Ģirts – dalās iespaidos ar 36,6 °C lasītājiem.

Kristīnas viedoklis. “Atbalsts, kas darbojas labi.”

Izmēģina uzņēmēja Kristīna Blaua

Ikdienā izmantoju vienkāršu aprocīti Xiaomi Mi Band 2 ar pamata funkcijām: soļu un kilometru mērītāju, pulsometru, zvanu un īsziņu vibrēšanas režīmu, miega mērītāju. Ar kaloriju skaitīšanu neaizraujos. Ikdienā ievēroju dienas un nedēļas kustību režīmu, periodiski arī miega režīmu. Lai gan šis ir daudz lētāks variants, nēsājamo viedierīču tirgū Xiaomi ierindojas tūlīt aiz gigantiem Apple un Fitbit. Par pieredzi, izmēģinot Fitbit Charge 2. Lietotne tālrunī ir pietiekami ērta, saprotama, pārskatāma. Interfeiss – patīkams, intuitīvs.Par plusu var uzskatīt GPS, kas daudzos vienkāršākos modeļos nav iestrādāta. Milzīgs pluss ir ierīces tuvums viedpulksteņiem ar SMS teksta parādīšanu.Baterijas noturīgums ir apmierinošs. Par dizainu. No desmit ballēm dotu trīs punktus – modelis vizuāli novecojis un robusts. Izskata dēļ noteikti izvēlētos citu. Sprādzītes izmērs tikai viens, bet par diezgan lielu samaksu iespējams pasūtīt papildu siksniņu, kas nav labs risinājums lietotājam. Pozitīvi – dažādu sporta aktivitāšu atbalsts. Peldēt nemēģināju, bet tam varētu nebūt piemērota. Lielākais mīnuss – cenas attiecība pret funkcionalitāti un dizainu.

Ģirta pieredze. “Fitnesa aproce – stimuls kustēties vairāk?”

Izmēģina Latvijas Avīzes Politikas nodaļas žurnālists Ģirts Vikmanis

Esmu aktīvs trīsdesmitgadnieks – daudz staigāju kājām, arī ziemā no rītiem skrienu, slēpoju, viens vai kopā ar draudzeni mēdzu doties garās pastaigās. Lai reģistrētu skrējiena datus, izmantoju Latvijā populāro Endomondo, bet attiecībā uz pulksteņiem esmu konservatīvs – manā ieskatā īstam vīrietim jānēsā klasisks rokaspulkstenis. Fizisko aktivitāšu laikā var aplikt Garmin vai Suunto sporta pulksteņus, kurus par fitnesa aprocēm nesaucu.

Pret fitnesa aprocēm biju skeptiski noskaņots. Kad manās rokās nedēļu nonāca Fitbit Charge 2 aproce, uzlūkoju to ar smīnu iepriekš minēto iemeslu dēļ. Katru dienu mērojot vien ceļu no mājām līdz pieturai un atpakaļ, dodoties pusdienās ārpus biroja un vēl vakarā aizejot uz kādu pasākumu, katru dienu nogāju nepieciešamos 10 000 soļu jeb mazliet vairāk par septiņiem kilometriem. Vairāk soļu iznāca, ja bija jādodas kādā uzdevumā ārpus redakcijas, piemēram, uz Vecrīgu un atpakaļ. Patika, ka aproce kontrolē manu pulsu – kad tas ir normāls, kad darbojas kardiorežīmā un kad ir virs normas. Tā, manuprāt, bija interesantākā aproces fīča, ko pārbaudīju skrienot. Testa nedēļā devos sev ierastajā desmit kilometru skrējienā, un aproce to reģistrēja, pamatojoties uz soļu skaitītāju. Aprocē iespējams ieslēgt arī GPS raidītāju attāluma noteikšanai, bet šos datus parasti ņemu no Endomondo.

Dažādu funkciju aktivizēšana aprocē notiek, lietojot Fitbit izstrādātu lietotni telefonam un datoriem. Core 2 piedāvā arī reģistrēt miega ciklus. Vienu nakti atstāju aproci uz rokas. Nākamajā rītā telefonā lejuplādētajā Fitbit lietotnē vēroju, kā esmu gulējis, kurā brīdī miegs bijis dziļš, kurā trausls, kad esmu pamodies. Šajā ziņā neko jaunu par sevi neuzzinu. Nākamajās naktīs aproce paliek novilkta.

Fitbit lietotnē pieejams arī relaksējošs elpošanas vingrojums. Patīkama papildu funkcija, piemēram, sēžot garlaicīgās sapulcēs, ir iespēja lasīt telefonā pienākušās īsziņas aproces ekrānā vai redzēt, kas zvana. Lietotne arī ietver iespēju sev atgādināt, ka nepieciešams ik pēc 50 minūtēm noiet 250 soļu. Saprotu, ka šis atgādinājums ir sevišķi svarīgs cilvēkiem, kam sēdošs darbs. Aproces lietotājiem iespējams savā starpā savienoties, lietotnē pieejami dažādi fitnesa izaicinājumi.

Nedēļu lietojot aproci, pārliecinos, ka neesmu tās ražotāju mērķauditorija. Tā paredzēta cilvēkiem, kam vajag papildu stimulu, lai ikdienā vairāk kustētos, piemēram, apņemtos nostaigāt 10 000 soļu. Aproce man deva vien papildu apliecinājumu, ka ar izkustēšanos sen man viss ir kārtībā, jo testēšanas laikā, ejot ciemos, kāpu piektajā stāvā gadsimta sākumā būvētā mājā, bet mans pulss būtiski nepalielinājās. Turpinu nēsāt klasisko pulksteni, skrienot lietoju Endomondo, un man ar to pietiek.

Speciālistes komentārs

Par to, cik noderīgas ir fitnesa aproces, spriež fitnesa trenere Ineta Rijniece

Varbūt esmu konservatīva, bet man šķiet, ka sporta aprocē pietiek ar vienkāršām funkcijām. Saviem klientiem, īpaši iesācējiem, iesaku tās izmantot veselības nolūkā, lai nepārpūlētu savu organismu un sekotu līdzi pulsam. Zināms, ka sākumā jebkuram iesācējam treniņos pat nelielas slodzes laikā pulss var bīstami paātrināties, tādēļ ir vērts vismaz sākumā sekot līdzi pulsa zonām (vairāk par piecām pulsa zonām un to, ko katra no tām dod, var lasīt manā mājaslapā edunsporto.lv).

Man pašai būtiski ir redzēt, kādā pulsa zonā es atrodos, jo, lai mazinātu taukus (svarīgi, gatavojoties fitnesa sacensībām!), tas ir ļoti būtiski – lai nededzinātu lieki muskuļus. Es izmantoju Polar FT7 aproci.

Fitnesa aprocēm ir vēl viena vērtīga funkcija – kaloriju patēriņa mērīšana. Tad var redzēt, cik kaloriju patērē spēka treniņā, cik – kardiotreniņā. Man tas palīdz regulēt ēdienkarti.

Kaloriju patēriņu aproces parasti skaita precīzāk nekā trenažieros iebūvētie mērītāji.

Es personiski neredzu jēgu ļoti advancētām izvēlnēm, piemēram, atgādinājumam iedzert ūdeni vai pastaigāt. Varbūt esmu konservatīva, bet es pati varu atcerēties, kad man jādzer ūdens un kad jāiet sportot.

