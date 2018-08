“Labi vecāki šodien”. Aicina pieteikties konferencei vecākiem par vecākiem

Foto - Shutterstock.com

Turpinās pieteikšanās starptautiskai konferencei“Labi vecāki šodien”, kas notiks 6. oktobrī RISEBA arhitektūras un mediju centrā H2O. Pirmo reizi Latvijā tiek organizēta konference, kas galveno akcentu liek uz atbalstu vecākiem, nevis kārtējo reizi pamāca, kā audzināt paklausīgus bērnus.

Astoņās lekcijās, kuras vadīs ne tikai Latvijā, bet arī Austrālijā, Itālijā un Vācijā atzīti ģimenes attiecību speciālisti, konferences apmeklētāji uzzinās gan to, kādas transformācijas piedzīvo pieaudzis cilvēks, kļūstot par mammu vai tēti, gan to, kas vecākiem traucē dažādus bērnu audzināšanas padomus pielietot dzīvē. Pilnu konferences programmu var apskatīt konferences mājas lapā www.labivecaki.lv.

“Par bērniem mēs zinām visu! Taču kā ar vecākiem? Konferencē dosim vietu vecākiem, jo tikai laimīgs, vesels un par sevi parūpējies pieaugušais var pilnvērtīgi pievērsties bērnu audzināšanai,” uzsver ģimenes psihoterapeite un konferences namamāte Vita Kalniņa.

Konferencē uzstāsies ārsts psihiatrs Ņikita Bezborodovs, psiholoģijas doktore Ieva Stokenberga, ārste ģenētiķe Liene Korņejeva, attiecību konsultante un grāmatas “Becoming Us” autore Elija Teilore (Elly Taylor) no Austrālijas, psihologs un vadības konsultants Reinis Upenieks, EEH praktiķe un zīdīšanas konsultante Barbara Valhere (Barbara Walcher) no Itālijas, psihologs un ģimenes psihoterapeits Martins Georgs Hiršbīls (Martin Georg Hirschbühl) no Vācijas un Ģimenes psiholoģijas centra LĪNA vadītāja, ģimenes psihoterapeite Vita Kalniņa.

Konferenci organizē Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, kas jau 15 gadus ir vieta, kur psiholoģisku atbalstu saņem jaunas ģimenes ar maziem bērniem. Uzzināt vairāk un pieteikties konferencei iespējams konferences mājas lapā www.labivecaki.lv.

