VIDEO: Garām sastrēgumiem! Kā pārvietojas ar elektrisku vienas riepas skrituļdēli

Ekrānšāviņš no Facebook video

Vanšu tilta ikrīta un vakara sastrēgumos stāvošo skatienus jau kādu laiku piesaista jauniete uz neparasta, kolorīta braucamrīka. Tā ir Rīgas Tehniskās universitātes studente, fotogrāfe Andra Marta Babre, kura ceļu no pilsētas centra uz Ķīpsalu mēro ar elektrisku vienas riepas skrituļdēli, tādējādi ātri un nenogurstot apbraucot garo automašīnu rindu.

Modes un kāzu fotogrāfe Andra Marta Babre ir tipiska gudrā pilsētniece. Viņa pēc vajadzības izmanto vairākus pārvietošanās veidus, lai pēc iespējas izdevīgāk nokļūtu vajadzīgajā vietā.

«Draugi man prasa: kāpēc Tu nepērc auto? Man šķiet, ka mašīna aizņem daudz vietas, un tā arī ir liela atbildība. Ikdienā kombinēju vairākus braucamos. Viens no tiem ir mans elektriskais vienriepas skrituļdēlis. Izmantoju arī tramvaju, sabiedrisko autobusu, vilcienu un taksometru. Elektriskajam dēlim ir vairākas priekšrocības. Tas ir viegls un ērti ieliekams mašīnā vai vilcienā, kā arī to var ātri uzlādēt. Pietiek ar pusstundu, lai pēc tam varētu nobraukt 10 kilometrus,» stāsta Andra Marta, kurai no mājām uz augstskolu jāveic aptuveni trīs kilometrus. Dēli viņa neizmanto, lai izvairītos no iešanas, bet gan, lai pārvietotos ātrāk. Patiesībā Andrai Martai patīk daudz staigāt. Viņa ir viena no populārās nakts pārgājienu komūnas «Movement Spontaneous» radītājām, un šobrīd devusies vairāk nekā 1000 kilometru garā pārgājienā apkārt Igaunijai.

Pateicoties saulainajai vasarai, šogad Rīgā ievērojami pieaugusi interese par dažādiem videi draudzīgiem pārvietošanās veidiem. Tostarp elektriskajiem skrejriteņiem un pašbalansējošiem dēļiem, kas ir ļoti populāri Rietumeiropā un ASV.

«Sausā vasara devusi papildus motivāciju braukšanai ar elektrisko skrejriteni vai cita veida divriteni. Cerams, ka iepazītā pārvietošanās ērtība daudzus braucējus mudinās pielāgoties arī lietainām un vēsām dienām,» saka Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības pārstāvis Arnis Bergs.

«Man šķiet, ja cilvēki vairāk pievērstos iešanai, braukšanai ar velosipēdu vai elektriskajiem braucamajiem, pilsēta kļūtu klusāka, gaiss tīrāks un mēs paši – dabai draudzīgāki,» uzskata Andra Marta, par kuras pārvietošanās paradumiem izveidotais video sižets publicēts Gudrais Pilsētnieks Facebook vietnē. Tas ir ceturtais no 8 video par gudru pārvietošanos, kas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu izgatavoti Eiropas Mobilitātes nedēļas (EMN) priekšvakarā.

Ik gadu no 16.līdz 22.septembrim notiekošajos EMN pasākumos aicināta piedalīties ikviena pašvaldība un tās iedzīvotāji. Šogad EMN temats visā Eiropā būs «multimodalitāte» – dažādu transporta veidu kombinēšana, kas ļauj pasažieriem gudri pārvietojoties pilnvērtīgi izmantot visas priekšrocības – pārvietošanās ātrumu, nonākšanu vajadzīgajā galamērķī laikus, elastīgu un ērtu maršruta izvēli un bieži arī līdzekļu ietaupīšanu. EMN mērķis ir aicināt cilvēkus dažādot pārvietošanās veidus, lai risinātu Eiropas Savienības iedzīvotājiem aktuālas problēmas – mazinātu satiksmes sastrēgumus un atmosfēru sasildošo izplūdes gāzu apjomu pilsētās, mudinātu pārvietoties ar velosipēdu un kājām, uzlabojot eiropiešu veselības stāvokli.

Pašvaldības līdz šā gada 10. septembrim ir aicinātas reģistrēt savus labās prakses piemērus vietnē www.mobilityweek.eu, tādējādi piedaloties EMN Nacionālajā konkursā. To vidū var būt EMN laikā plānotās aktivitātes, ielas, vai ielas posma slēgšana automašīnām Dienā bez auto 22. septembrī, vai arī vismaz viena risinājuma iedzīvotāju paradumu maiņai par labu videi draudzīgam transportam ieviešana pēdējā gada laikā. Konkursa uzvarētāji tiks sveikti EMN laikā.