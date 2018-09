Var sākt veikt iemaksas valsts veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai

Foto - LETA

No šodienas personas, kuras nav sociālo iemaksu veicēji, var sākt veikt iemaksas, lai nākamgad saņemtu visus valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumus, aģentūru LETA informēja Nacionālajā veselības dienestā (NVD).

Personām, kuras nav legālā darba ņēmēji vai nepieder kādai no valsts pasargātajām grupām, veselības apdrošināšanai no nākamā gada šogad iemaksas jāveic 1% apmērā no minimālās mēnešalgas jeb 51,60 eiro gadā, 2019.gadā – 3% no minimālās mēnešalgas jeb 154,80 eiro gadā, bet 2020.gadā – 5% no minimālās mēnešalgas jeb 258 eiro gadā.

Lai iedzīvotājs jau ar 1.janvāri saņemtu valsts veselības aprūpes pakalpojumu pilno grozu jeb visus valsts apmaksātās medicīnas pakalpojumus, iemaksa jāveic gan par 2018.gadu, gan par 2019.gadu, kas kopā veido 206,40 eiro. Veselības ministre Anda Čakša (ZZS) aicinājusi cilvēkus, kuri neveic sociālās iemaksas un neiekļaujas nevienā no valsts aizsargātajām grupām, brīvprātīgās iemaksas veselības aprūpes saņemšanai veikt par abiem gadiem uzreiz.

Arī NVD uzsver, ka valsts veselības apdrošināšanai izdevīgi ir pievienoties uzreiz. “Pievienojoties vēlāk, iedzīvotājam būs jāveic veselības apdrošināšanas iemaksas arī par iepriekšējiem diviem gadiem, ja šajā periodā viņš kā legālais darba ņēmējs nebūs veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā,” skaidroja dienestā.

Piemēram, pievienojoties tikai 2020.gadā, iedzīvotājam būs jāveic apdrošināšanas iemaksas par konkrēto gadu un diviem iepriekšējiem gadiem, ja šajā periodā sociālās iemaksas nebūs veiktas, kas nozīmē, ka par 2020.gadu būs jāveic iemaksa 258 eiro apmērā, bet vēl 206,40 eiro par iepriekšējiem diviem gadiem.

Apdrošināšanas iemaksu var veikt ar pārskaitījumu internetbankā, bankā vai pasta nodaļā, kā arī norēķinoties ar bankas maksājuma karti klātienē kādā no NVD teritoriālajām nodaļām. Maksājuma rekvizīti un norādes maksājuma uzdevumam pieejamas NVD mājaslapas sadaļā “Valsts veselības apdrošināšana”, bet jautājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar NVD Klientu apkalpošanas centru, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234. Informācija par veikto iemaksu tikšot apstrādāta piecu dienu laikā.

Informācija par apdrošināšanas statusu no 1.janvāra būs pieejama e-veselības portālā, bet līdz tam iedzīvotājiem pieejams tests mājaslapā “www.apdrosinaties.lv”, kā arī nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti vēl šī gada laikā vērsties pie dažādu reģistru uzturētājiem, lai noskaidrotu savu sociālo iemaksu veikšanas apmēru un savu piederību pie kādas no valsts aizsargātajām grupām.

Jau ziņots, ka pagājušā gada beigās pieņemtais Veselības aprūpes finansēšanas likums paredz no nākamā gada ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu, tostarp nosakot sasaisti starp veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, proti, sociālo iemaksu nemaksātāji vairs nevarēs bez maksas saņemt pilnu valsts apmaksāto medicīnisko pakalpojumu klāstu.

Visiem Latvijas iedzīvotājiem pienāksies veselības aprūpes pamata grozs, proti, kurā tiek iekļauta neatliekamā palīdzība, tostarp grūtniecības un dzemdību aprūpe, valsts vēža skrīnings un procedūras pacientiem ar nieru mazspēju, ģimenes ārsta aprūpe, tostarp ārsta veiktās manipulācijas, diagnostiskie izmeklējumi, kas veikti ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ārstniecība, kā arī kompensējamās zāles personām ar psihisku saslimšanu, atkarībām, cukura diabētu un infekciju slimībām, piemēram, HIV, AIDS, tuberkulozi un citām. Šajā grozā iekļauta arī onkoloģisko ārstēšanu, kā arī sirds un asinsvadu slimību diagnostiku.

Savukārt pilnajā grozā, kas pienāksies valsts apdrošinātajām cilvēku grupām, legālajiem darba ņēmējiem un brīvprātīgo iemaksu veicējiem, būs primārā aprūpe, veselības aprūpe mājās, laboratoriskie izmeklējumi ar speciālista nosūtījumu, ārstēšanās dienas stacionārā un slimnīcā, medicīniskā rehabilitācija, vecmāšu un ārstu speciālistu palīdzība, visas kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces, psihoterapeitiskā un psiholoģiskā palīdzība, kā arī izdevumu segšana par ārstēšanos Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs.