Mārupē, Apē, Kuldīgā, Kalupē… Donoru centra izbraukumu saraksts septembrim

Foto - Shutterstock

04.09.2018.

Latvijas Pasts (specializētā autobusa izbraukums) Ziemeļu iela 10, Mārupe, no 10.00 līdz 13.00;

Apes tautas nams Skolas iela 4, Ape, no 10.00 līdz 14.00;

05.09.2018.

Brīvības pieminekļa laukums (specializētā autobusa izbraukums), Rīga, no 10.00 līdz

14.00;

DHL Latvija Plieņciema iela 35, Mārupes novads, no 10.00 līdz 13.00;

Kalupes SPC “Pīlādzis” Liela iela 43, Kalupe, no 09.00 līdz 12.00;

06.09.2018.

Domina Shopping (specializētā autobusa izbraukums) Ieriķu iela 3, Rīga, no 10.00 līdz 14.00;

Kandavas sociālās palīdzības centrs Jelgavas ielas 4A, Kandava, no 10.00 līdz 13.00;

07.092018.

Centrālā dzelzceļa stacija Stacijas laukums 1, Rīga, no 10.00 līdz 14.00;

08.092018.

Kongresu nams (specializētā autobusa izbraukums) K. Valdemāra iela 5, Rīga, no 12.00 16.00;

10.09.2018.

Dailes teātris (specializētā autobusa izbraukums) Brīvības iela 75, Rīga, no 10.00 līdz 14:00;

Kuldīga Pilsētas laukums 4, Kuldīga, no 10.00 līdz 13.00;

11.09.2018.

Valsts probācijas dienests (specializētā autobusa izbraukums) Lomonosova iela 9, Rīga, no 10.00 līdz 14.00;

Rīgas brīvostas pārvalde Kalpaka bulvāris 12, Rīga, no 10.00 līdz 14.00;

Kārsavas kultūras nams Vienības iela 49C, Kārsava, no 09.00 līdz 12.00;

12.09.2018.

T/p Alfa (specializētā autobusa izbraukums) Brīvības gatve 372, Rīga, no 10.00 līdz 14:00;

Latvijas Nacionālā bibliotēka Mūkusalas iela 3, Rīga, no 10.00 līdz 14.00;

Līvānu Poliklīnika Zaļā iela 44, Līvāni, no 09.00 līdz 13.00;

13.09.2018.

Līgo bazārs (specializētā autobusa izbraukums) Raiņa iela 112, Jūrmala, no 10.00 līdz 14.00;

17.09.2018.

Dailes teātris (specializētā autobusa izbraukums) Brīvības iela 75, Rīga, no 10:00 līdz 14:00;

Bauskas pašvaldība Uzvaras iela 1, Bauska, no 10.00 līdz 14.00;

18.09.2018.

Vecumnieku tautas nams Rīgas iela 5, Vecumnieki, no 10.00 līdz 13.00;

19.09.2018.

Aizsardzības ministrija (specializētā autobusa izbraukums) Elizabetes iela, Rīga, no 10.00 līdz 14.00;

Balvu muiža Brīvības iela 47, Balvi, no 09.00 līdz 13.00;

20.09.2018.

Domina Shopping (specializētā autobusa izbraukums) Ieriķu iela 3, Rīga, no 12.00 līdz 16.00;

Labklājības ministrija Skolas iela 28, Rīga, no 10.00 līdz 14.00

21.09.2018.

Tallink Rīga (specializētā autobusa izbraukums) Eksporta iela 3A, Rīga, no 10.00 līdz 14.00;

25.09.2018.

Jaunā Teika (specializētā autobusa izbraukums) G. Zemgala gatve 78, Rīga, no 10.00 līdz 14.00;

Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs 18. novembra iela 392, Naujenes pagasts, no 09.00 līdz 12.00;

26.09.2018.

Brīvības pieminekļa laukums (specializētā autobusa izbraukums), Rīga, no 10.00 līdz

14.00;

Kokneses kultūras nams Hanzas iela 2, Koknese, 10.00 līdz 13.00;

Malnavas koledža Kļavu iela, Malnava, no 09.00 līdz 12.00;

27.09.2018.

Rīga Plaza (specializētā autobusa izbraukums) Mūkusalas iela 71, Rīga, no 11.00 līdz 15.00;

“Dinamo Rīga” Skanstes iela 21, Rīga, no 16.00 līdz 19.30;

Preiļu poliklīnika Raiņa bulvāris 12, Preiļi, no 08.00 līdz 12.00;

28.09.2018.

Roche Riga (specializētā autobusa izbraukums) Gunāra Astras iela 8B, Rīga, no 10.00 līdz 13.00;

29.09.2018.

Sigulda (specializētā autobusa izbraukums) A. Kronvalda iela 7, Sigulda, no 10.00 līdz 14.00;