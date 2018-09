Pirmklasnieka baiļu faktors: pieci noteikumi vecākiem

Foto - pixabay.com

Skolas sākums pirmklasniekam vienu reizi mūžā. Parasti skolas sākumu topošie pirmklasnieki gaida ar prieku un arī Zinību diena vienmēr ir pilna smieklu un smaidu, tomēr pēc tam seko ikdiena, un diemžēl lielo pirmās dienas prieku neizdodas saglabāt visa mācību gada garumā.

Lai bērniem iespējami vairāk būtu priecīgo dienu skolā, priekšdarbi veicami arī vecākiem, kas palīdzēs pirmklasniekam vieglāk un ātrāk adaptēties jaunajā vidē, kā arī gūt labākus panākumus mācībās.

Gatavošanās skolai nenozīmē vien jaunu grāmatu, mugursomas, zīmuļu, skolas formas (ja tāda ir nepieciešama) iegādi – tā ir noteikumu sērija, ko vecākiem noteikti jāievēro. Piecus svarīgākos noteikumus, kas jāievēro pirmklasnieku vecākiem, speciālisti atklāj “Woman-rules”.

Pirmais noteikums – radi motivāciju!

Vēl līdz mācību gada sākumam bērns ir jānoskaņo jaunajiem apstākļiem. Viņam jāapzinās savs jaunais statuss – kļūt par skolēnu – un censties tādam arī būt. Tomēr nevajadzētu pārāk spēcīgi uzsvērt atbildības un patstāvības nozīmi. Nenobiedē bērnu, bet atbalsti jebkuru bērna pozitīvās intereses izrādīšanu par skolu.

Viss, kas notiek skolā, ir svarīgi, šeit nepastāv nekādu sīkumu:

Skolas apģērbam jābūt ērtam un tādam, lai bērns patstāvīgi to varētu arī uzvilkt un novilkt, kad tas būs nepieciešams, piemēram, ģērbjoties uz sporta stundām;

Mugursomai jābūt piemērotai un jāpatīk bērnam, nevis vecākiem;

Salikt mugursomā visu nepieciešamo un kontrolēt savas skolas lietas – tas jādara bērnam;

Bieži var novērot, kā vecāki bērnus steidzina, sagaidot viņus pie skolas durvīm, neklausoties bērnu stāstos, nemēģinot izprast bērna emocijas. Tas ir nepareizi, un nekāda steiga neattaisno šādu vecāku uzvedību. Ir svarīgi iztaujāt bērnu par aizvadīto dienu skolā, mācību stundās apgūtajām un interesantajām tēmām, draugiem, skolā gaidāmajiem pasākumiem;

Bērniem jāparāda patiesa ieinteresētība it visā, kas notiek skolā, lai bērns varētu savas emocijas vieglāk pārstrādāt.

Otrais noteikums – māci bērnam veidot attiecības ar vienaudžiem

Sākot jau ar pirmo skolas dienu, bērnu jānoskaņo uz pareizu attiecību veidošanu ar vienaudžiem: “Šī ir tava klase, tavi nākamie draugi, tavi klasesbiedri”. Šāda noskaņošana bērnam palīdzēs pareizāk atteikties pret vienaudžiem kā partneriem.

Klasesbiedri ir jāciena, bet šo vienkāršo noteikumu bērniem ir jāmāca:

Nedrīkst citu cilvēku virzienā adresēt negatīvus, izsmejošus vai kritiskus izteicienus;

Nedrīkst ierobežot komunicēšanos ar citiem bērniem tikai tā iemesla pēc, ka kāds bērns vienkārši nepatīk vai nāk no maznodrošinātas ģimenes;

Nedrīkst kaut kādu iemeslu dēļ kādu bērnu atgrūst no kopīgu lietu darīšanas. Jo, redz, nekas tik ļoti nestiprina attiecības kā kopīga darbošanās;

Ja bērns nepratīs veidot attiecības ar vienaudžiem skolā, tas var beigties ar visai nepatīkamu lietu – atstumtību. Šo problēmu vieglāk ir novērst saknē, nekā pēc tam to atrisināt.

Trešais noteikums – sargā bērna veselību

Pirmklasnieka psihosomatiskais stāvoklis daudzējādā ziņā ir atkarīgs no vecākiem. Biežas veselības problēmas var novest pie biežiem skolas kavējumiem. Mehānisms ir vienkāršs: ja bērna imunitāte ir novājināta, viņš bieži slimo, kas, savukārt, nozīmē to, ka tiek kavēta skola un arī mācību vielas apgūšana ir apgrūtināta. Pēc slimošanas bērns aktīvi sāk atgūt nokavēto, bet no tā arī pārāk ātri nogurst un rodas pārpūle, kas negatīvi ietekmē viņa nervu sistēmu un izsauc atkal jaunas slimošanas. Tieši tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš bērna veselības profilakses pasākumiem, jādomā, kā to saglabāt.

Ceturtais noteikums – ievēro dienas režīmu

No pirmās skolas dienas bērnu radini pie stingra dienas režīma. Tas nodrošinās pareizu darba spēju sadalīšanu un saglabās bērna veselību.

Pirmklasnieka dienas režīmam jāsastāv no virknes prasību:

Pareizi izvēlēts laiks miegam. Laiks, cik jāvelta miegam, var būt atkarīgs no katra bērna individuālajām īpatnībām, jo, piemēram, kādam bērnam varbūt nepietiek ar astoņu stundu miegu;

Darba un atpūtas sabalansēšana. Atceries, ka pēc mācību stundām pirmklasniekam pāris stundas ir jāatpūšas un tikai pēc tam var pildīt uzdotos mājasdarbus;

Nepārslogo pirmklasnieku ar papildu nodarbēm ārpus skolas. Bērnu sākt vest uz kādu pulciņu labāk būtu pirms skolas gaitu sākšanas vai otrajā klasē. Vienlaicīga adaptēšanās vairākos kolektīvos var nelabvēlīgi ietekmēt bērna nervu sistēmu.

Piektais noteikums – neliedz bērnam spēlēties

Spēlēšanās ir galvenā bērnu nodarbe pirmsskolas vecumā. Pāriešana jaunāko klašu periodā šo nodarbi neatceļ, tādēļ arī pirmajā klasē bērna dzīvē rotaļāšanās ir dominējošā lieta, tāpat kā gadu pirms tam. Bērniem nedrīkst liegt šo prieku – spēlēties. Labāk organizē šo rotaļāšanos pareizi un arī veltot tam pietiekami daudz laika. Vienlaikus nepārspīlē. Bērnam ir skaidri jāsaprot, kad ir laiks spēlēm, bet kad laiks darbam.

Pirmā klase ir sarežģīts laiks gan bērniem, gan vecākiem. Tas, kas tika ielikts bērnā šajā periodā, paliks atmiņā uz visu mūžu. Nereti tieši pirmā klase un attieksme pret skolu nosaka visu turpmāko bērna likteni.