Studenti var tikt pie bezmaksas brillēm. Informē, kam tas būtu noderīgi

Foto: Pexels

Uzsākot jauno studiju gadu, aicinām studentus pievērst pastiprinātu uzmanību savai redzei. Mācību procesā jauniešu acis tiek intensīvi piepūlētas, un laicīgi nereaģējot uz redzes problēmām, var tikt nopietni ietekmēta dzīves kvalitāte. Līdz pat 31. oktobrim studentiem, bez vecuma ierobežojuma, OptiO programmas ietvaros, ir iespēja saņemt brilles 50 eiro vērtībā bez maksas. OptiO sagādātajā dāvanā ietilpst briļļu ietvars cenā līdz 25 eiro, divas briļļu lēcas “Orma 15 UC” 25 eiro vērtībā un meistara darbs, kas ir bez maksas.

Lai saņemtu bezmaksas brilles programmas ietvaros, OptiO veikalos studentiem nepieciešams uzrādīt izziņu no augstākās izglītības iestādes (ne vecāka par vienu mēnesi) vai derīgu studenta apliecību, vai derīgu starptautisko studentu karti ISIC. Tāpat līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un oftalmologa vai optometrista izrakstītai briļļu receptei, kas nav vecāka par trīs mēnešiem. Redzi var pārbaudīt arī OptiO veikalu tīklā.

Kristīne Detkova, OptiO galvenā optometriste: “Jau otro gadu OptiO organizē bezmaksas programmu studentiem, jo uzskatām, ka sniegt atbalstu jauniešiem ir svarīgi. Nereti tieši viņi ir tie, kas briļļu iegādi atliek vairākkārt, kamēr jau redzes problēmas ir attīstījušās līdz pakāpei, kad to ignorēt vairs nav iespējams. Uzsākot intensīvu mācību periodu, redzes problēmas, kurām iepriekš nav pievērsta pietiekami liela uzmanība, var progresēt, tāpēc regulāras redzes pārbaudes ir ļoti svarīgas. Brīdī, kad slodze acīm ir lielāka nekā organisma spēja to panest, nepieciešami palīglīdzekļi – brilles, kas piemērotas paaugstinātai slodzei. Problēmu rada tas, ka cilvēki nav informēti par to, kurā brīdī acis tiek pārslogotas, kādi ir simptomi. Tas ir ļoti atkarīgs gan no cilvēka vecuma, gan nodarbošanās. Studenti, attiecībā uz acu noslogojumu, ir vieni no “rekordistiem”, pavadot ilgas stundas pie mācību grāmatām un datora. Tāpēc vēlamies ar savu dāvinājumu – bezmaksas brillēm 50€ vērtībā, atbalstīt studentus, kuriem nepieciešama redzes korekcija.”