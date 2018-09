Cik daudz jādzer bērnam? Ja dzer par maz, var nogurt ātri

Rudenī skolēni atsāk savas skolas gaitas, un vecāki steidz par tiem parūpēties, iegādājoties jaunus kancelejas piederumus, ērtu mugursomu un nodrošinot veselīgas brokastis. Taču nedrīkst aizmirst par vēl vienu svarīgu aspektu — bērnam ir nepieciešams arī regulāri padzerties. “Ja bērna organismā nebūs pietiekami daudz šķidruma, cietīs mācību process — var iestāties nogurums, samazināsies koncentrēšanās un koordinācijas spējas, kā arī var sākties galvassāpes,” stāsta sertificēta uztura speciāliste Svetlana Aleksejeva. “Ja bērns nedzer pietiekami arī sporta treniņa laikā, var rasties muskuļu vājums, tikt traucēta organisma termoregulācija.” Uztura speciāliste norāda — saldināti gāzēti dzērieni ir neveselīgs un nevēlams šķidruma avots, un, ja bērns nevēlas dzert ūdeni, pastāv labas un veselīgas alternatīvas.

Uztura speciālistes pieredze liecina, ka bērni ne vienmēr jūt slāpes, tāpēc tie ir jāradina pie ūdens dzeršanas — regulāri, nelieliem malkiem — un jāseko līdzi tam, lai pa dienu tiek uzņemts pietiekams šķidruma daudzums.

Cik daudz ūdens ieteicams dzert bērnam? Pasaules Veselības Organizācijas rekomendācijas par šķidruma daudzumu ir atkarīgas no vairākiem parametriem: vecuma, svara un auguma, aktivitātes līmeņa, gaisa temperatūras un mitruma; svarīgi arī, cik šķidruma cilvēks uzņem kopā ar maltīti. Ūdenim uzturā ir liela nozīme, un ir svarīgi sekot līdzi tam, ko bērns ir apēdis — sviestmaizi vai arbūza šķēli. “4 – 8 gadu vecam bērnam jāuzņem vidēji 1.6 l šķidruma dienā, no tiem ar ūdeni — no 1.1 līdz 1.3 litriem. No 9 līdz 13 gadiem stājas spēkā dzimumatšķirības — puišiem ieteicams dzert 1.5 – 1.7. litrus šķidruma, meitenēm – 1.3 līdz 1.5 litrus.” Eksperts piebilst, ka liela nozīme ir ne tikai ūdens daudzumam, bet arī tā kvalitātei.

Kāds ir labākais šķidruma avots bērnam? Bieži vien bērni, īpaši jaunākā vecuma, nevēlas dzert tīru ūdeni, prasot tādu, kas saldināts ar sīrupu, vai sulas un limonādes. Uztura speciāliste iesaka nepieļaut šādas situācijas: “Saldināti dzērieni — sulas un limonādes — ir tādi paši saldumi kā konfektes un kūkas. Tie satur daudz cukura, kas bērna organismam nozīmē tukšas un nevajadzīgas kalorijas, kā arī var veicināt šķidruma zudumu. Teju ceturtdaļa (25%) Latvijas bērnu cieš no virssvara vai aptaukošanās, tāpēc no liekām kalorijām ir jāizvairās.”

Zinātnieki ir pierādījuši, ka pārmērīgi liels saldinātu gāzētu dzērienu patēriņš var veicināt kaulu trauslumu un lūzumus.

“Protams, pieradināt bērnu pie ūdens, kad jau ir izveidojusies patika pret saldumu, ir ļoti grūti. Taču ir jāmeklē kompromisi — pievienot ūdenim citronu un piparmētras, dzērvenes, zemenes vai ābolu, kā arī citas dabīgas sastāvdaļas,” stāsta Svetlana Aleksejeva.