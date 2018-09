Kā senioriem izvairīties no depresijas. Notiks lekcija par garīgo veselību

Foto - Shutterstock

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs un Veselības centrs Vivendi aicina interesentus 13. septembrī plkst. 17.00 uz lekciju par garīgo veselību senioriem.

Lekcijas “Psihoemocionālās veselības veicināšana. Kas jāņem vērā senioriem” mērķis ir veicināt zināšanas par to, kā depresīvi garastāvokļa traucējumi ietekmē senioru kopējo veselību, darba un dzīves kvalitāti, izpratni par to, kā atpazīt, kad garastāvokļa traucējumi kļūst par veselības traucējumu, kad un kādēļ jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības. Lekciju laikā speciālisti sniegs praktiskus ieteikumus, ko darīt, lai izvairītos no depresijas.

Lekcijas sagatavojuši Veselības centra Vivendi ārsti.

Lekcija ir bez maksas. Lekcijas ilgums 1h 30 min. Lekciju lasa psihiatrs Dr. Jānis Bušs.

Lekcijas apmeklētāji bez maksas aicināti apskatīt arī muzejā eksponēto izstādi “Depresija: no pagātnes līdz mūsdienām”.