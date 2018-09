Bērna miedziņš un midzināšana. Padomi Diānas Zandes bezmaksas lekcijā

Publicitātes foto

Daudzi bērni nespēj nogulēt visu nakti, mostas un ir nemierīgi, tomēr pilnvērtīgs miegs ir svarīgs gan mazuļa attīstībai, gan vecāku labsajūtai. Pieredzējusī psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite un piecu bērnu māmiņa Diāna Zande trešdien, 12.septembrī, plkst. 12:00, tirdzniecības parkā “Alfa” par šo tēmu vadīs nodarbību, kuras ietvaros stāstīs ne tikai par mazuļu miega fizioloģiju, bet dalīsies arī ieteikumos no personīgās pieredzes, informē rīkotāji.

“Kad ģimenē piedzimst bērniņš, vecāki saņem laba vēlējumus, un viens no tiem skan – lai mazulim labs miegs! Tas, cik viegli, vai grūti mazulis iemieg un guļ, tiešām ir svarīgi gan mazuļa attīstībai, gan vecāku labsajūtai. Lai gan miegs ir ļoti būtiska cilvēka dzīves daļa, vecāki joprojām ir par maz informēti par mazuļa miega fizioloģiju. Nodarbībā runāsim par to, kā mazuļu miegs atšķiras no pieaugušo miega, cik un kādā vecumā bērniņam būtu jāguļ, kad un kā sākt veidot veselīgus miega ieradumus bērnam un kā risināt tipiskās ar zīdaiņa un maza bērna miegu saistītās grūtības,” stāsta lekcijas vadītāja Diāna Zande.

Uz bezmaksas informatīvajām lekcijām, kas t/p “Alfa” sadarbībā ar veikalu “Chicco” norisinās reizi divos mēnešos, aicināts ikviens interesents. To mērķis ir izglītot un iedvesmot jaunos vecākus, kā arī palīdzēt rūpīgi iepazīt savu mazuli.

“Miegs ir fizioloģiska pamata vajadzība ikvienam cilvēkam. Lai arī brīdis, kad mazulis guļ, vecākiem varētu šķist kā ilgi gaidītais mirklis, kad beidzot atvilkt elpu, process var izrādīties izaicinājumiem pilns. Būtiska ir gan mazuļa miega fizioloģija, gan vecāku labsajūta, tāpēc to palīdz veicināt citu vecāku pieredzes stāsti, kā arī padomi.

Tikšanās reizēs ar Diānu Zandi un citiem vecākiem vienmēr iespējams atklāt ko jaunu, turklāt būtiski ir tas, ka izglītojošās lekcijas būs noderīgas ne tikai jaunajiem, bet arī jau pieredzējušiem vecākiem,” uzsver t/p “Alfa” vadītāja Irīna Toropova.

Pirms došanās uz lekciju iepriekš ieteicams pieteikties Chicco mājaslapas sadaļā Kontakti: https://www.chicco.lv/kontakti.html.