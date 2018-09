Deviņi jautājumi, uz kuriem atbildēt pirms laulības šķiršanas

Foto - Shutterstock

Kad ģimenē sākas krīze, daudzi pāri domā par attiecību pārtraukšanu. Kā pieņemt tik nopietnu un radikālu lēmumu? Kā saprast, ka nekas vairs nav glābjams? Kādus jautājumus vajadzētu sev uzdot, pirms iesniegt laulības šķiršanas pieteikumu? Skaidro psihoterapeite, kas specializējas laulības un ģimenes lietās Vinfreda M. Reilija.

Precoties retais iedomājas, ka attiecībās kļūs tik nelaimīgs, ka nopietni apsvērs laulības šķiršanu. Lielākā daļa tic, ka viņu savienība būs to skaitā, kas ilgst mūžīgi. Bet ģimenes dzīvē atgadās sarežģījumi un problēmas, kurām neesam gatavi. Ne vienmēr izdodas tikt galā. Kādiem izdodas atrisināt sarežģītos jautājumus un virzīties tālāk. Citi nogrimst strīdos un pārpratumos, un neredz citu ceļu kā iesniegt laulības šķiršanu.

Klienti bieži jautā: “Kā skaidri saprast, ka laiks šķirties?” Viņi, šķiet, cer, ka ir tāda anketa, kuru aizpildot varēs pieņemt pareizo lēmumu. Daudzi lūdz nospriest, vai ir cerība saglabāt attiecības vai labāk nemocīties. Laulības šķiršana ir tikai jūsu lēmums, un neviens cits jūsu vietā to nedrīkst pieņemt. Ja vien jums attiecībās nedraud fiziskas briesmas, es ieteiktu paņemt nelielu pauzi un atbildēt sev uz deviņiem jautājumiem.

1. Vai man vajadzīga laulības šķiršana vai man vajadzīgas citādas attiecības ar laulāto? Pastāv atšķirība starp nelaimīgu laulību un laulību, ko nevar glābt. Pie manis bieži vēršas pāri, kuriem ir problēmas, un viņi nezina, kā tās atrisināt. Ja vēlies mainīt attiecības un būt kopā ar šo cilvēku, vajadzētu izmēģināt citas metodes. Laulības šķiršana ir pēdējais un radikālais solis.

2. Vai meklējāt palīdzību un vai centāties tikt galā paši? Ģimenes terapija ne vienmēr palīdz. Ja apmeklējat kādu speciālistu, bet neredzat progresu, tas nenozīmē, ka pienācis laiks padoties. Ja ticat, ka par laulību vērts cīnīties, atrodiet citu terapeitu. Varbūt viņa metodes jums būs labāk piemērotas. Galvenais – neļaujiet terapeitam teikt, ka laulību nevar glābt.

Tomēr nevajadzētu aizmirst, ka terapeits nevar to maģiski salabot. Viņš nevar “salabot” partneri. Izmaiņas un attīstība prasīs daudz brīvprātīgu pūliņu no abiem. Ja divi mīloši cilvēki vēlas būt kopā, viņi var atrast sevī spēku, lai tiktu galā ar problēmām.

3. Vai pēdējā laikā ir piedzīvots liels stress? Jebkurās attiecībās rodas nopietnas grūtības. Dažreiz tās aizēno visu citu. Pie biežākā un smagākā stresa pieder finansiālas problēmas, darba zaudēšana, bērna zaudēšana vai neauglība. Tādos bēdīgos gadījumos laulības šķiršanas varbūtība dažkārt pieaug. Attiecības ir kā ēkas. Neliela zemestrīce neko nenodarīs, bet zemestrīce ar 9 ballēm iznīcinās pat noturīgāko māju. Ja jūs dzīvojat smaga stresa stāvoklī, katras mazās nepatikšanas izskatīsies milzīgas un nepārvaramas.

Pirms iesniegt laulības šķiršanas pieteikumu, mēģiniet atrast palīdzību un risināt grūtības, kas bojā dzīvi. Ar lielām problēmām ir grūti tikt galā vienatnē, it īpaši, ja jūs nomāc skumjas vai zaudējuma sajūta.

4. Vai es atzīstu savu vainu? Neviens nav perfekts. Nav svarīgi, kāda ir problēma. Nav svarīgi, kā uzvedas partneris. Attiecībās vienmēr piedalās divi cilvēki, un abi arī ietekmē attiecības. Varbūt mēs kritizējam, nepietiekami novērtējam, mēs neturam solījumus, noklusējam problēmas, nevēlamies runāt par savām jūtām. Atzīt savu vainu nenozīmē vainot sevi visā. Tas nozīmē uzņemties atbildību par savām darbībām un reakciju. Tāpat kā partneris ir atbildīgs par savām. Apzinoties savu “ieguldījumu” problēmā, varēsi saskatīt risinājumus, kas var uzlabot ģimenes dzīvi.

5. Vai tā sākotnēji bija kļūda vai arī mēs vienkārši vairs netiekam galā? Es bieži redzu pārus, kuru attiecības nav izdevušās jau no paša sākuma. Tas nenozīmē, ka pāris no pirmajām dienām strīdējās. Viņi nebija gatavi laulībām. Piemēram, apprecējās pārāk ātri, nesaprotot, kāpēc viņiem to vajag, un kāds cilvēks ir viņiem blakus. Precējās neplānotas grūtniecības dēļ. Vai arī radinieki viņus “saprecināja”.

Ja jūsu laulība ietilpst šajā aprakstā, un nolemjat šķirties, izdariet secinājumus nākotnei, lai neatkārtotos iepriekšējās kļūdas. Ja jūsu laulība balstījās uz ilgām, noturīgām un uzticības pilnām attiecībām, un tagad jūs saskaraties ar problēmām, varbūt jums jāpilnveido attiecību prasmes, un partnera “nepareiza” izvēle nav pie vainas.

6. Ja es šķiros seksuālu problēmu dēļ, vai es centos izlabot situāciju? Seksuāla rakstura problēmas var atrisināt paši vai ar terapijas palīdzību. Nav tik saderīgu pāru, kuros abi laulātie vienmēr vienlaikus vēlas to pašu. Un nav neviena pāra, kam sekss vienmēr ir tāds kā skaistā romantiskā filmā. Vienkārši vajag aprunāties un būt elastīgiem, izrādīt izpratni un dāsnumu pret otru.

Mēģiniet apspriest to, kas jums patīk, un kas izraisa satraukumu vai nepatīkamas emocijas. Pastāstiet viens otram, ko vēlaties. Esiet atvērti un godīgi, mierīgi un taktiski uzklausiet partneri. Sūdzību un kritikas vietā piedāvājiet iespējas. Pirms izšķirties “sliktā” seksa dēļ, kāpēc nemēģināt to padarīt par labu?

7. Vai manas cerības, kas saistītas ar laulību un laulāto, nav pārāk augstas? Es nepiedāvāju samierināties ar pazemojošu attieksmi vai nežēlību. Bet iesaku padomāt, cik adekvātas ir cerības: laulātais (laulātā), kurš (kura) vienlaikus nodrošina stabilitātes un romantikas atmosfēru, būvē elpu aizraujošu karjeru, nopelna daudz naudas, dievina mājas darbus, var salabot pilošo krānu, pagatavot vakariņās piecus ēdienus un tajā pašā laikā pieskatīt divus bērnus.

8. Vai ir kāds trešais? Ja runa ir par vienreizēju nodevību, pastāvīgu flirtēšanu, čatošanu internetā vai nopietnām attiecībām “ārpusē”, ļoti grūti saprast, kā un kur virzīties tālāk. Jums jāuzdod sev jautājums: vai nodevība nav mēģinājums “paslēpties” no neatrisinātām laulības problēmām?

Ne visas nodevības ir attiecību problēmu rezultāts, bet daudzas. Ikdienas rūpju un problēmu dēļ dažkārt mums šķiet, ka ģimenes dzīve nav tik laba kā agrāk. Un tas, kas mums patiešām nepieciešams, ir kaut kas jauns un aizraujošs. Bet neaizmirstiet, ka 75% attiecību “ārpusē” nepāraug patiesās attiecībās. Nesteidzieties šķirties, ja vienkārši sakārojies ko jaunu. Mēģiniet virzīt enerģiju tā, lai atsvaidzinātu esošās attiecības.

9. Vai es mīlu savu laulāto draugu? Mīlestība visu neārstē un dažreiz ir grūti to saskatīt aiz stresa un noguruma. Bet, ja palikusi visniecīgākā dzirkstele, ir vērts uzdot sev jautājumu: vai es vēl varu no tās izšķilt liesmu?

