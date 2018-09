Vairo skaistumu ar vakuuma masāžu!

Foto - Shutterstock

Vakuuma terapija ir sena vecmāmiņu metode, kas palīdz ārstēt saaukstēšanos, pneimoniju, bronhītu, muskuļu savilkumus, locītavu slimības. Veselība ir skaistuma pamats, un šī pārbaudītā, efektīvā un reizē nedaudz piemirstā terapija mūsdienās tiek izmantota arī skaistumkopšanā. To, kā lietot bankas skaistuma vairošanai, stāsta ķermeņa estētikas eksperte Ieva Paškeviča.

Vakuuma terapija nāk no senās ķīniešu medicīnas. Mūsdienās Ķīnā tas ir oficiāli atzīts dziedināšanas veids, ko praktizē slimnīcās. Ir divas metodes: sākotnēji bankas uz ādas lika tikai statiski veselības uzlabošanai, piemēram, lai novērstu plaušu karsoni vai bronhītu. Bankai ļauj piesūkties ādai (veidojot gaisa retinājumu, rezultātā āda tiek iesūkta bankā, veidojot mikrotraumas). Pēc ziluma krāsas veic audu diagnostiku. Savukārt vakuuma masāža ir kinētiska terapija, kas notiek kustībā. To biežāk izmanto estētiskiem nolūkiem sejas, kakla, muguras procedūrām un arī kā efektīvu līdzekli pret celulītu. To dara mehāniski, izmantojot vakuuma bankas vai vakuuma masāžas iekārtu.

Abas metodes attīra organismu no atkritumvielām un vielmaiņas galaproduktiem, kurus organisms ilgstoši glabājis, kā arī uzlabo limfas atteci, asinsriti un atjaunina kapilāru funkcionēšanu.

Skaistuma pamats – laba asinsrite

Skaistuma un veselības pamatā ir laba asinsrite, apgalvo Ieva Paškeviča, un vakuuma masāža ir metode, kas atveseļo asinsrites sīko kapilāru tīklu. Sīko kapilāru tīkls nodrošina, lai āda saņemtu skābekli un tai nepieciešamās barības vielas. Asinsrites piegādes kvalitāti ietekmē pazemināts asinsspiediens, kā arī muskuļu savilkumi. Sejas āda barības vielas saņem pēdējā. Ja ķermenī ir tūska, muskuļ ir savilkti, tiek traucēta apasiņošana, un sejas āda ir pusbadā, kas izpaužas kā elastības, vingruma trūkums un neveselīga sejas krāsa.

Lai organisms spētu pašatjaunoties, vajadzīgs ārējs uzbrukums, atklāj estētikas speciāliste. “Piemēram, iegriežot pirkstā, organisms saņem signālu par uzbrukumu un ieslēdz pašatjaunošanās režīmu. Vakuuma masāža ir fizioloģiski draudzīgs kairinājums sīko kapilāru tīklam. Lai sasniegtu vēlamo efektu, kairinājumam jābūt pietiekami spēcīgam un ilgstošam.” Līdzīgi kā ar sportu – lai gūtu rezultātus, nepietiek tikai ar vienu treniņu, nepieciešamas vismaz trīs nodarbības nedēļā. Tādējādi organisms saņem signālu, ka jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem. Arī vakuuma masāža savā ziņā ir vingrošana, tikai nevis muskuļiem, bet asinsrites mazajam kapilāru tīklam, teic Ieva Paškeviča.

Tikai tad, kad organisms notic uzbrukumam un saprot, ka ir pieteikts karš, tikai tad nāk atbildes reakcija. Ideālā variantā vakuuma masāžu sejai, kaklam un ķermenim veic kursu veidā: vidēji trīs reizes nedēļā, kopā 10–15 procedūru. Kursu atkārto pēc trim mēnešiem. Biežāk to darīt neiesaka, citādi organisms pieradīs pie masāžas un uzskatīs to par normu. Pēc kursa var ievērot uzturošo režīmu ar banku masāžu reizi vienā vai divās nedēļās. Manāmu rezultātu arī var iegūt, ilgstoši un regulāri veicot vienu procedūru nedēļā, norāda Ieva Paškeviča. Ja pārstāj veikt masāžu, tūska un citi nevēlamie efekti ar laiku atgriežas.

Ārstnieciskie zilumi

Visi kapilāri nestrādā vienā režīmā: ir snaudošie, aktīvie un vārgie. Ir ļaudis, kam atliek vien kaut kur stiprāk pieskarties, un uz ādas jau ir zilums. Tas nozīmē, ka sīko kapilāru tīkls ir sliktā stāvoklī, atklāj speciāliste un iesaka stiprināt kapilārus, nodrošinot tiem vingrošanu. Ja uz ādas viegli rodas zilumi, Ieva iesaka kontrastterapiju, krioterapiju vai vakuuma masāžu.

Masāžas laikā jutīgākajās zonās parasti parādās kāds zilums. Tas ne vienmēr nozīmē ko sliktu, jo savā ziņā tas ir ārstniecisks process. “Kad rodas audu bojājums, ķermenī neviena vieta nepaliek tukša, organisms izaudzē vietā jaunus, spēcīgus un darbspējīgus kapilārus, kas šūnas apasiņo jaudīgāk. Organisms modina snaudošo kapilārus un veicina to augšanu. Otrreiz zilums tajā pašā vietā parasti neveidojas, jo asinsvadu tīkls nostiprinās,” paskaidro speciāliste.

Protams, ne visi zilumi ir dziednieciski. Ja to iegūst, kāju atsitot pret galda stūri, audi tiek ievainoti dziļākā līmenī, rodas tūska un, iespējams, arī iekaisums.

Tūlītējs efekts

Vakuuma masāža sniedz acīm redzamu rezultātu, tādēļ tie, kas to pamēģinājuši, parasti turpina arī mājas apstākļos. “Vakuuma masāžas sniegtais efekts ir tik acīm redzams, ka klienti nereti aizmirst pildīt ieteiktos stiepšanās un fiziskos vingrojumus. Jāatceras, ka sejas ādas stāvoklis atkarīgs arī no kakla, pleca, krūšu daļas. Vakuuma masāža neaizstāj vingrošanu vai stiepšanos,” atgādina Ieva. Papildus masāžai būtu jāstiprina dziļie muskuļi, jāmasē galva, jātur kakls pareizā pozīcijā, jāatbrīvo žoklis, jāpievērš uzmanība uzturam, vitamīniem. Tam vajadzīgs laiks un darbs. Tajā pašā laikā vakuuma masāža sniedz tūlītēju efektu – sejas āda kļūst tvirtāka, iegūst veselīgu krāsu. Masāža ir vienkārša, un tās lielākā priekšrocība – iespējams izpildīt mājas apstākļos. Vienīgi jāpalūdz dzīvesbiedram izmasēt muguras zonu vai arī to var izdarīt skaistumkopšanas salonā.

Sejas masāžai jāvelta 20 minūtes un aptuveni tikpat ilgi jāmasē pārējās ķermeņa zonas.

Jāņem vērā, ka masāža, kas mazina tūsku vai novērš celulītu, vienmēr ir mazliet nepatīkama un sāpīga. Sāpes norāda uz to, ka audi nav labā stāvoklī. Kad audi kļūst mīkstāki un uzlabojas asinsrite, netīkamās sajūtas mazinās. Sejas procedūra gan parasti nav sāpīga un ir baudāma.

Pēc masāžas parasti ir viegluma sajūta, taču uz ādas var būt mikrotraumas un zilumi. “SPA masāža ir atslābinoša, nomierinoša, tur zilumi nav pieļaujami, taču celulīts no tās nepazudīs. Savukārt ārstnieciskā masāža baudu nesagādās, toties iedarbība būs spēcīgāka,” brīdina Ieva.

Pirms masāžas uz ādas jāuzklāj eļļa, lai bankas labāk slīdētu un process nebūtu traumatisks. Pēc procedūras eļļa jānotīra, jo masāžas laikā bankas no ādas porām izvelk dažādas vielas, no kā pēcāk var rasties izsitumi. Tie var būt arī limfas attīrīšanās rezultātā, un ar laiku tie pāriet. Kad sejas āda attīrīta, tai var uzklāt savu iemīļoto sejas masku.

Iegādājoties bankas, uzmanība jāpievērš to cenai un kvalitātei. Silikona bankas ir lētākas, bet tās ir cietas, no tām ātri piekūst rokas. Pirms lietošanas tās var izmērcēt siltā ūdenī, kas materiālu padara mīkstāku. Speciāliste iesaka izmantot stikla bankas ar gumijas sūknīšiem. Tās arī vieglāk dezinficēt. Ja bankas ārējā stikla maliņa ir tieva, tā plēš audus, tāpēc labāk izvēlēties bankas ar biezākām maliņām. Ķermenim pietiek ar vienu lielāka diametra banku, bet bērniem un sejas ādai ieteicams izmantot mazākas bankas. Tās var pasūtīt internetā, retumis izdodas atrast kādā veikaliņā.

Banku masāžas tehniku var apgūt internetā vai konsultējoties ar vakuuma masāžas speciālistiem salonos.

Novēršot pat plikpaurību

Vakuuma pašmasāžu īpaši rekomendē tiem, kam ir zems asinsspiediens. Zema asinsspiediena gadījumā sejas āda parasti ir sausa, bāla, atoniska. Masāžas rezultātā tiek pabarotas šūnas, uzlabojas sejas ādas kvalitāte, atjaunojas kolagēna un elastīna līmenis, āda kļūst tvirtāka, izlīdzinās krunciņas, uzlabojas limfas attece un mazinās tūska.

Pasīvas galvas limfas atteces gadījumā var būt nevesela sejas ādas krāsa, poraina āda, seboreja, pinnes, alerģiski izsitumi, izplūdis sejas ovāls, dubultzods, maisiņi zem acīm, noslīdējuši acu augšējie plakstiņi, izteiktas deguna un mutes rievas un buldoga vaidziņi.

Limfātiskā sistēma ir vienlaikus organisma vielmaiņa, kanalizācija un imūnsistēma. Tā šūnu līmenī attīra organismu, izvada no tā nevēlamās vielas, iznīcina slimību izraisošus vīrusus, baktērijas un sēnītes. Ja kāda iemesla dēļ šis process nenotiek pienācīgi, nereti var būt tendence uz tūsku un citām minētajām estētiskajām problēmām. Hroniskas tūskas gadījumā, kad cēlonis ir kāda sirdskaite vai nieru slimības, vakuuma masāžas iedarbība nebūs iespaidīga. Taču citos gadījumos masāžas iedarbība manāma jau pēc pirmās reizes.

Ieva piebilst, ka vakuuma masāža spējot mazināt pat plikpaurību. “Kā vajadzīgie vit-amīni nonāks līdz matiem, ja ir, piemēram, zems asinsspiediens, kakls nepareizā pozīcijā vai savilkti plecu un kakla muskuļi? Matu augšanai vajadzīga pienācīga asinsrite, ko spēj nodrošināt banku masāža.”

Vakuuma terapiju izmanto ne tikai skaistumam, bet arī kā rehabilitāciju pēc traumas, operācijas. Tā ir efektīva rētaudu dziedināšanai. Rētaudi ir fibrozi audi, kuros nav sīko kapilāru. Lai rētaudus mīkstinātu, jānodrošina asinsrite, stimulējot konkrēto zonu. Senus rētaudus ir grūtāk mīkstināt, tāpēc ieteicams procedūru veikt, kamēr rēta ir svaiga.

Banku terapija palīdz retināt sasaistījušos audus, atbrīvo sāpošus, saspringušus muskuļus un savilkumus. Regulāri un ilgstoši veicot masāžu, atjaunojas bojātie muskuļaudi, veidojas jauni kapilāri. Īpašu efektu var just zonās, kur sāpes un muskuļu savilkumi veidojušies stresa dēļ, piemēram, plecu zonā. Terapija palīdz ātrāk atgūties un atjaunoties pēc traumām, treniņu slodzes. Tā veicina limfas drenāžu, uzlabo imunitāti, miega kvalitāti, garīgo līdzsvaru.

Vai izstaipa ādu?

Ir viedoklis, ka vakuuma masāža izstaipa ādu. Ieva apgalvo pretējo: “Tā šķiet tikai tāpēc, ka ir aizvadīts liekais šķidrums un konkrētā vieta palikusi tukšāka. Tad svarīgi turpināt procedūras, lai āda caur asinsriti saņemtu vajadzīgās barības vielas un savilktos atpakaļ.”

Dzirdēts arī apgalvojums, ka vakuuma masāža izstaipa tauku šūnas un celulīts kļūst izteiktāks. Arī šis viedoklis ir aplams. Celulīts ir sliktas limfas un venozās atteces sekas. Zemādas tauku slānis ir irdeni saistaudi, kas uzsūc sevī lieko šķidrumu. Tauku šūnām piebriestot, veidojas apelsīna miziņas efekts. Pēc masāžas tūska mazinās, uzlabojas attece un audi iztukšojas. Var šķist, ka audi ir izstaipīti, bet tikai tāpēc, ka parādās ilgstošās limfas atteces traucējumu patiesā aina. Sejas un ķermeņa ādu staipa nevis masāža, bet ilg-stoša sejas tūska, apjoma palielināšanās, liekais svars vai grūtniecība. Lai āda savāktos, ir jāturpina vakuuma masāža, jo nepieciešama pastiprināta asinsrite un sīko kapilāru atjaunošana. Tamdēļ tā nav vienreizēja procedūra sevis palutināšanai.

Vakuuma masāžas iespējas sejai un kaklam

Atjauno kolagēna un elastīna sintēzi. Uzlabo sejas ādas kvalitāti.

Aktivizē asinscirkulāciju un atjauno kapilāru tīklu.

Apasiņo sejas muskuļu karkasu, dziļos audus un ādu, mazina krunkas.

Uzlabo limfas atteci, ievērojami mazina tūsku. Uzlabo sejas ovālu, mazina tauku slānīti dubultzodā.

Veic liftinga efektu, paceļ sejas ovālu.

Mazina deguna un mutes rievas.

Paceļ acu augšējos plakstiņus un mazina maisiņus zem acīm.

Der zināt

Vakuuma masāža ir liegta:

herpesvīrusa

sēnīšslimību

kārpu

vaļēju brūču

sejas nerva iekaisuma

strutainu ādas bojājumu

dermofibromu gadījumā

Jāatturas no vakuuma masāžas vai jākonsultējas ar ārstu par iespēju to veikt, ja ir:

paaugstināta ķermeņa temperatūra

arteriālā spiediena paaugstināšanās

varikozas vēnas, trombozes

hemangiomas (labdabīgi asinsvadu veidojumi)

virspusēji novietoti asinsvadi

psihiski traucējumi

audzēji

nēvusi (ādas veidojumi)

hipertrofiskas rētas

Mūsu eksperte

IEVA PAŠKEVIČA, sejas fitnesa un sejas manuālās modelēšanas speciāliste, SPA meistare