Ziema nav tālu. Mellene, dzērvene, upene palīdzēs arī tavai ādai

Dzērvenes, mellenes, liepziedi, upenes un smiltsērkšķi ir pieci ziemeļu dabas brīnumi, kas aug mūsu mežos un dārzos un ar savām vērtīgajām īpašībām sniedz ādai īpašu kopšanu. Rūpējoties par ādu, vēlams dot priekšroku savas zemes dabas veltēm, jo tās ir bagātas ar vielām, ko nepieciešams uzņemt mūsu klimatiskajos apstākļos, uzskata “STENDERS” Attīstības ķīmiķe Jūlija Kuzņecova.

Sākoties gada tumšajai sezonai, viņa iesaka lietot garajām ziemeļu ziemām īpaši piemērotus ādas kopšanas līdzekļus.

“Latvijas rudeņiem un ziemām raksturīgs ilgstošs saules trūkums un nav pieejami arī citi ādai svarīgu vitamīnu avoti. Tas nozīmē, ka ādai nepieciešams veltīt vairāk rūpju. Izvēloties kosmētiku ādai, nebūt nav nepieciešami eksotiski produkti – daba mūsu klimatiskajā joslā nodrošina visu, kas vajadzīgs vietējo iedzīvotāju organismam. Skaistumkopšanas līdzekļi, kuru sastāvā ir Latvijai raksturīgie augi un ogas, palīdzēs iegūt veselīgu un skaistu ādu arī vēsajā laikā,” stāsta Kuzņecova.

Dzērvene ādas mirdzumam

Skābās, kraukšķīgās purva skaistules dzērvenes ir izcils vitamīnu avots skaistumkopšanā. Tās bagātas ar C vitamīnu un antioksidantiem, kas stimulē dabiskos ādas atjaunošanās procesus, uzmundrina un tonizē ādu, ļaujot tai saglabāt starojošu izskatu. Piemēram, lietojot dzērveņu ķermeņa skrubi, iespējams efektīvi atbrīvoties no vecajām šūnām un netīrumiem, kā arī stimulēt mikro cirkulāciju, kas uzlabo ādas tekstūru.

Mellene ādas aizsardzībai

Gardās, samtainās mellenes ir vienas no visvērtīgākajām Latvijas ogām. Tajās atrodams C un A vitamīns, cinks, kālijs, mangāns, turklāt šīs ogas ir arī būtisks aminoskābju avots, kas palīdz aizsargāt ādu no vides un laikapstākļu ietekmes. Tas ir īsts antioksidantu koncentrāts un brīnišķīgs vairogs pret novecošanu. Turklāt melleņu losjons ne tikai aizsargās ādu ikdienā, bet arī padarīs to samtaini gludu.

Liepziedi ādas maigumam

Reibinoši aromātiskajos liepziedos var atrast karotīnu, miecvielas, antioksidantus un vērtīgas ēteriskās eļļas, tāpēc tiem piemīt mīkstinoša iedarbība, kas palīdz saglabāt ādas tvirtumu. Liepziedu tēja dziedē sāpošu kaklu un uzlabo miega kvalitāti, nomierina un vairo laimes sajūtu. Pirts cienītājiem labi zināmas arī liepu pirtsslotu lieliskās īpašības un neaprakstāmā smarža. Tāpēc, lietojot liepziedu ziepes, ne tikai iegūsi maigu ādu, bet arī piepildīsi telpu ar vasarīgu liepziedu aromātu.

Upene ādas stiprināšanai

Ņiprās upenes satur A, B un C grupas vitamīnus, kā arī magniju, dzelzi, fosforu, cinku, kalciju un citas vielas – tās ir bagātīgs ādai noderīgo antioksidantu avots, kas tonizē ādu un palēnina novecošanās procesus. Ikdienas lietošanā noderēs upeņu dušas zefīrs, kas maigi attīrīs ādu, piešķirot tai veselīgu izskatu.

Smiltsērkšķis ādas atjaunošanai

Mazās vitamīnu bumbas – smiltsērkšķu lapas un ogas – satur praktiski visus dabā sastopamos vitamīnus, kā arī antioksidantus, kas veicina ādas šūnu dalīšanos un tādējādi audu atjaunošanos, aizsargājot to no brīvo radikāļu kaitīgās ietekmes. Tiem piemīt izcilas dziedējošas īpašības, tāpēc smiltsērkšķus ieteicams izvēlēties dažādu ādas bojājumu gadījumā. Pievienojot vannai smiltsērkšķu burbuļbumbu, tā parūpēsies par ādu un lutinās ar atsvaidzinošu smiltsērkšķu aromātu.