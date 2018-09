Tēti vajag gan zīdainim, gan pusaudzim. Kādēļ bērnam neiztikt bez diviem balstiem

Publicitātes foto

Jau izsenis zināms, ka bērnam ģimenē nepieciešami divi balsti un padomdevēji – gan mamma, gan tētis. Turklāt tuvojas 9. septembris jeb Tēva diena, kad akcentējam tēva lomas svarīgumu ģimenē. Par to, cik nozīmīgs tētis ir kā meitām, tā dēliem, stāsta psiholoģe, “Rimi Bērniem “eksperte Iveta Aunīte.

Zīdaiņa vecums

Ir jaunie tēvi, kuri ar mazuļiem jūtas neveikli un pat bezpalīdzīgi. Tēti nezina vai vismaz domā, ka nezina, kā ar viņiem pavadīt laiku, sarunāties, jo viss, ko zīdainis it kā vēlas, ir mammas piens un miegs. Taču arī šajā vecumā ir laiks, ko bērns pavada nomodā un kad labprāt atrastos tēta klēpī, dzirdētu un redzētu, kā ar viņu sarunājas.

Saikne ar bērnu veidojas, pateicoties sarunām, acu kontaktam un pieskārieniem. Arī ikdienas rūpes par mazuli – autiņbiksīšu nomainīšana, apģērbšana, vannošana – ir veids, kā satuvināties ar savu atvasi. Šādi vīrietis iegūst pārliecību par sevi kā tēti, līdz ar to viņam ir daudz vieglāk veidot kontaktu ar bērnu arī vēlākos gados.

Pirmsskola

Aptuveni līdz sešu gadu vecumam mammas lomas nozīmīgums bērna dzīvē tomēr gūst pārsvaru pār tēti. “Tas ir dabiski, jo saikne starp māti un bērnu ir ļoti cieša. Taču tas nenozīmē, ka tēva attiecībām ar atvasi šajā laikā nav vietas. Gluži otrādi – kā zēniem, tā meitenēm ir vienlīdz svarīgi pavadīt laiku ar stiprā dzimuma pārstāvjiem un mācīties no viņiem,” norāda Iveta Aunīte.

Psiholoģe stāsta, ka bieži vien ir situācijas, kad bērns mammā neklausās, bet, tiklīdz ierunājas tētis un aizrāda, kas atļauts un kas ne, tā mazais saausās. Vīriešiem no dabas dota balss, kas pievērš uzmanību. Viņiem ir vieglāk bērniem mācīt disciplīnu. Labs veids, kā tēviem iesaistīties bērna audzināšanā un pavadīt ar viņu laiku, ir lasīt vakara pasaciņu. Ja mamma ar mazo bijusi kopā visu dienu, tad tētis ar viņu pavada vakaru. Pēc izlasītā var izrunāt stāstā atspoguļotās tēmas.

6 – 12 gadi

Abi vecāki bērniem jebkurā vecumā ir paraugs. Ir brīdis attīstībā, kad meitas jo īpaši pieķeras tētim un bērnišķīgi domā, ka vēlas precēties ar viņu, savukārt dēli grib izaugt tikpat stipri un vīrišķīgi kā tētis. Zēnu audzināšanā tēva loma ir īpaši neatsverama 6–14 gadu vecumā. Dēli gluži kā sūklis uzsūc zināšanas par vīriešu pasauli, vēlas piederēt stiprajam dzimumam un būt vīrieša vārda cienīgi.

Meitas šajā periodā ļoti vēlas tēva uzmanību, to, ka viņš par meitu priecājas, ievēro un uzslavē, piemēram, par to, cik raiti sokas lasīšana, cik skaista kleita izvēlēta, cik prasmīgi nomazgāti trauki, cik brīnišķīgi piestāv jaunais matu sakārtojums. Atzinības vārdi, sadzirdēti jau agrā bērnībā, palīdzēs meitenei gan veidot pozitīvu pašvērtējumu, gan pieaugušā vecumā izvēlēties adekvātu partneri.

Arī pusaudžiem joprojām vajag tēti

Kā norāda eksperte, bērnam, kurš jau sasniedzis pusaudžu vecumu, audzināšana kļūst grūtāka. “Vecākiem īpaši rūpīgi jādomā, kā runāt ar bērnu, lai, no vienas puses, viņu teiktais tiktu sadzirdēts, bet, no otras – lai bērns nebūtu aizvainots. Ne visi tēvi spēj un zina, kā veidot sarunu ar pusaugu bērnu, taču attiecībām par labu vienmēr nāk kopīgi pavadīts laiks, kurā abi dara to, kas patīk, piemēram, brauc ar skrituļslidām, slēpo.

Tētis ir tas, kurš dēlam māca “vīriešu darbus”, piemēram, kā apieties ar instrumentiem, kā arī tas, kurš zēnu ieved sporta pasaulē un ar savu paraugu rāda, ka pret meitenēm un sievietēm jāizturas ar cieņu. Savukārt meitām tēvi palīdz celt pašapziņu, uzslavējot un sakot atzinīgus vārdus. Ir vērts meitām mācīt būt neatkarīgām, pārliecinātām par savu viedokli, spējīgām pieņemt svarīgus lēmumus, pateikt “nē” tam, ko nevēlas, un noticēt saviem spēkiem. Pētījumi rāda, ka sievietēm, kurām bērnībā bijušas labas attiecības ar tēvu, tieši šīs īpašības piemīt, tāpēc viņām ir vieglāk veidot veiksmīgu karjeru,” apgalvo Iveta Aunīte.

Gan meitas, gan dēli novērtēs tēva labsirdīgo humoru, kopā pavadīto laiku, dauzīšanos (zēnu gadījumā – arī cīkstēšanos) un, protams, apskāvienus un bučas. Reizēm vīrieši ir piesardzīgi ar pieskārieniem dēliem, taču nevajag baidīties! Arī zēniem nepieciešams tikt samīļotiem no abu dzimumu vecākiem. Tieši maiguma trūkums bērnībā var radīt grūtības jau pieaugušiem vīriešiem.