22. septembrī notiks bezmaksas nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm

Foto - Shutterstock

Uzziņai: Nodarbības un lekcijas ir bez maksas! Uz visām nodarbībām notiek iepriekšēja pieteikšanās, norādot vārdu, uzvārdu un interesējošo nodarbību vai lekciju. Atsevišķas nodarbības ir paredzētas tikai īpašām mērķa grupām. Pieteikšanās un vairāk informācijas par nodarbībām pieejama pa tālruni: +371 28305097.

Pēdējā laikā daudz tiek runāts par aktīva un sportiska dzīvesveida nepieciešamību. Tomēr daļai mūsu līdzcilvēku aktīvas ikdienas nodrošināšanai nepieciešami daži pielāgojumi, un cilvēkiem ar invaliditāti joprojām ir grūti atrast sev piemērotas fiziskās aktivitātes. Lai iedvesmotu, informētu un pavadītu aktīvu dienu kopā, 22. septembrī Dino Zoo pasaulē, Krasta ielā 52, notiks Sporta diena “Tu neesi viens”. Tajā personas ar īpašām vajadzībām, viņu ģimenes locekļi un līdzcilvēki ir aicināti uz bezmaksas nodarbībām, lekcijām un kopīgām sporta aktivitātēm.

Sporta dienas ietvaros no plkst. 11.00-15.00 gan arēnā, gan āra terasē pie tās norisināsies sporta spēles lieliem un maziem.

Dalībnieki varēs pārbaudīt savu veiklību, spēku un līdzsvaru un ātrumu dažādās pielāgotās stafetēs un izaicinājumos.

Kā teic Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas valdes priekšsēdētāja Aija Kļaviņa, “Šādi pasākumi nenotiek nemaz tik bieži, kur cilvēkiem ar invaliditāti būtu iespēja un aktīvi līdzdarboties pasākumos. Šajā pasākumā dalībnieki tiek aicināti nākt un iesaistīties dažādās pielāgotās fiziskās aktivitātēs, iepazīt savas prasmes un sevi dažādos ar sportu saistītos elementos. Tās nav sacensības, tāpēc cilvēki var gan iepazīt sevi, gan arī uzklausīt funkcionālo speciālistu viedokli un uzzināt jaunu informāciju – dažreiz cilvēki nepiedalās, jo nezina, kā kaut ko pareizi darīt, un vai viņi to vispār drīkst darīt. Šādiem pasākumiem vajadzētu notikt plašākā mērogā, lai cilvēki var saprast gan savas iespējas, gan arī to, kurp viņi var doties sportot. Mēs daudz runājam par to, ka sabiedrība ir neaktīva, taču cilvēkiem ar invaliditāti ir daudz grūtāk atrast sev piemērotas fiziskas aktivitātes. Tādas slimības kā cukura diabētu vai kardiovaskulārās saslimšanas varam attālināt arī cilvēkiem ar invaliditāti, ja jau bērnībā iemācām viņiem būt fiziski aktīviem. Gan bērni, gan pieaugušie ir jāiedrošina un jāpamudina iziet ārpus mājas un būt aktīvākiem, lai palīdzētu sev un celtu sabiedrības veselību kopumā. Jāuzsver tas, ko ikviens var izdarīt, un tieši to mēs cenšamies darīt šādos pasākumos.”

Pēc sportiskajām aktivitātēm būs iespēja arī relaksēties un izstaipīties, vingrojot fizioterapeita vadībā, kā arī noklausīties atzītu Latvijas sportistu pieredzes stāstus par to, kā sadzīvot ar funkcionāliem traucējumiem un gūt teicamus panākumus sportā. Šoreiz iedvesmotāju lomu uzņēmušies lokšāvējs un paraolimpietis Gints Jonasts un Baltijas ratiņtenisa čempione Natālija Novikova:

“Manuprāt, ir ļoti svarīgi dot bērniem iespēju nodarboties ar sportu. Bērni ar īpašām vajadzībām ir ļoti pasargāti un varbūt pat ierobežoti. Pēc mūsu nometnēm šovasar bērni sajutās kā komanda, un šī komanda var palīdzēt sajusties piederīgiem, uzstādīt mērķus, attīstīties, iemācīties ticēt sev. Šogad nometnē jau dzirdēju, ka bērni saka “mēs” un jūtas kā vienota komanda. Bērniem tas ļoti patīk, un arī vecāki to augstu novērtē. Protams, tas prasa darbu un pūles, tomēr sports dod bērniem dzīves garšu, lai nav tā, ka viņiem ir tikai mācības un rehabilitācija” – tā Natālija Novikova.

Tomēr dalībniekus gaida ne vien sporta distanču pārvarēšana – ģimenes ar bērniem ir aicinātas piedalīties kanisterapijas nodarbībās. Kamēr bērni izbaudīs nodarbību ar speciāli apmācītiem un sertificētiem terapijas suņiem, pieaugušie būs aicināti noklausīties lekciju par kanisterapijas iespējām veselības uzlabošanā. Savukārt mākslas zālē visi interesenti tiks iepazīstināti ar mākslas terapiju, ļaujot arī pašiem izmēģināt roku veidošanas nodarbībā. Kustību zālē norisināsies deju un kustību terapija, kurā funkcionālie speciālisti mācīs ar kustību palīdzību uzlabot fizisko un emocionālo pašsajūtu. Nodarbībās priekšzināšanas nav nepieciešamas, tāpēc tajās aicināts piedalīties ikviens!

Paralēli fiziskajām nodarbībām pasākumā būs pieejamas plaušu slimību speciālista un ergoterapeitu lekcijas, kur pieredzējuši speciālisti stāstīs par pareizu elpošanu un ergoterapijas iespējām rehabilitācijā.

Tu neesi viens! Nāc un pavadi sportisku dienu kopā ar mums!