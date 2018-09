Kā draugi kavē tavu atbrīvošanos no liekajiem kilogramiem

Foto - pixabay.com

Tu nedzīvo uz vientuļas salas. Tas attiecas uz ļoti daudzām dzīves jomām, tajā skaitā uz taviem ēšanas paradumiem un mēģinājumiem atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Atbalsts un motivācija ceļā uz veselīgām pārmaiņām tavā dzīvē ir ļoti svarīgi. Tomēr ir reizes, kad tuvinieki un draugi kavē tavu mērķu sasniegšanu – kā rīkoties?

Ir dažādi veidi, kā tuvi cilvēki varētu tevi kavēt atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Iedvesmojoties no “Prevention”, esam apkopojuši astoņus veidus, kā draugi var traucēt atbrīvoties no liekajiem kilogramiem un ēst veselīgāk. Tas, ka ļoti bieži kavēšana nav apzināta, nenozīmē, ka pret to nevar cīnīties.

Draugi tevi mīl tādu, kāda tu esi

Lai arī tas, ka draugi tevi mīl tieši tādu, kāda tu esi, ir mīļi un jauki, tas var negatīvi ietekmēt tavus mēģinājumus atbrīvoties no liekā svara. Nereti cilvēki vienkārši vēlas tevi pasargāt, apgalvojot, ka tev nevajag zaudēt svaru, jo tāpat esi burvīga. Iespējams – kāds no viņiem pats ir nesekmīgi mēģinājies zaudēt lieko svaru un nevēlas, lai tu piedzīvo vilšanos. Protams, var gadīties, ka viņi baidās, ka savu mērķi sasniegsi, un tas liks viņiem justies slikti par sevi, vai arī ka vienkārši liksi arī viņiem mainīt savus paradumus tieši tāpat, kā to izdarīju pati.

Lai sasniegtu savu mērķi, definē, kāpēc to vēlies izdarīt un izskaidro to arī saviem draugiem. Palīdzi viņiem saprast, cik daudz pozitīvu pārmaiņu tas ienesīs tavā dzīvē. Tāpat mēģini veikt kopīgas aktivitātes ar tiem draugiem, kas arī vēlas atbrīvoties no kāda lieka kilograma. Vienam otru motivējot, to izdarīt būs krietni vienkāršāk.

Ieteikumi apmeklēt jaunus restorānus

Ikvienam ir kāds draugs, kas ir lietas kursā par izdevīgākajiem piedāvājumiem dažādās kafejnīcās, kā arī par jaunu restorānu atvēršanu. Vienmēr, kad jūs kaut ko darāt kopā, tam ir saistība ar ēšanu – pusdienas, vakariņas, uzkodas… Ir ļoti grūti atteikt ielūgumam uz pasākumu ar gardām uzkodām, īpaši, ja patiešām vēlies satikt savus draugus un pavadīt ar viņiem kopā laiku.

Ja vēlies nepadoties kārdinājumam un drauga ieteiktajā ēstuvē nav nekā, kas atbilst tavām prasībām, uzņemies iniciatīvu un iesaki citu kafejnīcu vai restorānu, kur satikties. Ja tādas iespējas nav, atsakies no ielūguma, norādot, ka šoreiz nevari pievienoties. Tāpat vari ieteikt satikties pie kafijas tases, nevis pusdienu šķīvja. Ja ārā laiks ir patīkams, piedāvā draugiem ieliet kafiju termosā un doties pastaigā.

Draugi izvēlas ēdienu tavā vietā

Ja esi kafejnīcā vai restorānā un atļauj kādam citam veikt ēdiena izvēli tavā vietā, var gadīties, ka ēdīsi daudz neveselīgāk, nekā cerēji. Protams, viena šāda reize nekādu ļaunumu tavai figūrai nenodarīs, bet, ja tas sāk atkārtoties, jāsāk uzmanīties. Atceries, ka uzkodas vai deserts, ko negribi, bet draugs vēlas pasūtīt un dalīt ar tevi, nenāks par labu ne tavai veselībai, ne figūrai.

Izstrādā stratēģiju tam, kā piepildīt savu šķīvi. Ja zināsi, ko un kā vēlies ēst, tevi pierunāt vai pārliecināt ēst kaut ko citu būs grūtāk. Mēģini ēst tā, lai vismaz puse no tava šķīvja satura būtu dārzeņi, kas nesatur cieti, izvairies no krēmīgiem un smagiem ēdieniem.

Draugi iedrošina nelieliem izņēmumiem

Ir ļoti grūti saglabāt motivāciju ēst veselīgi, kad draugs vai tuvinieks tev skaidro, ka tavi paradumi ir ļoti stingri vai garlaicīgi. Tikpat sarežģīti atteikties no našķiem ir tad, kad dzirdi citus sakām, ka vienmēr ļoti stingri ievēro veselīgas ēšanas paradumus un tas viens izņēmums par ļaunu nenāks.

Tikai izskaidrojot, cik svarīgs tev ir mērķis, un parādot, ka ēst veselīgi nemaz nav tik nepatīkami, tu varēsi panākt, ka draugi pārstāj tevi mocīt, piedāvājot dažādus našķus. Ja ikdienā sevi lutini ar veselīgiem kārumiem, padalies ar draugiem un parādi, ka tie patiešām var būt garšīgi.

Uztura speciāliste Guna Havensone skaidro, ka našķi var būt dažādi un arī to ietekme uz organismu var būt atšķirīga. Vieni dos spēku ķermenim, bet citi veicinās smadzeņu darbību. Viņa norāda, ka, našķojoties ar augļiem un dārzeņiem, labāk izvēlēties tos labumus kam attiecīgajā laikā ir sezona.

Draugi rūpējas, lai tava vīna glāze vienmēr būtu pilna

Atceries, ka kalorijas atrodas ne vien ēdienos, bet arī dažādos dzērienos – dažās glāzēs vīna ir simtiem kaloriju. Tas pats attiecas arī uz citiem alkoholiskajiem dzērieniem. To lietošana noteikti nepalīdzēs atbrīvoties no liekajiem kilogramiem.

Ir vairāki veidi, kā neļaut alkohola lietošanai ietekmēt tavas iespējas atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Protams, vari nelietot alkoholu – tas noteikti nāks par labu tavai veselībai. Tomēr, ja nolem to darīt, draugiem, visticamāk neienāks prātā, ka vīnā ik kalorijas, no kā centies izvairīties. Sajauc vīnu ar gāzētu ūdeni. Arī stiprāku alkoholu vari sajaukt ar gāzētu ūdeni vai kādu dzērienu bez saldinātājiem.

Visu pasākumu galvenais elements ir neveselīgs ēdiens

Čipsi, cepumi, kēksiņi, mērcītes – tā ir tikai daļa no uzkodām, bez kā lielākā daļa viesību nebūtu iedomājamas. Tomēr tās noteikti nenāk par labu tavai figūrai. Dažādi našķi ir ļoti vienkāršs un salīdzinoši lēts veids, kā pabarot lielu cilvēku skaitu, bet veselībai par labu tie noteikti nenāk.

Ja tev ieplānotas vairākas ballītes, nepieciešams sagatavoties. Dodoties uz pasākumu, ņem līdzi veselīgas uzkodas, piemēram, dārzeņus vai augļus. Tāpat vari ierosināt draugiem ballītes vietā doties pārgājienā, pastaigā vai izbraukumā ar velosipēdiem.

Draugi piedāvā viņuprāt veselīgākas alternatīvas

Ja tavi draugi un tuvinieki zina, ka vēlies ēst veselīgāk un atbrīvoties no kāda lieka kilograma, viņi varētu nemēģināt piedāvāt tev treknas un kalorijām bagātas kūkas gabalu. Tomēr tas nenozīmē, ka tev nepiedāvās našķus un to “veselīgās” versijas. Ļoti bieži kārumi, kas šķiet figūrai draudzīgi, tādi nemaz nav, jo tajos ir daudz cukura vai citu neveselīgu vai pat kaitīgu vielu.

Atklāj draugiem, ka ļoti augstu novērtē viņu rūpes, bet pēc tam paskaidro, no kā tieši centies izvairīties. Esi atklāta un pastāsti, kā viņi tev var palīdzēt un ko noteikti nedarīt. Ja viņiem patiešām rūp, viņi ņems vērā tevis sacīto un, iespējams, nākamajās viesībās “diētisko” cepumiņu vietā pasniegs augļus.

Tuvinieki netic, ka tu spēj zaudēt svaru

Starp visiem taviem atbalstošajiem tuviniekiem var uzrasties arī kāds, kas joko par taviem centiem zaudēt svaru vai nepārtraukti atgādina iepriekšējās neveiksmes. Tas var liecināt, ka šī persona vienkārši netic, ka spēsi atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Šāda attieksme var traucēt tev realizēt savus mērķus.

Tikai nepadodies! Tev ir ļoti skaidri jāparāda, ka tava apņemšanās kļūt veselīgākai un atbrīvoties no liekajiem kilogramiem ir jāuztver nopietni. Pasaki, ka tev ir nepieciešams atbalsts, bet, ja viņi nevar to sniegt – lai patur savus komentārus pie sevis.

Atceries – panākumu atslēga slēpjas tevī

Lai arī mums apkārt esošie cilvēki var ietekmēt un noteikti arī ietekmē mūsu ikdienas paradumus un to, cik veselīgi ēdam, vislielākā atbildība ir jāuzņemas tev pašai. Ja nolemsi zaudēt lieko svaru un dzīvot veselīgi, līdzcilvēki varēs tavas domas mainīt tikai tad, ja pati to pieļausi. Psihoterapeite Inta Zīle uzsver, ka neatkarīgi no tā, kāds būtu svara zaudēšanas plāns, tas cietīs neveiksmi, ja cilvēks nebūs gatavs mainīties vai arī nespēs to darīt ilgtermiņā.

Speciāliste uzsver, ka nav neviena līdzekļa, kas varētu samazināt svaru bez paša iesaistīšanās, saglabājot esošo situāciju, kad ēd, ko grib un kā sanāk, nekustās nemaz, ik pa laikam uzsmēķē un piekopj citus veselībai kaitīgus ieradumus. Nevienu nevar izārstēt pret viņa paša gribu, īpaši cilvēku, kurš nav patiesi gatavs uzņemties atbildību par savu dzīvi, labsajūtu un ķermeni.