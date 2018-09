Kad nosauca mūsu uzvārdu, asaras bija acīs. Apbalvotas Latvijas Goda ģimenes 2018

Cipilanu ģimene. Publicitātes foto

Svinīgi ir apbalvotas 16 daudzbērnu ģimenes “Latvijas Goda ģimenes gada” ietvaros izsludinātajā konkursā akcijā “Mana Goda ģimene”. Pieteikt savu “Latvijas Goda ģimeni” varēja ikviens Latvijas iedzīvotājs, kā arī pašvaldības.

Godināšanai tika pieteiktas vairāk nekā 60 daudzbērnu ģimenes no visas Latvijas, apbalvošanai izvirzītas – 16. Daudzbērnu ģimenes svinīgi tika cildinātas 9. septembrī Rīgā, Vērmanes dārzā, Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” rīkotā Tēva dienas festivālā.

Visas ģimenes saņēma goda rakstu “Goda ģimene 2018”, kā arī dāvanas no grāmatu izdevēja “Zvaigzne ABC” un Latvijas ražotāja, graudaugu pārslu zīmola “MILZU”. Tāpat ģimenes tika pie dažādām balvām.

Titulu “Latvijas Goda ģimene 2018” un kruīza ceļojumu visai ģimenei no “Tallink” ieguva 3 ģimenes:

Matisonu ģimene no Smiltenes,

Sirmo ģimene no Madonas novada,

Ķergalvju ģimene no Jelgavas.

Titulu “Latvijas Goda ģimene 2018”, kā arī daudzbērnu ģimenēm piemērotākā mobilo sakaru operatora “Amigo” simpātiju balvu – telefonus ģimenes pieaugušajiem un lielākajiem bērniem – ieguva:

Strazdiņu ģimene no Bauskas novada,

Čilipānu ģimene no Engures novada.

Titulu “Latvijas Goda ģimene 2018” un dāvanas no Latvijā radītu koka spēļu zīmola “Muzle” saņēma:

Bušmeisteru ģimene no Ozolnieku novada,

Zaķu ģimene no Ādažiem,

Taureņu ģimene no Gulbenes novada,

Grīnhofu ģimene no Ogres,

Daņilovu ģimene no Valkas novada.

Titulu “Latvijas Goda ģimene 2018” un dāvanas no hokeja kluba Rīgas “Dinamo” ieguva:

Zīļu ģimene no Brocēnu novada,

Ratiņiku ģimene no Bauskas,

Kairišu ģimene no Kuldīgas novada,

Gavrilovu-Rogozu ģimene no Amatas novada,

Šulcu ģimene no Saldus novada,

Šteinfeldu ģimene no Kokneses novada.

Daudzas ģimenes piedalījās Tēva dienas gājienā un pauda gandarījumu par gūto atzinību. Turklāt tā esot bijusi ne tikai lieliska iespēja nosvinēt Tēva dienu, bet arī iemesls satikt radus un dalīties priekā par gūto apbalvojumu. Inga Ķergalve no Jelgavas saka: “Uzvara tiešām bija liels pārsteigums. Kad nosauca mūsu uzvārdu,asaras bija acīs. Lielais dēls gan teica: “Es zināju, ka uzvarēsim.” Atzinība un sapratne ir svarīga, jo cenšamies būt kā paraugs saviem bērniem un citiem, un tas disciplinē un saliedē mūs. Un paldies “Tallink” un “Mammamuntetiem.lv”.”

Latvijas valsts simtgades gads ir izsludināts par Goda ģimenes gadu, un viens no gada uzdevumiem – teikt īpašu paldies ģimenēm ar bērniem. Tāpēc vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” aicināja pieteikt savu “Goda ģimeni” – tādu ģimeni, kurai vēlētos dāvāt “Goda ģimenes” titulu. Akcijas mērķis bija pateikt paldies ģimenēm ar bērniem, aktualizēt ģimenes un bērna kā vērtības apzināšanos sabiedrībā, izcelt stipru ģimeņu spēku un nozīmi, kā arī pievērst uzmanību sabiedrības attieksmei un stereotipiem par kuplām ģimenēm.

Visus konkursam pieteiktos aprakstus un stāstus vērtēja žūrijas komisija, kurā bija pārstāvji no Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv”, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un “Latvijas Goda ģimenes gada” vēstneši.