Neapdrošinātie vēl nesteidz veikt iemaksas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai

Foto - 888PHOTO/SHUTTERSTOCK

Pirmajā septembra nedēļā brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas veikuši 193 iedzīvotāji vairāk nekā 22 000 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga.

Pēc viņas paustā, aptuveni 40% no minētajiem cilvēkiem veselības apdrošināšanas iemaksas veikuši ne tikai par šo, bet arī par 2019.gadu.

Štālberga arī informēja, ka iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju aizpildīt tiešsaistes testu vietnē “www.apdrosinaties.lv”, lai noskaidrotu savu apdrošināšanas statusu un to, vai viņiem ir jāveic brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas. Līdz šim tests ir aizpildīts vairāk nekā 11 000 reižu.

Kā ziņots, no septembra personas, kuras nav sociālo iemaksu veicēji, var sākt veikt iemaksas, lai nākamgad saņemtu visus valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumus.

Personām, kuras nav legālā darba ņēmēji vai nepieder kādai no valsts pasargātajām grupām, veselības apdrošināšanai no nākamā gada šogad iemaksas jāveic 1% apmērā no minimālās mēnešalgas jeb 51,60 eiro gadā, 2019.gadā – 3% no minimālās mēnešalgas jeb 154,80 eiro gadā, bet 2020.gadā – 5% no minimālās mēnešalgas jeb 258 eiro gadā.

Lai iedzīvotājs jau ar 1.janvāri saņemtu valsts veselības aprūpes pakalpojumu pilno grozu jeb visus valsts apmaksātās medicīnas pakalpojumus, iemaksa jāveic gan par 2018.gadu, gan par 2019.gadu, kas kopā veido 206,40 eiro. Veselības ministre Anda Čakša (ZZS) aicinājusi cilvēkus, kuri neveic sociālās iemaksas un neiekļaujas nevienā no valsts aizsargātajām grupām, brīvprātīgās iemaksas veselības aprūpes saņemšanai veikt par abiem gadiem uzreiz.

Informācija par apdrošināšanas statusu no 1.janvāra būs pieejama e-veselības portālā.