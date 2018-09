Bērni slēpj bīstamas situācijas. Kas pirmklasniekam jāzina par saziņu ar svešiniekiem

Publicitātes foto

Bērniem uzsākot skolas gaitas un sākot lietot mobilās ierīces, vecākiem jārēķinās, ka atvasēm nāksies apgūt saskarsmes un komunikācijas prasmes ne tikai ar klasesbiedriem un draugiem, bet arī svešiniekiem. Svarīgi, lai bērns vienmēr zinātu kā rīkoties, ja jūtas apdraudēts. Valsts policijas dati liecina, ka 44% Latvijas bērnu slēpj no vecākiem potenciāli bīstamas darbības tiešsaistē. Kā pasargāt bērnus, kas sper pirmos soļus lielajā pasaulē gan uz ielas, gan internetā, skaidro Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm sadarbībā ar Valsts policiju.

Ar svešiniekiem – piesardzīgi arī virtuālajā vidē!

Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka pieauguša cilvēka pienākums ir neatstāt bērnu bez uzraudzības līdz septiņu gadu vecumam. Tas nozīmē, ka bērns, kurš ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, var atrasties viens gan uz ielas, gan mājās, un nereti tā arī notiek – bērni patstāvīgi dodas uz skolu, uz pulciņiem, no skolas uz mājām. Vēl biežāk bērni paliek bez pieaugušo uzraudzības virtuālajā vidē.

“Tāpat kā uz ielas, arī internetā un lietojot telefonu bērniem jāzina, kā izturēties, kad ar viņiem mēģina sazināties svešinieki. Gan dzīvē, gan virtuālajā vidē apdraudējums bieži slēpjas aiz it kā draudzīgiem piedāvājumiem vai meliem par to, ka ar ģimeni atgadījies kas slikts, un šis cilvēks vēlas palīdzēt. Ir svarīgi, ar bērnu pārrunāt, ka šādas situācijas var gadīties, un kā tajās rīkoties. Mudiniet bērnu neapjukt un nenobīties, bet vienmēr pārbaudīt informāciju, piezvanot vecākiem vai citiem tuviniekiem. Tikpat svarīgi vecākiem ir atbildēt uz bērnu zvaniem ik reizi, kad viņi zvana, lai bērnam veidotos drošības sajūta, ka vecāki noteikti būs pieejami,” aicina Kristīne Hermane, Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vadītāja.

Valsts policijas dati liecina, ka gandrīz puse jeb 44% Latvijas bērnu slēpj no vecākiem potenciāli bīstamas darbības tiešsaistē: ja 8–10 gadu vecumā 33% bērnu nestāsta vecākiem par piedzīvotajiem incidentiem tīmeklī, tad 14–16 gadu vecumā šis skaits palielinās jau līdz 51%.

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas vecākā inspektore, kapteine Olga Podžuna uzsver: “Bērnam ir nepieciešamas pieaugušo rūpes, uzraudzība un drošības sajūta. Pat ja bērns šķiet pietiekami patstāvīgs, nenāks par ļaunu vēlreiz pārrunāt ar personīgo drošību saistītus jautājumus. Viens no svarīgākajiem – kā izturēties saziņā ar svešiem cilvēkiem. Lai izvairītos no situācijas, kad sveši cilvēki var sekot bērnam sociālajos tīklos, redzēt privāto informāciju un komentēt bildes, vecākiem ieteicams kopā ar bērnu liegt piekļuvi svešām personām. Pastāstiet bērnam par iespēju nobloķēt konkrēto lietotāju, ar kuru bērns nevēlas sazināties. Ja bērnam raksta aizdomīgs cilvēks, aicinot satikties vai lūdzot atsūtīt privātas bildes, vislabāk būs par to informēt policiju.”

Pārliecinieties, vai bērns zina, kā rīkoties situācijās, kad ar viņu sazinās svešinieks

Pamatnoteikums numur viens paliek nemainīgs: nedrīkst uzticēties katram svešiniekam. Ja pēkšņi nepazīstams cilvēks uzrunā bērnu, piedāvā saldumus vai rotaļlietas, aicina iet līdzi vai kāpt automašīnā, aizbildinoties, ka viņu sūtījuši vecāki – bērnam nekavējoties stingri jāsaka “nē” un jādodas prom. Ja svešinieks izturas agresīvi, ir jāsauc palīgā un jābēg uz kādu drošu, gaišu vietu, kur uzturas daudz cilvēku, jāmēģina sazvanīt vecākus vai jālūdz palīdzība kādam uzticamam pieaugušajam – policistam, veikala apsargam, cilvēkam ar bērnu, un vienmēr var zvanīt policijai pa tālruni 110.

Vienlaikus Valsts policijas pārstāve Olga Podžuna atzīst – līdz ar mobilo telefonu un interneta lietošanu ikdienā ienāk arī jauni drošības izaicinājumi, kam jāpievērš īpaša uzmanība. Turklāt jaunās zināšanas jāapgūst ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem. Informācija par interneta drošību un komunikāciju ar svešiniekiem ir atrodama Valsts policijas drošības mājas lapā manadrosiba.lv. Savukārt Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm izveidotajā vietnē mobilaisgudrinieks.lv bērni ar spēles “Svešie kontakti” palīdzību var pārliecināties, vai mācēs atpazīt situācijas, kad ar viņiem mēģina sazināties svešinieki.

Lūk, daži padomi, kā bērnam rīkoties ar telefonu un internetā, lai rūpētos par savu drošību arī tad, ja vecāku nav blakus.