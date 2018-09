Desmit pazīmes, kas liecina – tev patiešām nepieciešams notievēt

Gata Šļūkas karikatūra

Ja esi pamanījusi, ka džinsi kļūst nedaudz par šauriem un arī vaigi kļuvuši apaļāki, iespējams, nav iemesla satraukumam un drastiskām diētām, jo slaida auguma saglabāšanai pietiks vien ar lielāku fizisko aktivitāti un atteikšanos no cepumumiņiem pie tējas tases. Tomēr, ja liekais svars sagādā kādu no turpinājumā minētajām sajūtām, par ko brīdina “Cosmopolitan” speciālisti, liekie kilogrami tomēr apdraud tavu veselību un, ja nemainīsi savus paradumus, tu riskē iedzīvoties sirds un asinsvadu saslimšanās, diabētā un citās nopietnās veselības problēmās.

Sievietes ķermenis sastāv no aptuveni 25 līdz 31 procentam tauku – šāds tauku daudzums ne vien neapdraud organismu, bet pat ir nepieciešams normālai tā funkcionēšanai. Savukārt normāls ķermeņa masas indekss ir no 18,5 līdz 24,9 punktiem, tomēr eksperti brīdina, ka uz to vien nav ieteicams paļauties – tu vari būt veselīga un gana slaida ar indeksu, kas pārsniedz 24,9 punktus vai arī bīstami aptaukojusies pie nieka 20 punktiem. Viss ir atkarīgs no tava organisma specifikas, muskuļu un tauku īpatsvara, kā arī citiem faktoriem.

Bet, ja tavs ķermeņa masas indekss tomēr pārsniedz 24,9 punktus un tu jūti arī kādu no turpinājumā minētajām sajūtām, ir patiesi pienācis laiks atvadīties no ledusskapja apciemošanas reizēm vakaros un uzsākt nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm!

1. Fiziskās aktivitātes tev sagādā grūtības – pašas svars šķiet par smagu un tu ātri nogursti pat pie salīdzinoši viegliem kardio vingrojumiem.

2. Tu esi sākusi krākt un bieži mosties nogurusi. Tā iemesls varētu būt miega apnoja, ko ievērojami veicina liekais svars un kas var būt bīstama dzīvībai.

3. Atsevišķas tava ķermeņa vietas ir īpaši jutīgas pret sāpēm – tā iemesls ir pieblīvētās tauku šūnas, kas nostiepj ādu un padara to sāpīgu.

4. Tu nemitīgi jūties nogurusi un gribi atpūsties pat pēc gājiena uz tuvējo veikalu.

5. Tev visu laiku gribas ēst, neraugoties uz to, ka tu arī ēd visu laiku. Protams, tās var būt sekas nepareiziem ēšanas paradumiem un nederīgiem pārtikas produktiem, kas rada vien īslaicīgu sāta sajūtu. Tomēr mūžīgais izsalkums var liecināt arī par diabētu, īpaši, ja tavs ķermeņa masas indekss ir palielināts jau gadiem, kā arī tavas rokas un pēdas laiku pa laikam ir nejutīgas un jūti pastāvīgas slāpes.

6. Tev ir paaugstināts asinsspiediens un holesterīna līmenis. Lai to mazinātu, lieto nevis medikamentus, bet centies ātrāk zaudēt lieko svaru!

7. Tava vidukļa apkārtmērs ir lielāks par 90 centimetriem. Kombinācijā ar paaugstinātu ĶMI, tas var radīt sirds un asinsvadu slimību, kā arī diabēta un pāragras nāves risku, jo tauki, kas nogulsnējušies vēdera dobumā ap iekšējiem orgāniem, ir veselībai visbīstamākie.

8. Kāds tavā ģimenē ir miris no vēža. Liekie tauki veicina pastiprinātu estrogēna izdalīšanos, kas savukārt ir saistīta ar krūts vēža attīstīšanos. Ja tavai ģimenei raksturīgas onkoloģiskas saslimšanas, liekais svars ir jo īpaši bīstams!

9. Tev sāp ceļgali, mugura un gurni – liekais svars rada papildus slodzi locītavām, kā rezultātā kustības laika gaitā kļūst arvien apgrūtinošākas un sāpīgākas.

10. Tavs svars pieaug pakāpeniski un, gadiem ejot, tu sver arvien vairāk. Lai to novērstu un nekļūtu pavisam apaļa, tā sagraujot savu veselību, maini dzīvesveidu!