Pret sāpēm bez tabletēm. Fitoterapeita, pirtnieces un rehabilitācijas speciālista ieteikumi

Foto - SHANSH23/SHUTTERSTOCK

“Nespecifiskie pretiekaisuma līdzekļi ir kaitīgi veselībai, jo bojā aknas, kuņģi, var izraisīt asiņošanu un veicināt sirds mazspēju,” atgādina fitoterapeits Artūrs Tereško, aicinot vērīgāk ielūkoties dabas valstībā un cīņā ar sāpēm izvēlēties pēc iespējas saudzīgākas metodes.

Zaļais aspirīns – kārkls

“Alternatīva medikamentiem ir augi, kas satur aspirīna aktīvo vielu – salicilskābi. Tie ir kārkli jeb vītoli, vīgriezes un avenes. Visbagātīgāk tas sastopams kārklos, it īpaši kazu kārkla mizā. Desmit grami mizas satur 100 miligramu aspirīna – tā ir dienas deva. Turklāt kārkla mizas nebojā iekšējos orgānus, jo satur daudz miecvielu. Vienīgās nepatikšanas – var veidoties aizcietējums,” norāda fitoterapeits. Viņa ieteiktā recepte – ņem 1 ēdamkaroti mizu, aplej ar 2 glāzēm ūdens, lēni vāra 10 minūtes, atdzesē un sāpju gadījumā visu izdzer. Kārkla mizu var iegūt jebkurā gadalaikā, taču pavasarī tā vieglāk lobās un ir garšīgāka.

Arī pirtniece un ārstniecisko augu pazinēja Līga Reitere kārkla mizas uzskata par stiprāko augu valsts pretsāpju līdzekli. Turklāt bieži vien līdz kārklu krūmam ir tuvāk nekā līdz aptiekai. Visvērtīgākā ir tieši mizas apakšējā, zaļganā kārta, jo tajā ir īpaši daudz salicilskābes. “Vajag nolauzt zariņu un ar vaļēju muti to pakošļāt. Pieplūstot skābeklim, salicilskābe ātrāk uzsūcas un iedarbojas,” viņa saka. Vislabāk, protams, mizu lietot svaigā veidā, bet var arī pirms tam izmērcēt.

Kad pavasaros izcērt kārklus, sīkās pazarītes vajag savākt, sakapāt un salikt spilventiņos, kas lieti noder par sēdekli šoferiem, biroja darbiniekiem vai citu “sēdošo” profesiju pārstāvjiem – pasargās gan no muguras sāpēm, gan hemoroīdiem. Noplēšot kārkla mizas strēmeles un sasienot tās saišķī, pirtī ar to var izmasēt sāpošās vietas – muguru, sprandu, kājas. L. Reitere iesaka pirms lietošanas to uz īsu mirkli iemērkt karstā ūdenī, lai kļūst mīkstāks. Pārnākot vakarā mājās, sāpošām, nogurušām kājām var gatavot karstu vanniņu, ūdenim pievienojot sakapātus kārklu zarus vai mizu. Kārkla miza, aplieta ar spirtu, ir efektīvs līdzeklis pret muskuļu un locītavu sāpēm.

Iedarbīgs ir arī ievas vai apses mizas izvilkums eļļā, kuru liek uz sasitumiem. To gatavo šādi: ūdens peldē sasilda eļļu (līdz temperatūrai, kad tajā vēl var turēt pirkstu), noņem no uguns un ieber kārklu vai ievu mizas, apses lapas vai mizas. Trauku ar eļļu atstāj siltumā ievilkties deviņas dienas – var turēt saulē uz palodzes, pie silta mūrīša vai radiatoriem, ja pa nakti siltums mazinās – ietin segā.

Kustības, procedūras, adatas

Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas Rehabilitācijas klīnikas vadītājas Illas Mihejevas pieredze liecina, ka akūtas vai hroniskas muguras un locītavu sāpes ir biežākais iemesls, lai vērstos pēc palīdzības pie rehabilitācijas un fizikālās medicīnas speciālistiem. Arī Rīgas Stradiņa universitātes Aroda un vides medicīnas katedras pētnieki, analizējot Rīgas skolotāju sūdzības par veselību, secinājuši, ka visbiežāk runa ir par vieglām vai mērenām sāpēm muguras lejasdaļā (73%), plecu rajonā (66%) un kakla apvidū (65%).

“Pacienti cieš no sāpēm, kuru iemesls ir gan novecošanas procesa radītās izmaiņas, gan mazkustīgs dzīvesveids un liekais svars. Lai gan ātrākais risinājums šķiet bezrecepšu pretsāpju tablešu lietošana, daudziem pat neienāk prātā, ka viņi var sev palīdzēt ar pavisam vienkāršiem stiepšanās vingrinājumiem vai darba vietas iekārtošanu atbilstoši ergonomikas principiem, lai pēc iespējas mazāk traumētu muguru,” viņa saka. Arī tad, ja sāpes ir akūtas, tās iespējams mazināt saudzīgi, piemēram, ar fizikālās medicīnas procedūrām.

Paralēli ārstnieciskajai vingrošanai, magnētterapijai un citām procedūrām var izmantot arī tādas sāpju mazināšanas metodes kā, piemēram, masāža, slinga vai elastīgo saišu terapija, teipošana, manuālā terapija, osteopātija. Ņemot vērā gan sāpju raksturu, gan blakus saslimšanas, piemērotāko paņēmienu ieteiks ārsts kopā ar fizioterapeitu.

Reizēm var palīdzēt arī piemērots palīglīdzeklis, piemēram, muguras, ceļa vai potītes ortoze, kas atslogo locītavas, vai ortopēdiskie apavi.

Laba alternatīva pretsāpju tabletēm ir arī akupunktūra – sena ķīniešu tradicionāla ārstniecības metode, kuru var izmantot, lai efektīvi ārstētu gan galvassāpes un migrēnu, muguras, plecu un kakla daļas sāpes, sporta traumu sekas. Adatu terapijas kursa efekts saglabājas sešus mēnešus vai pat ilgāk.

Pasaules fizioterapijas dienas pasākumi

* 14. septembrī plkst. 13 veselības centrā “Vivendi” interaktīvā lekcija “Vingrojumi darbā koncentrācijas uzlabošanai un saspringuma mazināšanai” fizioterapeites Montas Puides vadībā.

* No 17. līdz 24. septembrim Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Rehabilitācijas klīnikā notiks bezmaksas vingrošanas nodarbības kopā ar fizioterapeitu. Izmēģinājuma nodarbībai var pieteikties, zvanot pa tālruni 67042950 (“Gaiļezers”) vai 67038267 (“Biķernieki”). Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta, vietu skaits – ierobežots.