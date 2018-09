Kā ēst, lai treniņš nestu rezultātu

Ekrānšāviņš no Youtube.com

Autore: Dita Vinovska

Regulāri treniņu nenes rezultātu vai arī sporta nodarbībā trūkst spēka izpildīt vingrinājumus ar pilnu atdevi? Iespējams, pie vainas nepareizi saplānotas maltītes. Fitnesa trenera Eva Dzelme norāda, ka uz treniņu nekādā gadījumā nedrīkst doties ar burkšķošu vēderu, nozīme ir arī tam, ko un kad ēd pēc treniņa. Piedāvājam iepazīties ar būtiskākajiem ēdiena režīma nosacījumiem, ja tavā grafikā ir ierakstīts treniņš.

Dzelme norāda, ka padoms kaut ko apēst divas stundas pirms treniņa ir teju universāls. Pēc treniņa gan ieteikumi atšķiras atkarībā no treniņa mērķa. Ja treniņa mērķis ir audzēt un veidot muskuļus, uzreiz pēc tā nepieciešams paēst olbaltumvielas saturošus produktus, bet, ja vēlies dedzināt taukus un zaudēt svaru, nopietni ēst nevajadzētu vismaz stundu. Var apēst kaut ko nelielu un ļoti vieglu.

Protams, nav vienotas formulas pilnīgi visiem. Daudz kas ir atkarīgs no personas, kā arī dzīvesveida un tā, kad paredzēts treniņš. Ja tas ir agri no rīta un vēl negribas ēst, sevi spiest nevajag. “Pēc nodarbības cilvēks būs izsalcis, paēdīs un tas nāks par labu muskuļiem,” piebilst Dzelme. Tomēr tas ir vienīgais izņēmums, kad uz treniņu drīkst doties neēdis.

Trenēties nedrīkst tad, ja cilvēks ir izsalcis. Nekādā gadījumā nedrīkst nodarboties ar sportu kaut kādu badošanās kūru laikā. Šādā gadījumā mainās asins sastāvs un nav iespējams organismu apgādāt ar pietiekamu skābekļa daudzumu. Tas ir ļoti kaitīgi veselībai.

Dzelme ir pārliecināta, ka ikvienam cilvēkam ir jāēd normāls ēdiens sev atbilstošā daudzumā, jāizvairās no pārēšanās un neveselīgas pārtikas. “Protams, vienmēr jau var pateikt, ka vēl sliktāk būtu nevingrot vispār,” par neveselīgu ēšanu kopā ar sporta nodarbībām saka Dzelme. Tomēr viņa iesaka domāt par to, ko ēd.

Jautāta par to, ko tieši ieteicams ēst, speciāliste iesaka ēst to, ko ēstu normālā ēdienreizē. Cilvēkiem, kam nav laika gatavot vai iet uz kafejnīcu, jo treniņš paredzēts tūlīt pēc darba dienas beigām, derēs arī, piemēram, jogurts, jo tas dos enerģiju un nodrošinās sāta sajūtu. Dzelme iesaka uzmanīties no dažādiem enerģijas un tievēšanas batoniņiem, piebilstot: “Tādu apēdot, pēc tam patiešām ir jāiet tievēt.” Tajos parasti ir ļoti daudz cukura un ļoti maz vērtīgu uzturvielu.

“Health” par ēšanu pirms un pēc dažāda veida treniņiem raksta – ja ir paredzēts kardio treniņš, kura laikā jāsadedzina liekie tauciņi, jāizvēlas ēdiens, kurā ir zems cukura un tauku līmenis, vidējs olbaltumvielu daudzums un daudz ogļhidrātu. Noderēs kokteilis, kurā sablenderēts mandeļu piens, banāns un ogas. To var dzert arī pusotru vai pat tikai stundu pirms treniņa. Kokteilis paspēs pārstrādāties un sniegt enerģiju taviem muskuļiem. Tikpat slikti, cik sportot izsalkušam, ir to darīt ar pilnu vēderu. Ja treniņa ilgums nepārsniedz stundu, tā laikā nav nepieciešamas papildu uzkodas.

Lai nezaudētu enerģiju, pēc neilga treniņa jāieēd vai jāiedzer kaut kas viegls, bet spēcinošs. Ogļhidrāti un olbaltumvielas palīdzēs atgūt enerģiju un novērsīs potenciālās muskuļu sāpes. Noderēs proteīna kokteilis vai glāze šokolādes piena.

Ja gatavojies spēka treniņam, divas stundas iepriekš ieturi sabalansētu maltīti, kurā ir gan olbaltumvielas, gan ogļhidrāti. Treniņa laikā neaizmirsti uzņemt šķidrumu. Ja treniņš paredzēts nedaudz ilgāks, lieto speciālos sporta dzērienus, kas ļaus uzņemt papildu enerģiju. Lai atjaunotu muskuļus, pēc treniņa uzņem olbaltumvielas. Tās vari uzņemt arī ar speciālo proteīna kokteiļu palīdzību.