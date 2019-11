Foto – Shutterstock

Ja tuvinieks lūdz palīdzību, vienmēr ir grūti atteikt. Divkārt grūti, ja pēc dabas esi introverts vai kautrīgs. Koučs, oratora mākslas pasniedzējs Prestons Ni stāsta, kā pateikt “nē” un nevienu neaizvainot.

Daudzi mēģina izvairīties no vārda “nē”. Jau bērnībā mums iedvesa, ka nevajadzētu runāt pretī un iebilst vecākiem, radiem, skolotājiem un priekšniekiem. Daudzas kultūras, sociālās un korporatīvās tradīcijas liek mums nevis strīdēties, bet piekrist un izdabāt. Mūs ierobežo bailes no noraidījuma, vēlme izvairīties no konfliktiem un bailes aizvainot sarunu biedra jūtas.

Kautrīgs cilvēks ne vienmēr ir introverts, un introverts ne vienmēr ir kautrīgs, taču bailes no vārda “nē” īpaši nomāc – viņiem nepatīk, ja uz viņiem izdara spiedienu, un viņi apjūk, ja spiesti reaģēt ātri. Viņiem vispirms viss rūpīgi jāpārdomā, tāpēc dažreiz viņi apklust, nevis atbild uz jautājumu.

Sarunu biedri bieži kļūdaini interpretē klusēšanu un uztver to kā piekrišanu, sava viedokļa trūkuma, pašpārliecinātības trūkumu vai noslēgtību.

Daži padomi, kas palīdzēs pārdomāt atbildi, pieņemt lēmumu un noformulēt atbildi tā, lai jūsu starpā nerastos pārpratumi.

1. Novilcini laiku

Nesteidzies atbildēt, mēģini iegūt laiku lēmuma pieņemšanai. Izmanto frāzes:

“Man jāpadomā.”

“Dod man laiku lēmuma pieņemšanai.”

“Tiklīdz noformulēšu atbildi, nekavējoties informēšu.”

“Es jums sniegšu atbildi līdz… (nosauc laiku).”

“Es gaidu svarīgu zvanu, pēc tam varēšu sniegt tev atbildi.”

Tad tev būs laiks pārdomāt atbildi. Uzmanīgi, rūpīgi un pārdomāti pievērsies problēmas risinājumam.

2. Diplomātiski saki “nē”

Tu apsvēri plusus un mīnusus un secināji, ka atbilde būs “nē”. Tagad mokies ar domu, kā neapvainot sarunu biedru ar kategorisku atteikumu.

Piemērs. Draugs lūdz aizlienēt automašīnu, taču tu neesi gatavs šķirties no tā, bet stingru “nē” pateikt ir neērti. Izmanto vienu no šiem formulējumiem:

“Es negribētu, lai vēl kāds cits bez manis vadītu mašīnu.”

“Es cenšos nedalīties ar automašīnu.”

“Nemēdzu aizdot savu automašīnu.”

“Man svarīgi zināt, ka mašīnu varu izmantot jebkurā laikā.”

“Diemžēl man nebūs iespējas iedot tev automašīnu.”

“Es jūtos slikti, zinot, ka kāds cits vada manu automašīnu.”

“Es sev apsolīju, ka nevienam savu auto nedošu.”

Ar šādiem apgalvojumiem nav viegli strīdēties. Ja cilvēks turpina apelēt pie žēlastības, sirdsapziņas vai taisnīguma sajūtas, neatlaidīgi atkārto noliegumu. Agrāk vai vēlāk sarunu biedrs sapratīs.

3. “Aptamborē” negatīvo atbildi ar ko pozitīvu

Vēl viens veids, kā atteikties, ir “sendviča monologs”. Tu sāc ar pozitīvu paziņojumu, pēc tam maigi, bet stingri saki “nē”, un pabeidz runu ar citu pozitīvu paziņojumu:

“Es saprotu, ka šajā nedēļas nogalē tev nepieciešama automašīna. Diemžēl man nav iespējas iedot tev savu. Es ceru, ka tu atradīsi citu risinājumu.”