Ciguna aizsākumi ir meklējami Ķīnā vairāk nekā 4000 gadu senā pagātnē. Šī māksla ar paša spēkiem spēt atjaunot harmoniju savā ķermenī ir saglabājusi savu aktualitāti arī mūsdienās.

Savas vienkāršības un efektivitātes dēļ šobrīd kļūst aizvien populārāka Rietumvalstīs un visā pasaulē. Vairāk parciguna mākslu un tās pozitīvo ietekmi uz veselību stāsta sertificēta ciguna instruktore Maira Gūtmane.

Kas ir ciguns un ar kādu nolūku to piekopj?

Ciguna nosaukums ir cēlies no ķīniešu valodas vārdiem “Ci” – dzīvības spēks – un “Gun” – mērķtiecīgs darbs.

Pavisam vienkāršotā tulkojumā ciguns ir darbs ar dzīvības enerģiju.

Tas nozīmē pašam strādāt ar sevi un savu enerģiju, palīdzot sev justies labāk, tā vietā lai pirms laika meklētu palīdzību pie ārsta un medikamentos. Ciguna efektivitāte uz dažādu veselības problēmu mazināšanu ir zinātniski apstiprināta. Mūsdienās cilvēki ir tik aizņemti, cenšoties visu izdarīt un paspēt, ka nereti pazaudē laiku sev, un stresa līmenis kļūst pārlieku liels līdz tas ietekmē mūsu veselību.

Ciguns ir iespēja pavadīt laiku pašam ar sevi, ar debesīm un ar zemi, sajūtot to, kas ir apkārt. Ikdienas steigā mēs iegrimstam darbos un noslēdzamies, kļūstot nepieejami apkārtējai pasaulei. Ciguns iedod ķermenim to mieru, kas viņam ir nepieciešams. Iegūtā miera laikā, kad nav lieku domu un enerģijas tiek fokusētas uz sevi pašu, ieslēdzās dabiskās dziedināšanās funkcijas. To var panākt arī ar minimālu kustēšanos.

Kā notiek ciguna nodarbības?

Nodarbībās apgūst īpašas kustības un saskaņotu elpošanu, aktīvo punktu masāžu un uzmanības koncentrēšanu kā sarunu ar savu ķermeni. Viss tiek veltīts tam, lai mēs paši saviem spēkiem spētu atjaunot harmoniju savā ķermenī. Kad pirms 15 gadiem es iepazinu cigunu, es to savā prātā daudz analizēju. Es sapratu, ka nodarbības pamatā ir nevis skolotāja kustību atkārtošana kā, piemēram, aerobikā vai dejās, bet gan prāta nomierināšana.

Nodarbībās mēģina atslēgt “prāta pļāpātāju” un “nolikt visas domas vēderā”, iegūstot sev laiku un telpu.

Nav nekādu kontrindikāciju, lai varētu apmeklēt šīs nodarbības, galvenais ir atļaut sev visu nezināt. Dažreiz, kad cilvēki pirmo reizi atnāk uz ciguna nodarbību, viņi saka, ka te viss ir pavisam citādi nekā ierasts. Neviens neskatās, cik pareizi, perfekti un nekļūdīgi cilvēks izpilda vingrojumus, un nevērtē no malas, tādēļ stresa līmenis nodarbībās arī ir mazāks. Cigun vingrojumi ir ļoti vienkārši izpildāmi un neprasa īpašu sagatavotību, lokanību, priekšzināšanas un tiem nav vecuma ierobežojumu.

Cik ilgi un bieži ar to jānodarbojas, lai panāktu vēlamo efektu?

Kad izdodas iegūt mieru un fokusēties uz sevi, jau sākas ciguna efekts. Tas nozīmē, ka efekts ir jau no pirmās nodarbības, kurā cilvēks spēj iegūt mieru un harmoniju sevī. Viss, ko iemācās tālāk, ir tikai kā papildinošs elements.

Ja ir vēlme, var iemācīties klāt kādas jaunas kustības, lai saglabātu interesi. Ja ieklausās sevī un uzticas sev, tad ar laiku atrod savus vingrojumus, bet līdz tam ir jānonāk. Ir svarīgi vingrot nevis aiz bailēm, bet aiz mīlestības pret sevi un aiz vēlmes darīt savas veselības labā.

Vai ar cigunu var nodarboties arī mājās bez skolotāja klātbūtnes?

Mana pieredze rāda, ka tas ir iespējams. Pat vēl vairāk – ar laiku var ieviest cigunu pavisam ikdienišķās lietās. Piemēram, to var darīt ejot pa ielu vai gaidot transportu pieturā. Arī cepot pankūkas var masēt punktus. Tas gan ir atkarīgs no paša cilvēka, jo ir nepieciešama spēcīga motivācija, lai pats savos mājas apstākļos saņemtos aktivitātei, neatliekot to uz nākamo vai aiznākamo dienu. Tāpēc bieži vien ir vieglāk sevi pierunāt aiziet uz jau iepriekš ieplānotu nodarbību grupā, uz kuru ir iegādāts abonements.

Taču, ja ir vēlme nodarboties ar cigunu mājās, internetā šobrīd ir ļoti daudz materiālu, kas pieejami gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā.

Mans ieteikums būtu sākumā apmeklēt vismaz 3 nodarbības pie skolotāja. Tās ir jāatrod sev piemērotas un tajās labi jājūtas, jo varianti ir ļoti dažādi – telpas, kur notiek nodarbības, atšķiras, tāpat arī katram skolotājam ir sava pieeja. Pēc tam, kad paši pamati ir skaidri, mierīgi var ar to nodarboties arī mājās. Arī es pati tā darīju. Kad es sāku nodarboties ar cigunu, man viena nodarbība nedēļā šķita daudz par maz, ķermenis pieprasīja vairāk. Tad es mājās skatījos dažādus ierakstus, tolaik vēl video kasetēs, un gandrīz katru vakaru vingroju līdzi. Ir ļoti ieteicams to darīt ikdienā, tad arī dziedējošais efekts būs daudz izteiktāks.

Ko interesentiem būs iespēja izmēģināt Veselīga dzīvesveida dienas ietvaros 31. augustā?

Cilvēkiem būs iespēja apgūt pašus cigun pamatus – meditācijas daļu – un izmēģināt arī kādas kustības. Koncentrēsimies uz tādu vienkāršu zināšanu apgūšanu, ko pēc tam var paņemt sev līdzi un praktizēt ikdienā. Sākumā parasti viss šķiet neierasti un varbūt pat nesaprotami, bet vismaz vienu lietu katrs sev noteikti varēs aiznest mājās. Pati vingrošana notiek stāvus, paklājiņi parasti nav nepieciešami. Galvenais ir ērts apģērbs, ieklausīšanās savā ķermenī, pozitīvas sajūtas, smaids sejā un no iekšpuses. Ar to ir gana veiksmīgai un vērtīgai ciguna nodarbībai.

31. augustā Vecāķu pludmalē Veselīga dzīvesveida dienas ietvaros Cigun nodarbības notiks pulksten 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

Tāpat Veselīga dzīvesveida dienā gan lieliem, gan maziem, gan sievietēm, gan vīriešiem visas dienas garumā būs iespēja profesionāļu vadībā piedalīties sportiskās aktivitātēs un sacensībās gan pludmalē, gan uz ūdens. Pasākumā notiks arī izglītojošas nodarbības un meistarklases par veselīgu dzīvesveidu, kā arī varēs saņemt bezmaksas konsultācijas pie veselības aprūpes speciālistiem.