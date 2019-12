Foto no Veselības centra 4 arhīva

Novembra vidū Valsts prezidenta pilī notika Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) “Gada balva 2019” pasniegšanas ceremonija, kurā piedalījās arī “Veselības centra 4” filiāles “Vizuālā diagnostika” vadītāja Evija Mirzojana, saņemot balvu kā labākais darba devējs veselības aprūpes nozarē Latvijā.

Tik augstu novērtējumu iegūt ir ļoti grūti. Kā notika vērtēšana?

Evija Mirzojana: Pretendenti tika vērtēti trīs kārtās pēc īpaši izstrādātiem atlases un vērtēšanas kritērijiem. Kategorijā “Labākais darba devējs” tika ņemti vērā gan dati par darba devēja finansiāliem un finanšu analīzes rādītājiem, gan darba vide uzņēmumā, gan darba tiesisko attiecību un darba drošības noteikumu ievērošana, gan atbildīga attieksme pret apkārtējo vidi un nodarbināto veselības aktivitāšu organizēšana, gan darba vides uzlabošana un nodarbināto profesionālā pilnveidošana. Konkursa finālistus vērtēja un uzvarētāju apstiprināja šīs balvas nominācijas komisija, kurā bija Latvijas Darba devēju konfederācijas, Brīvo arodbiedrību savienības, SIA “Lursoft”, Pārresoru koordinācijas centra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts darba inspekcijas, Valsts prezidenta kancelejas pārstāvji un LDDK Gada tautsaimnieka balvas ieguvēji.

Šī balva bija pārsteigums. Tas nav tikai mana darba novērtējums, bet visas “Vizuālās diagnostikas” komandas nopelns, kas ikdienā man palīdz organizēt un koordinēt darbus, tas ir katra darbinieka ieguldījums, lai uzņēmums augtu, attīstītos un sniegtu savu pienesumu Latvijas tautsaimniecībā un palīdzētu mūsu iedzīvotājiem.

Jūs uzņēmumu vadāt jau vairāk nekā desmit gadus. Vai atceraties, ar ko sākāt?

Tolaik strādāju “Veselības centrā 4” un valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds man pastāstīja par jaunu projektu. Lai es apskatos un pasaku, ko es par to domāju, ko varam darīt lietas labā. Es tajā brīdī pat iedomāties nevarēju, ka, sakārtojot visus ikdienas procesus, ieviešot noteiktu kārtību un uzraudzību, uzņēmums izaugs tik liels. Kad sāku to vadīt, “Vizuālajai diagnostikai” bija tikai divas filiāles Valmierā un Gulbenē, trešā – Liepājā vēl nebija līdz galam izveidota. Šobrīd mums jau ir divpadsmit filiāles visos Latvijas reģionos. Kad to pasaku skaļi, tikai tad apzinos uzņēmuma apjomus, kuru vadīt ir mans ikdienas darbs. Būšu atklāta – tas man patīk un, kā liekas, arī labi padodas. Man ir tas gods mācīties no uzņēmuma īpašniekiem Māra Rēvalda un Ivara Eglīša, kuru prasības pret padarīto darbu ir ļoti augstas, tādēļ cenšos arvien ieklausīties viņu padomos, lai izpildītu tās pēc labākās sirdsapziņas.

Kā pa šiem gadiem mainījies veikto izmeklējumu skaits? Vai uz valsts apmaksātajiem izmeklējumiem neveidojas garas gaidīšanas rindas?

Šis ir sāpīgs jautājums, jo nereti pacienti domā, ka izmeklējumu skaitu, ko var veikt par valsts piešķirto finansējumu, nosaka uzņēmums. Kā zināms, šo lēmumu pieņem Nacionālais veselības dienests. Mēs tikai sadalām piešķirtās naudas daudzumu izmeklējumiem, tādēļ rindas uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem diemžēl ir vairāku mēnešu garumā. Valsts apmaksātus pakalpojumus nesniedzam arī visās savās filiālēs, jo nav bijusi Nacionālā veselības dienesta atlase. Taču, pateicoties tam, ka uzņēmums nepārtraukti uzlabo un atjaunina tehnisko aprīkojumu, ka mums ir stipra un kvalificēta speciālistu komanda, pacienti bieži vien izvēlas izmeklējumus “Vizuālās diagnostikas” filiālēs veikt arī par maksu. Vēlos uzsvērt, ka uzņēmums sadarbojas ar visām Latvijā pārstāvētajām apdrošināšanas sabiedrībām, kuras palīdz pacientiem šos pakalpojumus saņemt ātrāk.

Nav noslēpums, ka daudzās Latvijas medicīnas iestādēs jūtams ārstu trūkums. Kā jums izdevies piesaistīt tik daudz labu speciālistu, it īpaši filiālēs?

Visa pamatā ir savstarpējā cieņa. Man kā darba devējam ir svarīgi, lai darbinieki šeit justos labi. Arī viņi zina, ka jebkurā brīdī var griezties pie manis, tādēļ uzņēmumā personāla maiņa notiek ļoti reti. Tieši darbinieku pastāvība, viņu iesaistīšanās uzņēmuma ikdienā, visu procesu uzlabošanā ir lielākais novērtējums manam darbam!

Jaunajā uzņēmuma filiālē “Magnētiskās rezonanses centrā” Āgenskalnā izmeklējumus veiks ar modernu magnētiskās rezonanses iekārtu, kurā integrētas vairākas inovatīvas programmas. Ar ko šī iekārta īpaša?

Tā ir “Siemens” magnētiskās rezonanses iekārta, kura spēj veikt izmeklējumus vēl precīzāk, ātrāk, turklāt individuāli pielāgojoties katra pacienta fizioloģiskajām un anatomiskajām īpatnībām. Tajā ir integrētas vairākas inovatīvas mākslīgā intelekta programmas, samazināts izmeklējuma laiks un ātrums, augstāks komforta līmenis pacientiem ar mugurkaula deformācijām, lieko svaru vai metāla implantiem. Plašākas iespējas onkoloģisko veidojumu diagnostikā, iespējama pilna ķermeņa izmeklēšana un magnētiskās rezonanses izmeklējumi auglim grūtniecības laikā. Šajā filiālē ir pieejami ehokardiogrāfijas un asinsvadu doplerogrāfijas izmeklējumi ar jaunākās paaudzes iekārtām. Tomēr vēlos uzsvērt, ka bez ārstiem, kas strādā šajā filiālē, un arī radiologu asistentiem, radiogrāferiem, tā nespētu darboties. Mūsu filiāle Āgenskalnā ir īpaša arī ar to, ka tajā pacientiem pieejamas arī invazīvā radiologa diagnosta un neiroķirurga konsultācijas.

Kādos gadījumos veic visa ķermeņa magnētiskās rezonanses skrīningu?

Ja runājam par onkoloģiskajiem pacientiem, tas ir ļoti informatīvs izmeklējums metastāžu diagnostikā, terapijas taktikas un efektivitātes izvērtēšanā. Šī iekārta ļauj to veikt ātrāk un kvalitatīvāk. Salīdzinājumā ar pozitronu emisijas tomogrāfiju (PET), šajā izmeklējumā netiek izmantots jonizējošais starojums.

Kādi ir uzņēmuma plāni nākamajam gadam? Ko jaunajā gadā vēlat saviem pacientiem?

Uzņēmums nepārtraukti attīstās, iespēju robežās cenšas saviem apmeklētājiem piedāvāt vismodernākos izmeklējumus, būt tuvāk iedzīvotājiem. Precīzus plānus neminēšu, jo esmu mazliet māņticīga. Lai tas ir pārsteigums!

Vēlos pateikt paldies darbiniekiem, kuri ik dienu dara tik ļoti nozīmīgu un svarīgu darbu, pacientiem, kuri novērtē mūsu speciālistu darbu un izvēlas “Vizuālo diagnostiku” savas veselības pārbaudēm. Mūsu komanda centīsies jūs arī turpmāk nepievilt un rūpēsies, lai visas saslimšanas tiktu atklātas savlaicīgi.

UZZIŅA

“Veselības centra 4” grupas uzņēmums “Vizuālā diagnostika” dibināts 2006. gadā.

Tas sniedz gan maksas, gan valsts apmaksātus radioloģiskās un funkcionālās diagnostikas pakalpojumus 12 filiālēs 10 Latvijas pilsētās – septiņi magnētiskās rezonanses kabineti Rīgā, Valmierā, Liepājā, Jelgavā, Kuldīgā un Jēkabpilī, pieci datortomogrāfijas kabineti Gulbenē, Liepājā, Saldū, Kuldīgā un Siguldā.

Uzņēmumā strādā vairāk nekā 45 radiologi diagnosti un diagnostikas metožu speciālisti, vairāk nekā 35 radiologu asistenti un radiogrāferi.

Novembrī tika atklāta uzņēmuma jaunākā filiāle – Magnētiskās rezonanses centrs Āgenskalnā, Rīgā.