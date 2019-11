Foto: Pexels

Ne vienmēr runājot mēs pasakām tieši to, ko domājam. Nedaudz ielūkosimies savstarpējo attiecību un ķermeņa valodas speciālistu Alana Pīza un Barbaras Pīzas izveidotajā vīriešu izteikto frāžu skaidrojošajā vārdnīcā.

Pirmā punkta daļa: Ko viņš saka, tas ir – meli;

otrā daļa: ko viņš ar to domā, tātad – patiesība.

1. “Es nevaru to atrast.” “Es to neredzu, es to neturu rokās, kas nozīmē – tāda nav.”

2. “Tā ir vīriešu darīšana.” “Ar prātu izprast to nav iespējams. Tas izskaidro manu neiedomājamo izturēšanos. ”

3. “Varbūt varu tev palīdzēt ar vakariņām?” “Kāpēc vakariņas vēl nav galdā?!”

4. “Es mazliet patrenēšos.” “Tālvadības pults baterijas ir bezcerīgi nosēdušās.”

5. “Izskatās, ka mēs nokavēsim.” “Man ir attaisnojošs iemesls traukties kā trakam.”

6. “Atpūties, mīļā, tu esi ļoti nogurusi.” “Tava putekļsūcēja dēļ es nedzirdu TV.”

7. “Tas ir ļoti interesanti, dārgā.” “Vai tu joprojām runā?”

8. “Mums nav vajadzīgas lietas, lai pierādītu savu mīlestību.” “Es atkal aizmirsu par mūsu gadadienu.”

9. “Tā ir laba filma.” “Tajā ir daudz pistoļu, nažu, sacīkšu automašīnu un kailu sieviešu.”

10. “Tu taču zini, cik aizmāršīgs esmu.” “Es atceros tās meitenes adresi, kuru skūpstīju skolā, katras manas automašīnas reģistrācijas numuru, bet nevaru atcerēties tavu dzimšanas dienu.”

11. “Es vienkārši iedomājos par tevi un aizsūtīju šīs rozes.” “Meitene, kas tās pārdeva uz stūra, bija tik seksīga. Es gribēju paskatīties uz viņas jaukumiem tuvāk. ”

12. “Izsauc ātro palīdzību, šķiet, ka es mirstu.” “Es iegriezu pirkstā.”

13. “Es tevi dzirdēju.” “Man nav ne jausmas, ko tu tikko teici, bet tu varētu apklust.”

14. “Šajā kleitā tu izskaties elpu aizraujoši.” “Dieva dēļ, nepērc vairāk kleitas – es varu nomirt badā.”

15. “Man tevis pietrūka/es ilgojos pēc tevis.” “Es nevarēju atrast savas zeķes, bērni prasīja ēst, un mājā beidzies tualetes papīrs.”

16. “Es neesmu apmaldījies; es precīzi zinu, kur atrodamies.” “Neviens mūs vairs neredzēs dzīvus.”

17. “Jauka kleita.” “Lieliskas krūtis.”

18. “Es tevi mīlu.” “Nodarbosimies ar seksu.”

19. “Vai varu uzlūgt uz deju?/Vai drīkstu tev kādreiz piezvanīt?/Vai vēlies doties uz kino vai ieturēt vakariņas?” “Es tiešām ļoti vēlos seksu ar tevi.”

20. “Vai nāksi pie manis par sievu?” “Es gribu vienreiz un uz visiem laikiem aizliegt tev nodarboties ar seksu ar citiem puišiem, un turklāt man jānomaina mamma uz kādu citu.”

21. “Tu esi saspringta – ļauj, es tev pamasēšu.” “Es vēlos nodarboties ar seksu tuvāko desmit minūšu laikā.”

22. “Aprunāsimies!” “Es cenšos radīt labu iespaidu un izskatīties kā nopietns, patiess vīrietis. Varbūt pēc tam tu beidzot vēlēsies pārgulēt ar mani.”

23. “Es palīdzēšu tev sakopt māju.” “Es jau ieliku savu netīro dvieli veļas grozā.”

24. “Viņa ir viena no tām kareivīgajām feministēm – lesbietēm.” “Viņa atteicās ar mani pārgulēt.”