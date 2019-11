Foto – Shutterstock

Novecošana var būt viena no skaistākajām lietām, ko sieviete piedzīvo. Kļūstot vecākai un mācoties no savas pagātnes, rodas spēcīgāka sevis izjūta, un tu patiesi pieņem sevi. Bet, kad kāds mēģina to atņemt, stipra sieviete reti sēdēs un neko nedarīs. Pasaules sabiedrība ir ļoti asi reaģējusi, kad slavens franču rakstnieks izteicās par 50 gadu vecas sievietes ķermeni.

Interneta lietotāju vidū izcēlās ar sašutums pēc tam, kad godalgots franču rakstnieks, filmu režisors un televīzijas šovu vadītājs Jans Muakss necienīgi izteicās par sievietēm, kas sasniegušas 50 gadu vecumu. Viņa neiejūtība pret visu daiļo dzimumu sadusmoja cilvēkus un parādīja, ka nelaipni vārdi mūsdienās nerada cilvēkos iekšējo nedrošību, bet liek cīnīties pretim un kļūt stiprākiem savā pārliecībā.

Muakss, kurš pats ir 50 gadu vecs, pastāstīja vietnes “marieclaire.com” žurnālistei, ka sievietes, kuras ir vecākas par 50 gadiem, šķiet “pārāk vecas” vai “neredzamas”.

“Es dodu priekšroku jaunāku sieviešu ķermeņiem, tas arī viss. Beigas. 25 gadus vecas sievietes ķermenis ir izcils. 50 gadus vecas sievietes ķermenis nepavisam nav izcils,” viņš rezumēja.

Muakss arī norādījis, ka labāk izvēlas būt kopā ar Āzijas sievietēm, minot, ka viņam īpaši patīk korejietes, ķīnietes un japānietes.

Muakss ir apbalvots ar vairākām atzītām Francijas akadēmijas literārām balvām, piemēram, “Prix Goncourt” un “Prix François Mauriac”. Saskaņā ar “The Guardian” vēstīto, Muakss režisējis arī trīs filmas. Bet interneta lietotāji to nav ņēmuši vērā, kad viņš apgalvoja, ka 50 gadus vecas sievietes ķermenis “nepavisam nav iekārojams”.

Vēlāk Muakss sniedza interviju laikrakstam “The Times” un bija tikpat neiejūtīgs kā iepriekš, šoreiz izvēloties kritizēt baltās sievietes no rietumiem.

“Baltās rietumu sievietes mani nogurdina, viņas mani apgrūtina. Viņas liek maniem matiem sacelties stāvus. Es nevaru viņas paciest,” bilda rakstnieks.

51 gadu vecais vīrietis stāstīja, kā pārtraucis iepazīšanos ar šīm sievietēm, jo, viņuprāt, šīs dāmas bijušas “pretenciozas”. “Man patīk tas, kas man patīk, un man nav jātaisnojas par savu gaumi,” viņš teica radiostacijai RTL.

Muakss mēģinājis aizstāvēt sevi, sakot, ka nevar būt atbildīgs par savu gaumi, ziņo “ USA Today”.

“Mēs neesam atbildīgi par savu gaumi, mūsu tieksmēm. Es cenšos būt godīgs. Protams, man ir problēma, es esmu pusaudzis, bērns un neinteresēju 50 gadus vecas sievietes. Viņām ir labākas lietas, ko darīt, nekā pīties ar neirotiķi, kurš pavada laiku, klaigājot un lasot, un kuram patīk darīt lietas, kas aizrauj tikai bērnus. Nav viegli būt kopā ar mani, ” atzina rakstnieks.

Cilvēki visā pasaulē pauduši nepatiku par rakstnieka izteikumiem. Daudzi iesaistījušies diskusijās sociālajos medijos, lai paustu, ka viņš ir nejūtīgs, “eidžists”, sieviešu nīdējs un antifeminists.

53 gadus vecā franču žurnāliste un rakstniece Kolombe Šneka kā atbildi ievietojusi vietnē “Instagram” fotoattēlu ar sava ķermeņa apakšdaļu un norādījusi: “Voila, 53 gadus vecas sievietes sēžamvieta… kāda plānprātis jūs esat, nezināt, kā jums pietrūkst”.

Sievietes visur pasaulē izteikušas savu nostāju pret acīmredzamo “toksisko” maskulinitāti un parādījušas, ka var aizstāvēt sevi pret aizvainojošiem komentāriem. Neatkarīgi no tā, kurš to saka, viņas ir gatavas nosodīt jebkāda veida naidīgumu, kas tiks pausts, raksta “daily.lessonslearnedinlife.com”.

Avots: daily.lessonslearnedinlife.com