Foto: Pexels

Ieilgusī telefona saruna ar draudzeni aizkaitina vīru? Ballīte ar meitenēm beidzas ar vīra “lekciju” mājās? Šķiet, ka mīļotajam nav ko dalīt ar tavu studiju gadu draudzeni vai meitenēm no darba – kāpēc tad viņš mēdz iebilst pret jūsu draudzību? Lapa zolotoy.ru piedāvā ielūkoties vīriešu skatījumā uz aprakstīto situāciju.

Greizsirdība

Visbiežāk nepatikas pret draudzenēm iemesls ir greizsirdība. Mēs viņas uztveram kā potenciālus draudus attiecībām, ne vienmēr saprotot, kā viņas tās apdraud. Vienkārši mīļotā pavada daudz laika nepieejamā un mums neizprotamā kompānijā, viņām ir noslēpumi, un viņas apklust, kad mēs negaidīti ieejam istabā – vārdu sakot, uzvedas aizdomīgi.

Tādu jūtu kā greizsirdība “burvība” ir tajā, ka tā ir pilnīgi iracionāla. Reizēm greizsirdība sākas daudz ātrāk, nekā parādās mīlestība un vispār jebkādas attiecības. Turklāt greizsirdības parādīšanās iemesli, kā psihologi uzskata, var būt visdažādākie. Tas var būt zems pašvērtējums un vēlme dominēt, visdažādākās bērnības psiholoģiskās traumas. Kopumā par greizsirdības dabu zinātnieki zina ne vairāk kā par mīlestības mehāniku.

Nevar apgalvot, ka visi vīrieši kļūstam nevaldāmi, kad laulātā uz pāris stundām dodas iepirkties, bet pārrodas tikai vēlu vakarā. Tomēr, visticamāk, mēs piepūtīsimies un ilgi “raidīsim” aizvainojuma viļņus.

Noteikumu pārkāpums

Kopdzīvē ir daudz nerakstītu noteikumu, kas regulē gandrīz visus divu cilvēku kopdzīves aspektus. Bieži vien viss nav godīgi iekārtots. Dažkārt abām pusītēm šie noteikumi var būt nedaudz atšķirīgi. Daži puiši nez kāpēc ir pārliecināti, ka meitenēm nevajadzētu dzert alkoholu bez sava vīrieša, vai vismaz vajadzētu viņam lūgt atļauju to darīt.

Turklāt lielākā daļa “pārkāpēju” par šāda patriarhāta laikmeta ierobežojuma eksistenci vīrieša prātā pat nenojauš. Tāpēc mierīgi dodas kopā ar citām meitenēm uz bāru un mazliet atslābinās. Rezultāts – mājās skandāls, bet draudzenes, kas pavedināja pārkāpt sabiedrības normas, iegūst mūžīgo “pieeja liegta” jūsu mājas apciemošanā. Diemžēl hroniskos gadījumos šāda pataloģija neārstējas – un tev tiešām nāksies izvēlēties: vai nu draudzenes un rīcības brīvība, vai mājsaimniecība, vīrs un laika pavadīšana “atļautā” veidā.

Cīņa ar svešu ietekmi

“Bet lūk, Anna saka…” Pēc šīs šķietami nekaitīgās frāzes sākas viseksplozīvākie strīdi. Kaut vai tāpēc, ka, pateicoties kādai dīvainai sakritībai, tas attiecas uz tēmu, kuru jūs jau vairākkārt “izrunājāt” un it kā nonācāt pie kopsaucēja. Un pēkšņi – īsa saruna ar paziņu, un visas ar lielām pūlēm un nerviem panāktās vienošanās lido nebūtībā.

Ja tas attiecas uz dīvāna krāsu vai atrašanās vietu, tad viedokļa izmaiņas vēl var pieņemt, lai arī ar dziļu nopūtu. Taču nākamā atvaļinājuma apspriešana skaistumkopšanas salona apmeklējuma laikā var novest pie tā, ka jāatceļ rezervācija un jāpērk biļetes nevis uz Turciju, bet uz citu pasaules malu, kādu retrītu ar tēju Tibetā. Bet sieviešu pasēdēšanas “pie tējas tases” kardināli maina viedokli par bērnu audzināšanu.

Protams, īpaši sāpīgi mēs uztveram trešās puses komentārus, kad tie skar intīmo sfēru. Pat tad, ja runa ir par visnevainīgākajiem sīkumiem. Daudzi no mums patiesi uzskata, ka sliktāks par draudzeņu konsultācijām var būt tikai zvans mīļotajai sievasmātei.

Egoisms

Mēs, vīrieši, esam diezgan savtīgi. Mums patiesi negribas ne ar vienu dalīt mīļotās sievietes uzmanību. Dažreiz vīrieši pat mēģina konkurēt ar saviem bērniem. Draudzenes, draugi un pat darba kolēģi tiek uzskatīti par sāncenšiem.

Tādā vai citādā “koncentrācijā” egoisms piemīt visiem cilvēkiem. Kopumā tas izpaužas vienādi: pirmajā vietā tiek izvirzītas mūsu vajadzības. Tādēļ draudzenes, kuras, kaut vai uz laiku, novērš laulāto draudzeni no vīrieša pieprasījumu apkalpošanas, var tikt uzskatītas par lieliem draudiem komfortam.

Tālāk viss atkarīgs no situācijas: ja vīrietis ar kādu jocīgu komentāru norāda, ka ir aizmirsis, kā izskatās sieva – to var saprast un pieņemt zināšanai. Ja sarīko skandālu par to, ka tu aizgāji dzert kafiju ar studiju gadu draudzeni tā vietā, lai lāpītu viņa zeķes, tavā galvā būtu jāieskanas trauksmes signālam.

Slēptās simpātijas

Iedomājies, ka ne visas tavas draudzenes tik ļoti nepatīk tavam vīram – jā, ir pretenzijas pret vīriešu nīdēju Ņinu un dedzīgo feministi Lieni, bet kopumā komunicēšana ar viņām tev nāk par labu. Pēc papļāpāšanas tu pārrodies mājās apmierināta un beidzot izrunājusies. Tici man, šo informācijas plūsmu vidēji statistiskam vīrietim būtu grūti izturēt.

Un, lūk, starp visām šīm draudzenēm, pret kurām mums nav lielu iebildumu, parādās viena, kuru mēs kaut kā aktīvi neciešam – negribam klausīties stāstus par viņu un izvairāmies no atrašanās kopējā kompānijā. “Kāpēc tev nepatīk Ilze?” tu esi izbrīnīta un nezini, ka viss var būt pilnīgi otrādi.

Diez vai tev patiktu dzirdēt no mīļotā vīrieša, ka tava draudzene Ilze ir īsta skaistule, ka no viņas dekoltē nav iespējams atraut skatienu, ka viņai ir apburošs smaids un interesantas domas. Varat uzskatīt mūs par dzīvniekiem, bet vīriešus saista visas, jā, pilnīgi visas skaistās sievietes. Un, lai neaizvainotu to, kuru mēs patiešām mīlam, un nespertu soļus uz slidenā flirta celiņa, mēs saraucam uzacis un burkšķam: “Ko tu te visu laiku piemini “Ilze, Ilze…”? Nav viņā nekā īpaša!’’