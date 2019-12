Foto: SHUTTERSTOCK

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) paziņojis, ka kopš trešdienas, 11. decembra, sākusies gripas epidēmija, jo aizvadītajā nedēļā Jelgavā reģistrēti 266, bet Rīgā 160 saslimušo uz 100 000 iedzīvotājiem. Epidēmiju izsludina, ja to skaits vismaz vienā no gripas monitoringa teritorijām pārsniedz simtu. Latvijā gripas epidēmijas parasti ilgst 8–12 nedēļas. Šobrīd slimnīcā nonākuši ap 80 gripas slimnieku, no tiem 46 bērni līdz 14 gadu vecumam.

Eksprestesti – par maksu

“Gripas vīrusi galvenokārt izplatās gaisa pilienu veidā klepojot, šķaudot, runājot, taču inficēties var arī kontakta ceļā ar apkārtējās vides priekšmetiem. Ja vien bieži nemazgā rokas ar ziepēm, tos var ievazāt arī mutē, degunā, tāpēc nevajag likt rokas pie mutes, braucot trolejbusā vai ieejot veikalā iepirkties, vēdināt telpas, ne tikai rokas, bet arī seju mazgāt biežāk nekā parasti. Es iesaku arī ģimenē lietot atsevišķus traukus, jo nekad nevar zināt, kurš jau ir inficējies. Pats galvenais – nemēģināt veikt varoņdarbus, ja jūt, ka slimība jau sākusies,” uzsver Rīgas Stradiņa universitātes profesore Ludmila Vīksna.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs stāsta, ka parasti gripas slimnieks inficē ne vairāk par diviem cilvēkiem, kuri nav imūni pret šo vīrusu. Tomēr infekcija izplatās ļoti strauji, jo slimības inkubācijas periods ir ļoti īss un saslimušais aplipina citus, vēl pirms parādās pirmie slimības simptomi. Uzliesmo epidēmija, jo daudziem slimības gaita ir viegla, gripai netipiska, arī imunitāte pret gripas vīrusiem un vakcīnām laika gaitā samazinās, tādēļ katru sezonu liela iedzīvotāju daļa ir uzņēmīga pret gripu.

Kā atšķirt, vai cilvēkam ir gripa vai kāda no parastām augšējo elpceļu infekcijām? Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca piedāvā veikt eksprestestu, lai pusstundas laikā noskaidrotu, vai viņš ir inficējies ar gripas vīrusiem, samaksājot 7 eiro par A un B tipa gripas vīrusa antigēna noteikšanu vai ātro molekulāro testu – A/B tipa gripas vīrusa un respiratori sincitiālā vīrusa ribonukleīnskābes (RNS) noteikšanai. Lai noteiktu ierosinātāju, tiek ņemta uztriepe no rīkles. Testus var veikt stacionāra “Gaiļezers” Laboratoriskās medicīnas centrā un Latvijas Infektoloģijas centra laboratorijā. Molekulārā testa cena – 45,23 eiro.

Gripas vīrusu ekprestestus iespējams veikt arī citviet Latvijā. Piemēram, Jelgavas poliklīnikas laboratorijā tā cena ir 5,60, “Veselības centrā 4” – 8,39, E. Gulbja laboratorijā – 7,30 eiro. E. Gulbja laboratorijā pieejami arī respiratoro vīrusu un baktēriju paneļi, kas ļauj ļoti ātri noteikt 16 respiratoro vīrusu, tajā skaitā A un B gripas, bokavīrusu, adenonovīrusu, vai 33 vīrusu un baktēriju klātbūtni izmeklējamā paraugā. Cena attiecīgi 40,98 vai 115,68 eiro. Jāteic, ka šāda veida izmeklējumus no valsts budžeta neapmaksā.

“Slims paliek slims, dzīve jau rādīs, vai tā ir gripa, vai nav. Gripa parasti norit smagāk par citām tā sauktajām apsaldēšanās slimībām,” uzskata Ludmila Vīksna, piebilstot, ka Latvijā pieejami recepšu medikamenti, kas iedarbojas tieši uz gripas vīrusiem, kavējot to vairošanos, tādēļ, jūtot pirmās slimības pazīmes, vajag sazināties ar savu ģimenes ārstu.

Pretvīrusu terapija saīsina slimības ilgumu un mazina komplikāciju risku, to ieteicams sākt jau pirmajās 48 stundās, tad tā būs visefektīvākā.

Gripas sākums ir pēkšņs, ar ļoti augstu temperatūru (virs 39 °C), drebuļiem, galvassāpēm, sāpēm muskuļos, acu ābolos, sausu, kairinošu klepu, kasīšanās sajūtu, sāpēm rīklē, aizliktu degunu. Slimība parasti ilgst apmēram nedēļu, bet vājums un klepus var saglabāties vēl kādu laiku.

Apmaksātas vakcīnas grūtniecēm

No šī gada 1. oktobra pretgripas vakcinācija ir pilnībā apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem grūtniecēm un bērniem vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem. To 100% apmērā sedz arī bērniem līdz 18 gadiem ar smagām hroniskām saslimšanām, bet senioriem no 65 gadu vecuma un hroniski slimiem pieaugušajiem – 50% apmērā.

Tā kā gripai mēdz būt virkne smagu komplikāciju, piemēram, paša vīrusa izraisīta pneimonija, kas norit īpaši smagi, vai bakteriālas infekcijas pievienošanās, bronhīts, deguna blakusdobumu vai vidusauss iekaisums, hronisku slimību, piemēram, sirds vai nieru mazspējas saasinājums, sirds muskuļa iekaisums miokardīts, speciālisti iesaka izmantot pilnībā vai daļēji valsts kompensēto iespēju izsargātais no saslimšanas vai vismaz no gripas komplikācijām, no kurām gripas sezonas laikā mirst ap 90 Latvijas iedzīvotāju. Piemēram, pērnajā sezonā reģistrēti 86, bet aizpērnajā – 91 nāves gadījums.

Latvijas Infektoloģijas centrā vakcinācija pret gripu ar trivalento vakcīnu maksā 8, bet ar tetravalento – 12 eiro, bet, piemēram, Vidzemes slimnīcā attiecīgi 9 un 16 eiro.

Epidēmijas laikā var cirkulēt vienlaikus vairāki vīrusu apakštipi, tādēļ sezonas aktuālajās vakcīnās tiek iekļauta aizsardzība pret vairākiem no tiem, piemēram, tetravalentā jeb četrvērtīgā vakcīna pasargā no diviem A tipa un diviem B tipa gripas vīrusiem.

Pēc vakcinācijas imunitāte pret gripu izveidojas divu nedēļu laikā. Katru sezonu vakcinēties vajag arī medicīnas darbiniekiem un citu profesiju pārstāvjiem, kas ikdienā sastopas ar lielu cilvēku daudzumu, piemēram, sabiedrisko iestāžu darbiniekiem. Par to jāpadomā arī tiem, kuriem gripas sezonas laikā paredzēta plānveida operācija slimnīcā.

Atgādināsim, ka pagājušajā gadā Latvijas slimnīcās tika ieviesti stingri karantīnas pasākumi, lai nepieļautu pacientu inficēšanos ar šo slimību.