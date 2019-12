Foto: Pexels

Vairāk nekā 35% Latvijas bērnu dzīvo neveselīgās mājās jeb mājās, kuru iekštelpu klimats negatīvi ietekmē veselību, liecina apskats “Veselīgo māju barometrs 2019”, ko ik gadu veic kompānija “VELUX Group”.

Veiktais pētījums liecina, ka 26 miljoni no 79 miljoniem Eiropas bērnu vecumā līdz 15 gadiem jeb kopumā 33% dzīvo kritiskos apstākļos.

Eiropas Savienības (ES) valstu vidū pēdējā vietā ierindojas Portugāle ar 50% apdraudētu bērnu, 26. vietā ar vairāk nekā 45% ir Lietuva, bet Latvija – 19. vietā (35%). Viszemākais risks pastāv Somijā, Horvātijā un Igaunijā.

Eiropieši 90% sava laika pavada iekštelpās. Cilvēki, kas aizvien lielāku laiku pavada iekštelpās, tiek dēvēti par iekštelpu paaudzi.

“Pastāv tieša saistība starp iekštelpu klimatu un bērnu slikto veselību. Dzīvojot mājās, kur konstatējams pelējums, nepietiekama dienasgaisma, pārmērīgs troksnis vai aukstums, ir liela varbūtība, ka bērnam būs veselības problēmas. Tas pats attiecas arī uz skolām, kur bērni pavada lielāko daļu sava laika. Labs iekštelpu klimats var līdz pat 15% uzlabot skolēnu sekmes, koncentrēšanās spējas u.tml. Ja bērns slimo, tas ietekmē visu ģimeni – vecākiem jāpaliek mājās, lai rūpētos par bērniem, un tas nozīmē zemāku darba produktivitāti. Uzlabojot iekštelpu klimatu, paredzams, ka kopējais ieguvums Eiropas ekonomikas izaugsmei būtu vairāk nekā 300 miljardi eiro,” apgalvo kompānija ģenerāldirektors Dmitrijs Astašonoks.

Latvijā tādiem ēku trūkumiem, kas iekštelpās rada sliktu klimatu, ir pakļauti vairāk nekā 35% bērnu. Visvairāk bērnus Latvijā ietekmē mitrums un pelējums (vairāk nekā 40%), nepiemērota gaisa temperatūra (vairāk nekā 20%), kā arī pārmērīgs troksnis un nepietiekama dienasgaisma (mazāk nekā 10 %).

Bērni, kas dzīvo neveselīgā iekštelpu vidē, ievērojami biežāk sūdzas par ekzēmu, klepu, sēkšanu, astmu, alerģiju vai sliktu elpceļu veselību. Tās ir veselības problēmas, kas bērniem bieži vien saglabājas arī pieaugot.

Viens no bērnu veselības traucējumu iemesliem ir arī neveselīgas skolas. Ik gadu bērni vidēji 170-190 dienas pavada skolā. Lielākā daļa no laika (70 %) tiek pavadīta iekštelpās – klasē. Dati liecina, ka galvenā problēma skolās ir gaisa kvalitāte. Gaisa kvalitāte ietekmē ne tikai kopējo veselības stāvokli, bet arī skolēnu sekmes. Prognozes liecina, ka uzlabojot gaisa kvalitāti un ventilāciju skolās, par 15% uzlabotos skolēnu sekmes, uzmanība un koncentrēšanās spējas.

Laba gaisa kvalitāte, pietiekami daudz dienas gaismas un pareiza ventilācija ir svarīga, lai radītu veselīgu iekštelpu vidi jebkurā mājā. Šo apstākļu sekundārais efekts ir vairāk kavējumu skolā, darba zaudējums pieaugušajiem un veselīgu dzīves gadu skaita samazinājums.

Kopumā neveselīgu māju un ar tām saistītu slimību dēļ bērni Eiropā ir zaudējuši vairāk nekā 37 000 dzīves gadus bez slimībām, bet Latvijā – 182 gadus. Piemēram, ventilācijas uzlabošana skolās un mitruma vai pelējuma samazināšana mājās ne tikai veicinātu bērnu veselību, bet arī kumulatīvi par vairāk nekā 300 miljardiem eiro līdz 2060. gadam palielinātu Eiropas ekonomiku. Mazāks troksnis, vairāk dienasgaismas un temperatūras uzlabošana iekštelpās var dot arī papildu priekšrocības ekonomikā.

“Veselīgo māju barometrs 2019” analizē ne tikai datus iekštelpām un mājokļiem, bet arī par vietām, kur bērni pavada lielu daļu sava laika – skolas. Pētījums rāda, cik svarīgi ir uzlabot klimatu iekštelpās, klasēs, lai nodrošinātu, ka bērni no savas izglītošanās gūst pēc iespējas vairāk labuma. Veselīgo mājas barometrs ir pētījumu sērija, ko veic visā Eiropā, lai izpētītu saikni starp mājām un to ietekmi uz veselību. Pirmais Veselīgo māju barometrs izdevums tika publicēts 2015. gadā.

Šis ir piektais VELUX Group publicētais pētījums. Šogad barometru veidoja, no jauna analizējot materiālus no EU SILC un EUROSTAT datu bāzēm; pētījumu veica pētnieciskais institūts RAND Europe – bezpeļņas pētījumu organizācija. Visi RAND Europe pētījumi atbilstoši RAND kvalitātes standartiem ir pakļauti salīdzinošajam vērtējumam. Šis pētījums sniedz informāciju sabiedriskā labuma vārdā un nav uzskatāms par komerciālu.

